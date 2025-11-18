Detenido el presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, en un acto el pasado septiembre. María José López Europa Press

Agentes de la UCO de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.



El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios.

Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

Precisamente, a principios de mes el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados" y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.

El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.

Según el escrito de los socialistas, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

El partido solicita asimismo que la Diputación aporte la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y el actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', en el que —según se recoge— García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso) y Giménez.

Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: "Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!".

El PSOE considera que esa conversación "pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos" y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.

El origen de la operación

En junio de 2021 la Guardia Civil realizó 11 detenciones relacionadas con esta operación.

El cargo público vinculado con esta trama era entonces Óscar Liria, que formaba parte del organigrama de la Diputación de Almería en calidad de vicepresidente tercero y responsable de Fomento.

La Guardia Civil subrayó entonces que se trataba de la "primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del Covid-19".