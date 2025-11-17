La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha admitido este lunes que "no esperamos nada" de la comparecencia de Carlos Mazón este lunes en la comisión de la dana del Congreso.

"Aquí se va a someter a un verdadero interrogatorio y va a tener que dar respuestas, no podrá darnos discursos como el que hizo el otro día en Les Corts, un discurso de 23 minutos", ha afirmado en La Mirada Crítica de Telecinco.

Morant ha criticado que, aunque Mazón ha dimitido, "sigue aforado, sigue cobrando y sigue siendo el presidente del PP en la Comunidad Valenciana". "De hecho, ha elegido quién quiere que sea su sucesor", ha añadido.

También destaca que "lo que falló fueron las personas que tomaron decisiones", en clara referencia al presidente en funciones de la Generalitat.

Mazón comparecerá en el Congreso a las 10:30 horas.