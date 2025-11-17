-
Diana Morant avisa a Mazón: su comparecencia en el Congreso por la dana "será un verdadero interrogatorio"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha admitido este lunes que "no esperamos nada" de la comparecencia de Carlos Mazón este lunes en la comisión de la dana del Congreso.
"Aquí se va a someter a un verdadero interrogatorio y va a tener que dar respuestas, no podrá darnos discursos como el que hizo el otro día en Les Corts, un discurso de 23 minutos", ha afirmado en La Mirada Crítica de Telecinco.
Morant ha criticado que, aunque Mazón ha dimitido, "sigue aforado, sigue cobrando y sigue siendo el presidente del PP en la Comunidad Valenciana". "De hecho, ha elegido quién quiere que sea su sucesor", ha añadido.
También destaca que "lo que falló fueron las personas que tomaron decisiones", en clara referencia al presidente en funciones de la Generalitat.
Mazón comparecerá en el Congreso a las 10:30 horas.
María Guardiola presentará hoy las listas del PP de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre
La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, presentará este lunes las listas de su partido para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Así lo ha confirmado el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, quien ha añadido que Guardiola estará acompañada en dicha presentación de toda la candidatura.
No obstante, Bautista ha recalcado que la "preocupación" en estos momentos de los 'populares' extremeños y de Guardiola "no son las listas". "La ocupación es el proyecto y por tanto es en lo que estamos", ha aseverado.
Leire Díez y Pérez Dolset, ante el juez que investiga maniobras contra la UCO y Fiscalía
Leire Díez, exmilitante del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset están citados este lunes a declarar ante el juez Arturo Zamarriego, que les investiga por presuntamente maniobrar en contra de mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Ambos deben acudir al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en una comparecencia que llega después de que haya trascendido una grabación fechada en mayo en la que Leire Díez decía ser "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión, y "la "persona que ha puesto el PSOE" para ver qué había detrás de supuestas irregularidades procesales.
Este procedimiento pretende esclarecer si, como apunta el juez, los investigados buscaron "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción" para "anular o malbaratar" investigaciones a políticos y empresarios.
Díez y Pérez Dolset comparecen por primera vez ante el juez después de que la semana pasada lo hiciese, pese a no estar previsto, el tercer investigado, el periodista Pere Rusiñol, que negó haber participado en el intento de soborno denunciado por el fiscal Anticorrupción José Grinda, apuntando que solo se vio con él para contrastar una información que le afectaba negativamente.
Mazón comparece hoy en el Congreso para abordar su gestión de la dana
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, abrirá este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en sólo en Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.
El pasado martes Mazón compareció a petición propia -lo solicitó tras formalizar su dimisión como presidente autonómico- ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Pidió ir para dar cuenta de la evolución de la reconstrucción y disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.
En la comisión de la asamblea autonómica, tomaron primero la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para plantear sus preguntas, después Mazón tuvo 15 minutos para contestar, y hubo una segunda ronda, también con tiempos limitados.
En el Congreso la comisión arrancará a las 10:30 horas directamente con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.
Es decir, los representantes de los grupos irán lanzando sus preguntas a Mazón, él tendrá que ir respondiendo sobre la marcha y podrá ser interrumpido por sus interlocutores, que podrán exigirle que sea más concreto si lo estiman oportuno.
