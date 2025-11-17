Sánchez resume sus 2 años sin hablar de la amnistía, el apagón, la inmigración o la corrupción y el PP se lo recuerda

El PSOE difundió este domingo un vídeo en el que el presidente Pedro Sánchez hace balance de los dos primeros años de la legislatura, sin hacer mención a los cuatro hitos que han marcado el rumbo del mandato: la amnistía, el apagón, la inmigración ilegal y la corrupción.

"Hoy hace dos años que formamos gobierno tras las últimas elecciones", señala el presidente en la grabación, "y lo cierto es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie".

Sánchez desgrana algunas de las cifras macroeconómicas que, en otras ocasiones, le han llevado a sostener que "la economía va como un cohete".

Dos años para España.



Dos años de avances, compromiso y políticas útiles.



Dos años defendiendo lo que de verdad importa.



Porque somos el Gobierno que escucha, que actúa y que está donde tiene que estar: al lado de la gente.



Por el vídeo también desfilan varios figurante que recuerdan logros como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) impulsada por Yolanda Díaz, el "blindaje de las pensiones", el incremento de fondos destinados a becas o la ley de paridad para que "las mujeres ocupemos al menos el 40% de los puestos de responsabilidad en las grandes empresas".

Con esta iniciativa, el PSOE pretende combatir la imagen de punto muerto de la legislatura, provocada por la decisión de Junts y Podemos de retirar su apoyo al Gobierno, que ha dejado en el aire la aprobación de varios proyectos de ley remitidos a las Cortes por el Consejo de Ministros.

Todo ello, con una ofensiva permanente en redes sociales, y la maquinaria del partido en modo preelectoral.

En el vídeo, Sánchez también presume de impulsar su "compromiso climático" y, en política exterior, defender "los derechos humanos en Palestina y Ucrania" (el martes, el presidente Volodímir Zelenski llegará de nuevo a Madrid, acudirá al Congreso de los Diputados y Sánchez le mostrará el Guernica en el Museo Reina Sofía).

Pero el monólogo enlatado de Sánchez deja cuatro grandes vacíos, sin los que sería imposible entender la actual legislatura, que el PP ha intentado rellenar con otro vídeo de réplica, en tono más humorístico.

A lo largo de esta última grabación, desfilan los personajes de algunos de los escándalos más recientes que ha protagonizado el PSOE y la familia de Pedro Sánchez.

Aparece su hermano, David Sánchez, sin lograr explicar ante la juez dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas que dirigía en Badajoz. También Begoña Gómez promocionando la cátedra de la Complutense de la que no podría ser alumna.

Koldo García entrando en los Juzgados, y la reacción de fingido estupor del exministro José Luis Ábalos: "Me he quedado estupefacto con esto".

Más tarde, Ábalos lamentándose, tras aferrarse al escaño en el Grupo Mixto: "Estoy solo, no tengo a nadie detrás..."

Un Pedro Sánchez sombrío en la sede de Ferraz, pidiendo "perdón" a los ciudadanos por haber confiado en Santos Cerdán, horas después de que éste ingresara en prisión.

Y el rótulo de "El Galgo", sobre las imágenes de Pedro Sánchez huyendo precipitadamente de Paiporta, protegido por los miembros de su equipo de seguridad, bajo una lluvia de palos que no llegaron a rozarle.

En el vídeo difundido por el PSOE; Sánchez asegura que "la vivienda accesible continúa siendo nuestra prioridad".

Y desgrana tres iniciativas del Gobierno que no han logrado frenar el precio de los alquileres: la retirada de las golden visa (que permitían a los extranjeros de alto poder adquisitivo acceder al permiso de residencia, en caso de realizar una inversión inmobiliaria superior a los 500.000 euros), la regulación de los alquileres de temporada y la aprobación de "la primera Ley de Vivienda de la democracia".

El impacto de estas medidas sobre el mercado ha sido imperceptible. Allí donde se ha aplicado (como en Cataluña), el control de precios para zonas tensionadas sólo ha logrado reducir sensiblemente la oferta.

En distintos actos de la campaña electoral de 2023, Pedro Sánchez llegó a prometer la construcción de 184.000 viviendas públicas.

Sin embargo, no aparece ninguna mención a este compromiso, en el vídeo promocional difundido por el PSOE este fin de semana.

La réplica del PP ha sido recordar la polémica campaña publicitaria que el Ministerio de Vivienda se vio obligado a retirar, en la que aparecía un grupo de ancianos compartiendo piso, con todo tipo de estrecheces, como si fueran veinteañeros.

En su vídeo de balance de la mitad de la legislatura, el PSOE soslaya otras tres cuestiones controvertidas.

En primer lugar, la ley de amnistía, que Sánchez y sus ministros tachaban de inconstitucional hasta el 23-J, y que fue el precio necesario para obtener el apoyo de los siete diputados de Junts a su investidura.

El Tribunal Constitucional que preside Candido Conde-Pumpido ya ha avalado la norma y ahora debe pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En segundo lugar, la crisis migratoria que ha alcanzado tintes dramáticos en regiones como Canarias En los últimos cinco años, el archipiélago ha recibido cerca de 150.000 inmigrantes irregulares.

Y que, además, se ha convertido en una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos en el conjunto de España y ha alimentado el discurso xenófobo de partidos como Vox y Aliança Catalana.

Y en tercer lugar, el apagón masivo registrado el pasado 28 de abril, que se cobró varias muertes y causó pérdidas económicas millonarias.

Sánchez sembró la duda, primero, sobre un "ciberataque", que quedó descartado. Luego lanzó sospechas contra las compañías eléctricas.

Pese a la investigación abierta, ocho meses después el Gobierno ha evitado ofrecer una explicación oficial sobre las causas de lo ocurrido. Y la tesis de todos los expertos sigue siendo la mala gestión del mix eléctrico por parte de la sociedad estatal Red Eléctrica, que preside la exministra socialista Beatriz Corredor.