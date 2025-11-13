Junts salva al Gobierno con las nucleares pese a ser un asunto esencial para Cataluña, un día después de insultar a Sánchez

Sólo 24 horas después de que Miriam Nogueras le dijese a Pedro Sánchez que "subiese el pinganillo" para que escuchase bien cómo le llamaba "cínico e hipócrita", Junts ha salvado al Gobierno con su abstención al permitir que no prosperase una enmienda que el PP había introducido en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible.

La propuesta del PP pretendía alargar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), cuyo cierre ya había sido programado por el Gobierno de Sánchez para comenzar en 2027 y era calificado como "un obús dentro de la norma" por parte de socios como Podemos.

A la salida del pleno, Nogueras aseguraba que “con una enmienda del PP no se soluciona y no resuelve el problema” pese a mostrarse favorable a que se prolongue la vida de Ascó ya que, según afirman, el 60% de la energía que se consume en Cataluña tiene origen nuclear y su cierre supondría encarecer la factura de la luz.

Aunque lanzaba la pelota al tejado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que le pedía que defienda frente al Gobierno de Sánchez la prórroga de la central de Ascó.

La enmienda del PP llegaba en plena pre-campaña extremeña donde la prórroga de Almaraz es apoyada por la presidenta, María Guardiola, y también por el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ya que su cierre supondría la pérdida de 4.000 empleos vinculados con la nuclear cacereña.

Pese a todo, los diputados del PSOE de Extremadura han mantenido la disciplina de voto y han votado en contra de la enmienda del PP. Algo que desde filas populares destacaban "nos ha regalado una baza importante".

En el Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificaba de “buena noticia” que Junts no apoyase esta enmienda. Mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, prefería centrarse en que la aprobación de la norma lleva aparejada 10.000 millones de fondos comunitarios.

Durante el lunes y parte del martes, el Gobierno se planteó vetar la enmienda pero al final lo rechazó ya que Hacienda tiene este poder si considera que tiene afectación en el Presupuesto.

Tras estudiarlo, concluyeron que esta enmienda no tenía mucho recorrido, ya que el cierre lo decide el Ministerio de Transición Ecológica, y no tiene repercusión sobre las cuentas.

La vuelta de Junts al redil coincide con el informe del abogado general de la UE. El ministro Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno está “muy satisfecho” con las conclusiones, pese a que no son vinculantes, porque “desmiente por completo esa falsedad de la autoamnistía”.

“Este dictamen es un paso más en la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procos”, y ha pedido que se aplique “al resto”, en referencia a Carles Puigdemont.

Pese a todo, Nogueras aseguraba en el Congreso que Sánchez “no ha hecho nada por Cataluña” y reiteraba que, pese al nuevo balón de oxígeno, “la ruptura es total”.

En cambio, hay tres enmiendas que el PP ha conseguido aprobar. Una es para que vuelva el compromiso de puntualidad en Renfe, que prevé la devolución de dinero si hay retrasos de más de media hora en AVE. También otra para que vuelvan paradas de autobuses a pueblos y una tercera a favor del mapa concesional.