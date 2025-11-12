Feijóo da a Pérez Llorca un año de margen: si el PP no recupera el voto perdido con la dana, en 2027 buscará otro candidato

Juanfran Pérez Llorca será el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana en la próxima investidura. Alberto Núñez Feijóo lo ha designado, de momento, como "interino", tras consultar con los líderes provinciales y alcaldes importantes de la región.

Pero el elegido no viene con un cheque en blanco de futuro. Feijóo ha dejado claro que su continuidad dependerá de los apoyos que recupere el PP durante el próximo año.

Es una apuesta limitada en el tiempo. Si el partido no recupera el voto que perdió tras la catástrofe de la dana, en 2027 Génova prevé buscar otro candidato para las autonómicas.

La decisión de Feijóo se produce apenas una semana después de la dimisión de Carlos Mazón. "Pérez Llorca es quien nos garantizaba un acuerdo sencillo con Vox y, en el partido, unidad de acción en adelante" con el trabajo pendiente.

El expresident había aguantado un año en el cargo precisamente para que no triunfara "el relato culpabilizador y lleno de escraches" del Gobierno y las izquierdas. Por eso, el PP no podía entregar su cabeza demasiado pronto.

Pero las mismas condiciones que señalaban a Pérez Llorca como única opción eran las que podían jugar en su contra: el hecho de ser un mazonista desde los años de la Diputación de Alicante le daba recorrido y tracción interna, pero lo relaciona directamente con el dimisionario.

Y su condición de negociador en jefe con Vox en todos los acuerdos, desde el de coalición en plena campaña del 23-J hasta el de los presupuestos vigentes de 2025, facilitaba el acuerdo ahora con los de Santiago Abascal.

Pero, al mismo tiempo, Génova tenía que evitar dar una imagen equivocada: su designación no es una concesión a la formación de derecha extrema.

Hasta ahora, Pérez Llorca ha sido el portavoz del PP en Les Corts y es secretario general del PPCV. Y eso sí ha jugado en su favor, por no tener ninguna posición de gestión que lo pueda vincular a la fatídica tarde del 29-O y, al mismo tiempo, tener "ascendencia interna en el partido".

Juanfran Pérez Llorca, 'síndic' del PP en las Cortes valencianas, este martes tras la Junta de Portavoces. E.E.

A Pérez Llorca le quedan 18 meses hasta las elecciones autonómicas de 2027, pero no más de un año para demostrar que puede recuperar el partido en los sondeos.

De momento, si es investido la semana que viene, se estrenará con una citación como testigo por la jueza de la dana, que quiere averiguar qué conversaciones mantuvo con Mazón durante la tarde en que las riadas acabaron con la vida de 229 personas en la provincia de Valencia.

La opción Catalá

Esa imagen intoxicó en los últimos días la decisión de Génova, alentadas por aquéllos que querían descartar su candidatura.

Pero al final se impuso la lógica: Pérez Llorca es quien mejor conoce el territorio de entre los disponibles, y quien mejor conoce las políticas en marcha. "Y no es el momento de aprendizajes, no tenemos ni 100 días ni 100 minutos".

Génova estudió otras opciones durante estos días de intensas negociaciones.

La alternativa principal fue María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Pero Feijóo decidió descartarla por una razón explícita: "Si ya es difícil suplir a uno, peor a dos".

Además, Catalá no tenía el mismo conocimiento que Pérez Llorca sobre la política regional y los entresijos de la administración autonómica. Y sobre todo, no despertaba el mismo entusiasmo en los cuadros del PP valenciano, tal como admiten fuentes de Génova.

Por otro lado, tanto Feijóo como Catalá preferían esperar a 2027. Génova la ve como candidata idónea para esas elecciones autonómicas, con las manos limpias y sin el lastre de la dana. Pero la alcaldesa transmitió que prefería no abandonar su cargo ahora.

Y este mismo martes, tras trascender la noticia de Pérez Llorca, ella misma se descartó públicamente. Quiere mantenerse como alcaldesa de la capital tras las municipales de 2027, para poder desarrollar el proyecto de gobierno. "En el primer mandato no puedes hacer todo lo que desearías. El segundo mandato es el que más se disfruta".

¿No hay desgaste?

La elección de Pérez Llorca tranquilizó inmediatamente a Vox. El nuevo candidato maneja un conocimiento profundo de las demandas de Vox y, de hecho, su entorno transmitía los últimos días que el pacto ya estaba ultimado, a la espera de la señal de Génova.

Además, fuentes de Vox ya habían advertido de que si el candidato no era él, "las condiciones serían más duras", por falta de confianza.

El plazo para presentar candidatos vence el 19 de noviembre. El pleno de investidura deberá celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre.

Y si todo va como quiere la dirección nacional del PP, los próximos 18 meses serán clave para recuperar posiciones y el caudal de votos preciso para que Feijóo llegue a Moncloa apoyado (también) en Valencia.

El posible lastre acumulado del último año se da por bien empleado en Génova si Pérez Llorca cumple expectativas. Y "no hay desgaste que preocupe" si se hace bien el trabajo en adelante, explican en Génova.