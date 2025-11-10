El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría 146 escaños (33,7% del voto), 41 más que el PSOE, que se quedaría con sólo 105 (27,2%), si se celebraran hoy las elecciones generales.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Feijóo obtendría tantos diputados como la suma de todos los partidos del actual "bloque de investidura" que auparon a Pedro Sánchez hace dos años (incluyendo a Junts, que ya ha consumado su ruptura con el Gobierno).

De este modo, a Feijóo le bastaría el apoyo del único diputado de UPN para ser investido presidente, con la abstención de Vox.

La encuesta de SocioMétrica indica que el PSOE ha frenado la remontada que venía experimentando desde el verano. Sólo avanza ahora tres décimas de intención de voto, al pasar del 26,9% en la encuesta de octubre al 27,2%.

Según el sondeo, el partido de Santiago Abascal registraría hoy un total de 56 escaños (16,9%), frente a los 33 que tiene actualmente en el Congreso.

Pese a que sigue sin terminar de definir su nuevo liderazgo, Sumar se repone ligeramente del hundimiento total que le auguraban los últimos sondeos. Hoy obtendría 10 escaños (6,6%), aunque sigue muy lejos de los 31 (10,7%) que obtuvo hace dos años.

Y lo hace a costa de Podemos. El partido de Ione Belarra no sólo parece condenado a quedarse en el Grupo Mixto, sino que hoy vería reducida su representación a tan sólo dos diputados (actualmente tiene cuatro).