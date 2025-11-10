Feijóo supera a Sánchez en 41 escaños y 6,5 puntos: podría gobernar en solitario con la abstención de Vox
Feijóo apuesta por la vía andaluza para llegar a Moncloa: distancia con Vox, rechazo a la corrupción y servicios públicos
El PSOE sólo obtendría más escaños que el PP en tres comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra), si hoy se celebraran las elecciones generales, según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
La encuesta indica que hasta ahora no ha tenido éxito la estrategia de Pedro Sánchez de lanzar a cinco de sus ministros para derribar los gobiernos autonómicos del PP: Diana Morant (Comunidad Valenciana), María Jesús Montero (Andalucía), Óscar López (Madrid), Pilar Alegría (Aragón) y Ángel Víctor Torres (Canarias).
El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría 146 escaños (33,7% del voto), 41 más que el PSOE, que se quedaría con sólo 105 (27,2%), si se celebraran hoy las elecciones generales.
Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Feijóo obtendría tantos diputados como la suma de todos los partidos del actual "bloque de investidura" que auparon a Pedro Sánchez hace dos años (incluyendo a Junts, que ya ha consumado su ruptura con el Gobierno).
De este modo, a Feijóo le bastaría el apoyo del único diputado de UPN para ser investido presidente, con la abstención de Vox.
La encuesta de SocioMétrica indica que el PSOE ha frenado la remontada que venía experimentando desde el verano. Sólo avanza ahora tres décimas de intención de voto, al pasar del 26,9% en la encuesta de octubre al 27,2%.
Según el sondeo, el partido de Santiago Abascal registraría hoy un total de 56 escaños (16,9%), frente a los 33 que tiene actualmente en el Congreso.
Pese a que sigue sin terminar de definir su nuevo liderazgo, Sumar se repone ligeramente del hundimiento total que le auguraban los últimos sondeos. Hoy obtendría 10 escaños (6,6%), aunque sigue muy lejos de los 31 (10,7%) que obtuvo hace dos años.
Y lo hace a costa de Podemos. El partido de Ione Belarra no sólo parece condenado a quedarse en el Grupo Mixto, sino que hoy vería reducida su representación a tan sólo dos diputados (actualmente tiene cuatro).
Los reyes llegan a Chengdú, donde iniciarán su viaje de Estado a China
Los reyes han llegado en la mañana de este lunes a Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, donde este martes comenzarán su agenda oficial de la visita de Estado de tres días a China y en la que se trasladarán también a Pekín.
Con este viaje, en el que los reyes están acompañados por los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China.
Hay unas 600 empresas españolas implantadas en China, la mayoría pequeñas empresas que buscan desarrollar su exportación en diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica) aunque también hay presencia de grandes empresas como Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa o Telefónica.
El Rey mantendrá encuentros con el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PPC) y la gobernadora de la provincia de Sichuan, mientras que la reina presidirá un acto cultural con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado en el memorial de la poeta Xue Tao, en el parque Wangjianglou de la ciudad de Chengdú, promovido por el Instituto Cervantes.
En Pekín, los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12, tras lo que el rey mantendrá encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en una jornada en la que la reina visitará un centro de personas con discapacidad junto a la
Sánchez apela al derecho internacional en medio de ataques de EEUU a supuestas narcolanchas en el Caribe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este domingo reforzar la unidad CELAC-UE en defensa del libre comercio y del derecho internacional, en alusión, aunque sin citarlos explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe.
Sánchez, en su intervención a puerta cerrada en el plenario de la cumbre que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta y que reúne a los países europeos, latinoamericanos y caribeños, consideró imperativo fortalecer la alianza entre ambas regiones en el actual contexto geopolítico.
Sánchez ha indicado que "sólo un sistema internacional basado en reglas permite responder a los grandes desafíos transnacionales, como la emergencia climática, el crimen organizado, la inteligencia artificial o la justicia fiscal".
En este sentido, ha reivindicado que la próxima secretaria general de Naciones Unidas debe ser mujer y latinoamericana, en reconocimiento al "compromiso de América Latina con el multilateralismo, la igualdad y la justicia".
Feijóo reúne hoy al comité de dirección del PP en Melilla para hablar "inmigración ordenada, legal y humana"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes al consejo de dirección de su partido en Melilla, donde defenderá, entre otras cosas, la necesidad de apostar por una "inmigración ordenada, legal y humana" frente a la "inexistente" política migratoria del Gobierno.
Fuentes del PP han destacado lo "simbólico" de que el partido, que normalmente celebra estas reuniones semanales en la sede central de Madrid, se desplace a Melilla para estar con los ciudadanos que siendo españoles no residen en Europa, pero sí en España.
De hecho, es la primera vez que el equipo de Alberto Núñez Feijóo celebra su comité fuera de Madrid y la primera vez en la historia del partido que se celebra en Melilla.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de "inédita" esta reunión del comité de dirección y ha dicho que denota una "gran sensibilidad" del Partido Popular con esta ciudad, tras recordar que este órgano "es como si fuese el consejo de ministros del PP".