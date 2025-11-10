El secretario de Estado Antonio Hernando lideraba junto a José Blanco una trama para lograr contratos para el Grupo Puentes

Las investigaciones incluyen nuevas grabaciones y registros de reuniones entre Koldo García y miembros clave de Acento y el Grupo Puentes, que esclarecen el funcionamiento de la trama y las conexiones con altos cargos del PSOE y el Ministerio de Transportes.

El Grupo Puentes multiplicó su facturación y adjudicaciones públicas desde la entrada del PSOE en el Gobierno en 2018, logrando más de 400 millones de euros en contratos, muchos de ellos tras la mediación de Acento y la entrada de capital chino.

Conversaciones y reuniones registradas implican a directivos del Grupo Puentes, miembros del Ministerio de Transportes y a intermediarios con vínculos internacionales, como el espía chino Miguel Duch, en la operación para favorecer a la constructora gallega.

Antonio Hernando y José Blanco, socios en el lobby Acento, lideraban una red de influencias para obtener contratos públicos para el Grupo Puentes, según grabaciones e investigaciones vinculadas al caso Koldo.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, lideraba junto a José Blanco, su socio en el lobby Acento y exministro de Transportes, una trama para lograr contratos para el Grupo Puentes.

Según revelan fuentes del caso Koldo a EL ESPAÑOL, existen grabaciones que involucran a Hernando, Blanco y al presidente del Grupo Puentes, José Manuel Otero, en una red de influencias en el Ministerio de Transportes.

El móvil incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a Koldo García contiene conversaciones sobre contratos públicos de los directivos de Acento y del Grupo Puentes con el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos.

La investigación de este periódico también ha podido comprobar la existencia de múltiples reuniones en la agenda de Koldo García con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, el enlace de China con Acento y que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus vínculos con los servicios secretos de Pekín.

Miguel Duch se llama en realidad Fangyong Du y fue el socio de Acento para lograr la venta del Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de su empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Esta red de influencia en el Ministerio de Transportes es diferente a la que investiga actualmente el Tribunal Supremo, aunque tiene su nexo con el caso a través de Koldo García.

Antonio Hernando fue la persona que lideró esta red de influencia junto a su socio José Blanco como fundadores del lobby Acento.

De hecho, fue Hernando quien introdujo al gigante chino de la construcción en España, tal y como demostró El Confidencial con la publicación de una carta de invitación a un directivo de CCCC.

El ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones abandonó la consultora cuando se incorporó como director adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez en 2021. Hernando se deshizo entonces de sus acciones.

Sin embargo, Acento fichó entonces a su mujer y actual adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, Anabel Mateos.

Antes, Mateos estuvo trabajando en el lobby del histórico dirigente andaluz del PSOE Gaspar Zarrías. De hecho, la consultora Zaño cobró 36.000 euros de José Ruz, constructor investigado en el caso Koldo, tras contratar a la mujer de Hernando.

Los hombres de Acento

Acento continuó operando en favor del Grupo Puentes tras la salida de Ábalos a través de los miembros de su Gabinete que continuaron con Raquel Sánchez como ministra y gracias a su estrecha relación con Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif que fue ascendida a secretaria de Estado.

Los hombres de Antonio Hernando y José Blanco en el Ministerio de Transportes, según las fuentes del caso consultadas por este periódico, fueron Ricardo Mar y Sergio Vázquez.

Ricardo Mar fue jefe de Gabinete tanto con Ábalos como con Raquel Sánchez, a la cual acompaña ahora en Paradores como secretario general. EL ESPAÑOL ya desveló que una nota manuscrita de Koldo revelaba que éste había pagado 12.000 euros en billetes a Mar entre los años 2020 y 2021.

El propio Koldo García reconoció, tanto a EL ESPAÑOL como al programa Todo Es Mentira de Risto Mejide, que la nota era suya y que dio ese dinero en metálico a Mar para "pagar las cuotas del PSOE".

Koldo García junto a los hombres de Pepe Blanco en el Ministerio de Transportes: Ricardo Mar, Sergio Vázquez y Alfredo Rodríguez. EL ESPAÑOL

El otro nombre clave es el de Sergio Vázquez, actual presidente de Ineco y que al igual que Mar ya había estado en el equipo de José Blanco durante su etapa en el Ministerio de Transportes.

Blanco, según fuentes cercanas a Ábalos, fue la persona que colocó a Vázquez, Mar e Isabel Pardo de Vera en puestos de responsabilidad en Fomento tras la moción de censura a Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.

El Grupo Puentes ha logrado alrededor de 400 millones de euros en adjudicaciones públicas, incluidas las UTE con otras constructoras, desde que el PSOE entró en el Gobierno en junio de 2018.

De estos 400 millones, 132 fueron adjudicados al Grupo Puentes en solitario por el Ministerio de Transportes desde la etapa de Ábalos a la actualidad.

Precisamente, en 2022, ya sin Ábalos pero con Vázquez, Mar y Pardo de Vera en puestos de responsabilidad, los contratos adjudicados a esta constructora gallega se dispararon hasta los 63,7 millones de euros.

Las adjudicaciones al Grupo Puentes se dispararon a partir de esa fecha, ya que antes sólo había logrado, sin contar las UTE, 22 millones de euros en adjudicaciones entre 2018 y 2021.

En 2024 el Grupo Puentes logró 25 millones de euros en contratos y en lo que va de 2025 ha conseguido 17,6 millones de Transportes.

La facturación de la constructora gallega se ha multiplicado casi por cinco desde 2018, cuando apenas llegaba a los 90 millones.

En 2020, ya con la mediación de Acento en los contratos públicos, el Grupo Puentes pasó a ingresar 115 millones. Sus últimas cuentas, las de 2024, reflejan una facturación récord con 434,6 millones.

Nuevas grabaciones

Las conversaciones que involucrarían a Acento y al Grupo Puentes en una red de influencias en el Ministerio de Transportes habrían sido grabadas algunas de ellas en la casa de José Manuel Otero, presidente de la constructora gallega.

Según fuentes del caso, estas grabaciones se habrían realizado durante las reuniones mantenidas en el domicilio de Otero, situado al lado de la Embajada de Eslovaquia en la calle Pinar de Madrid.

También existirían grabaciones realizadas en la oficina del espía chino Miguel Duch, situada en la última planta de un conocido edificio de la calle Velázquez de la capital de España.

Estas grabaciones darían detalles que esclarecerían aún más los mensajes existentes de Antonio Hernando, José Blanco, Miguel Duch y José Manuel Otero en el móvil de Koldo García que fue incautado por la UCO.

Antonio Hernando ya apareció en una de las conversaciones de Koldo con Santos Cerdán que fueron grabadas por el exasesor de Ábalos.

Koldo aseguró que Sánchez sabía que él iba a ser detenido y que, además del presidente, la información la conocían Óscar López y Antonio Hernando, según el audio del 12 de diciembre de 2023 que fue recogido por la UCO.

En esa misma grabación, Koldo ya aludió a los negocios del exministro y fundador de Acento José Blanco en Transportes.

"A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, (ininteligible), Pepe Bono y Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo (ininteligible). Yo te prefiero a ti, ¿o no? A todos (ininteligible). Venían a pedir a Jose diciendo 'ha dicho el presi...'", confesó Koldo a Cerdán según la transcripción de la UCO.

También se refirió en esta grabación a la relación entre Pardo de Vera, investigada por haber supuestamente en los amaños de contratos, y José Blanco.

"Pardo de Vera no tiene perdón de Dios", comenzó explicando Koldo a Cerdán.

"Se lo ha hecho a Jose, a Jose le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? Delante mía eh, es un crack. Dijo, bueno pues os envió a ésta, e hizo todo lo contrario, bloqueo (ininteligible), o sea, no les dio nada, les destrozó la vida (ininteligible). Isabel Pardo de Vera, con Pepiño Blanco están haciendo la (ininteligible) juntos (susurra) (ininteligible)...", prosiguió el socialista navarro.

"Él se hace el tonto (ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir ... es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Dicho (ininteligible), pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo", aclaró Koldo refiriéndose a José Blanco.

En otro de lo momentos de esa grabación Koldo se refiere a Blanco como "el hijo de la gran puta" tras haberle dicho Santos Cerdán: "Que queda, lo tengo claro".

La Guardia Civil se encuentra en este momento investigando estas conversaciones y si Blanco y Hernando participaron en las comisiones pagadas por constructoras a diferentes miembros del PSOE, como Ábalos, Cerdán y Koldo, a cambio de contratos adjudicados en diferentes administraciones públicas.

La agenda de Koldo

Los investigadores han hallado múltiples reuniones del Grupo Puentes con Koldo García en su agenda oficial del Ministerio de Transportes.

Por ejemplo, José Manuel Otero se reunió con el investigado Koldo García los días 24 y 29 de septiembre de 2020. La primera cita se produjo a las 10 horas y la segunda a las 11:30.

En 2021, el presidente del Grupo Puentes se citó con el entonces asesor de Ábalos el 23 de febrero a las 11:30 y el 15 de junio al mediodía.

Las anotaciones de Koldo García en su agenda sobre varias reuniones con el Grupo Puentes. EL ESPAÑOL

También aparecen en la agenda de Koldo hasta siete citas con Miguel Duch, el espía que trabajó con Acento en la venta del Grupo Puentes a un gigante chino.

Todas estas citas entre Duch y Koldo tuvieron lugar entre los meses de febrero y junio de 2021.

Llama la atención una alerta de Koldo en su agenda para avisar a Ana, la secretaria de Ábalos, para que "apunte a los chinos a las 12:15". Esta anotación se realizó el 15 de febrero de 2021.

Ábalos señaló a Blanco

EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva en junio de 2024 que José Blanco se reunió Koldo García al menos ocho veces para "resolver problemas de empresas".

Este periódico puede ahora añadir que, según fuentes del caso, estas citas tuvieron como principal tema las adjudicaciones del Ministerio de Transportes a las que se iba a presentar el Grupo Puentes.

Los encuentros tuvieron lugar en un hotel de Madrid y en la propia sede de Fomento durante los tres años en que Ábalos fue ministro.

Las fechas y el contenido de las reuniones quedaron registrados en el móvil del exasesor del ministro.

José Luis Ábalos y Koldo García ya apuntaron a Pepe Blanco como jefe de una red de influencias para conseguir contratos de Transportes, tal y como desveló EL ESPAÑOL el pasado 24 de junio de 2025.

El exministro declaró al juez Leopoldo Puente que fue el CEO de Acento quien le pidió que promocionase a Pardo de Vera como responsable de Adif.

Pepe Blanco, José Luis Ábalos y Santos Cerdán durante el traspaso de cartera a Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes, en noviembre de 2023. Europa Press

Este periódico ya reveló entonces que la ex mano derecha de Ábalos tenía en su poder "más grabaciones en las que se nombra a Pepe Blanco o incluso participa".

El periódico El Confidencial reveló el pasado mes de octubre que Antonio Hernando metió en España a la empresa china que ha comprado el Grupo Puentes.

El hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones invitó a un directivo de la constructora pública china meses antes de incorporarse a Moncloa como director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez.

La carta de invitación publicada por El Confidencial demuestra la intervención de Antonio Hernando en la operación de compra del Grupo Puentes por parte de la empresa china.

La constructora gallega ha elevado su facturación un 26,6% en el último año. La evolución de Grupo Puentes está estrechamente ligada a la entrada en su accionariado del grupo chino CRBC, que en 2020, tras la mediación de Acento, adquirió un 66,54% del capital.

La pasada primavera, el Grupo Puentes anunció que la constructora china se haría con el 32,77% que conserva la familia Otero.

Acento ha logrado elevar el precio de compra después de la lluvia de millones públicos que ha tenido el Grupo Puentes desde que se pusiera en manos del lobby fundado por José Blanco y Antonio Hernando.

En 2020, la firma china entró en el capital del Grupo Puentes con una valoración de la empresa que superaba los 100 millones de euros.