El PSOE sólo aventaja al PP en Cataluña, País Vasco y Navarra: los ministros candidatos no levantan el voto en sus regiones

En la Comunidad Valenciana, la presión sobre Carlos Mazón resultó en su dimisión, pero la encuesta muestra que Vox y el PP salen beneficiados electoralmente, no el PSOE.

El PP mantiene o incrementa escaños en la mayoría de comunidades, mientras que Vox experimenta un crecimiento en casi todas ellas, y el PSOE pierde fuerza fuera de sus territorios tradicionales.

La estrategia de Pedro Sánchez de presentar ministros como candidatos autonómicos no ha logrado aumentar el apoyo al PSOE en regiones clave como Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Aragón y Canarias.

El PSOE sólo obtendría más escaños que el PP en tres comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra), si hoy se celebraran las elecciones generales, según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La encuesta indica que hasta ahora no ha tenido éxito la estrategia de Pedro Sánchez de lanzar a cinco de sus ministros para derribar los gobiernos autonómicos del PP: Diana Morant (Comunidad Valenciana), María Jesús Montero (Andalucía), Óscar López (Madrid), Pilar Alegría (Aragón) y Ángel Víctor Torres (Canarias).

Tras el verano, Moncloa ha desplegado esta estrategia en toda su crudeza: ha utilizado las muertes de la dana contra Mazón, las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia contra Ayuso y los fallos en los cribados contra el cáncer de mamá contra Juanma Moreno.

También la gestión de los trágicos incendios del pasado mes de agosto contra dos barones del PP que en breve se medirán en las urnas: María Guardiola (el 21 de diciembre) y Alfonso Fernández Mañueco (el próximo mes de marzo).

La presión contra Carlos Mazón sí ha dado sus frutos: el dirigente popular presentó su dimisión hace una semana, tras el funeral de Estado por las víctimas de la dana.

Pedro Sánchez había atribuido las más de 200 muertes de la dana a "la negligencia de uno". Pero caído Mazón, ya ha virado de discurso y ahora culpa a la "mayoría negacionista de PP y Vox" para exigir elecciones en la Comunidad Valenciana.

A lo largo de este fin de semana, lo han exigido todos los ministros y dirigentes del PSOE que han protagonizado actos públicos.

Según la encuesta de SocioMétrica, en unas elecciones generales el PP obtendría hoy 11 escaños por la Comunidad Valenciana (los mismos que el 23-J), mientras que el PSOE perdería uno (se quedaría sólo con 10).

También perdería un escaño Compromís, que se quedaría con tres, y por tanto no logra capitalizar la campaña contra Mazón. Sólo sale ganando Vox, que pasaría de 5 a 7.

La vicepresidente María Jesús Montero ha multiplicado su presencia en Andalucía: como candidata del PSOE se medirá con Juanma Moreno (reelegido este fin de semana líder regional del PP) en las urnas el próximo mes de junio.

El principal lastre de Montero para llegar al Palacio de San Telmo es su labor, como ministra de Hacienda, para entregar un modelo de financiación diferenciada a Cataluña: el cupo catalán equiparable a los regímenes forales de País Vasco y Navarra.

Si hoy se celebraran elecciones generales, el PP mejoraría su resultado en Andalucía, al pasar de 25 a 27 escaños al Congreso. En cambio, el PSOE de María Jesús Montero perdería dos (pasaría de 21 a 19).

De nuevo, Vox pega el estirón: crecería de 9 a 14 escaños en el Congreso. Mientras se esfuman 5 de los 6 diputados nacionales de Sumar, que se quedaría con sólo uno.

Hay menos cambios en la Comunidad de Madrid, donde el ministro de Transformación Digital, Óscar López, actúa como ariete a diario contra Isabel Díaz Ayuso.

En unas elecciones generales, repetirían resultado tanto el PP (16 escaños) como el PSOE (mantendría los 10 que tiene hoy en el Congreso). Pero el desplome de la extrema izquierda favorece al tercero en discordia: Vox ganaría 2 escaños y se colocaría en 7.

También repetirían resultados en Aragón PP (7 escaños) y PSOE (4). Pero Vox se hace con el único escaño de la extrema izquierda y sube a dos, según el sondeo.

Aunque no era su competencia, Sánchez encargó al ministro Ángel Víctor Torres la gestión de la crisis migratoria de Canarias, con el fin de darle visibilidad en su territorio.

Pero el PSOE no rentabiliza esta situación: en las elecciones generales, el PP mantendría sus 6 escaños, mientras que los socialistas perderían uno y se quedarían con sólo 5. Coalición Canaria mantendría su único escaño en el Congreso de los Diputados, mientras que Vox crecería de 1 a 3.

Ángel Víctor Torres se enfrenta ahora a otra dificultad: el último informe de la UCO muestra que, durante su etapa de presidente de Canarias, cedió a las presiones de Koldo García para acelerar los pagos a la trama de Víctor de Aldama en un contrato millonario de mascarillas (pese a que los técnicos del Ejecutivo autonómico cuestionaba su calidad y utilidad).

El presidente Pedro Sánchez ha tratado con el máximo desdén al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único barón del PSOE crítico con sus pactos con los independentistas, al que no ha podido derribar.

En unas elecciones generales, retrocederían tanto el PP (pasaría de 10 a 9 diputados), como el PSOE (caería de 8 a 7), en la región. De nuevo, sólo cobra ventaja Vox, que pasaría de 3 a 5 diputados al Congreso por la región.

El PSOE mantiene su hegemonía en Cataluña, aunque en unas elecciones generales caería de 19 a 16 diputados nacionales. Crece el PP (de 6 a 8), Vox (de 2 a 5) y Junts gana uno tras romper con el Gobierno (obtendría 8). ERC mantendría los 7 que tiene actualmente.

El gráfico dinámico que acompaña a esta información muestra los resultados en el resto de CCAA, siempre para la convocatoria de unas elecciones generales.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 6 y 8 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.