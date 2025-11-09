-
Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado y afirma que se presenta a la reelección por la "necesidad" de más políticas socialdemócratas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "más aún tras lo visto en el juicio".
Así se ha pronunciado este domingo en una entrevista que publica el diario El País, en la que también ha confirmado su voluntad de presentarse a la reelección en 2027 debido a la "necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas"
Sánchez se ha referido asimismo al anuncio de Junts de bloquear las iniciativas del Gobierno en el Congreso, y ha considerado que la complejidad parlamentaria, "es fruto de la voluntad ciudadana"; que la única opción de gobernabilidad que hoy existe es "con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria".
Vicente Mompó replica a Diana Morant: "Inútil es defender a Pedro Sánchez, ese que ha abandonado a los valencianos"
El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, ha respondido a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que "inútil es defender a Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, a quien ha acusado de "abandonar a los valencianos", en relación con las críticas de la ministra por la gestión del PP durante la dana.
Así lo hizo a última hora del sábado en sus redes sociales, y, además, ha añadido que "es igual" tener a Morant o "a una escoba", al tiempo que ha sostenido que "si algo quedó claro en el Cecopi fue quién decidió teleNOtrabajar: tus compañeros", ha reprochado.
