El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "más aún tras lo visto en el juicio".

Así se ha pronunciado este domingo en una entrevista que publica el diario El País, en la que también ha confirmado su voluntad de presentarse a la reelección en 2027 debido a la "necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas"



Sánchez se ha referido asimismo al anuncio de Junts de bloquear las iniciativas del Gobierno en el Congreso, y ha considerado que la complejidad parlamentaria, "es fruto de la voluntad ciudadana"; que la única opción de gobernabilidad que hoy existe es "con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria".