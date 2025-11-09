Sánchez ha perdido 15 puntos de popularidad en 2 años desde que ‘compró’ la investidura a cambio de la amnistía

Incluso entre los votantes socialistas, Sánchez es el líder peor valorado, con una nota inferior a la de Feijóo entre los votantes del PP.

En los últimos sondeos, el 68,1% de los españoles desaprueba la gestión de Sánchez, mientras que Alberto Núñez Feijóo lidera las preferencias como futuro presidente del Gobierno.

La ruptura de Junts con el Gobierno y los escándalos de corrupción, como el caso Koldo y la imputación de Begoña Gómez, han contribuido al desplome del respaldo ciudadano a Sánchez.

Pedro Sánchez ha perdido 15 puntos de popularidad en dos años, situándose en el 25,1% de apoyo, tras su investidura condicionada por la ley de amnistía para los independentistas.

El presidente Pedro Sánchez ha perdido 15 puntos de apoyo popular en dos años, desde que, el 16 de noviembre de 2023, obtuvo la investidura a cambio de prometer la amnistía para Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas implicados en el golpe del 1-O.

Según el último sondeo de SocioMétrica, la popularidad de Pedro Sánchez se ha desplomado hasta el 25,1% que registra en estos momentos. Es decir, sólo uno de cada cuatro españoles respalda su gestión.

Este dato se produce después de que Junts haya consumado su ruptura total con el Gobierno, por considerar que Sánchez ha incumplido sus principales compromisos tras 19 reuniones en Suiza ante un mediador internacional.

Junts dio este jueves un paso más al registrar enmiendas a la totalidad a 25 proyectos de Ley remitidos por el Consejo de Ministros al Congreso. Y ha anunciado que no votará otros 21.

Pese a que ya no tiene mayoría para aprobar los Presupuestos del Estado de 2026 (tendrá que volver a prorrogar los de 2023) ni para sacar adelante leyes en las Cortes, Sánchez insistió el viernes desde Brasil en que no tiene intención de convocar elecciones.

EL ESPAÑOL ofrecerá este lunes la nueva encuesta de intención de voto de SocioMétrica, con proyección de escaños para el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez tenía una popularidad del 38,3% en julio de 2023 cuando, pese a perder las elecciones del 23-J, anunció su voluntad de tejer las alianzas necesarias para mantenerse en el Gobierno.

Tras cuatro meses de negociaciones a varias bandas, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (hoy en prisión), firmó en Bruselas con Jordi Turull el 9 de noviembre de 2023 el acuerdo para garantizar el apoyo decisivo de Junts a la investidura de Sánchez.

El acuerdo firmado incluía el compromiso de aprobar la ley de amnistía, que hasta ese momento habían considerado "inconstitucional" los principales dirigentes del PSOE.

Sánchez logró así su tercera investidura como presidente el 16 de noviembre de 2023.

Su popularidad alcanzó en ese momento el 39,6%. Y escaló hasta el 40% en diciembre, en el primer sondeo de SocioMétrica tras la investidura.

Pero, desde ese momento, su respaldo popular ha caído 15 puntos, debido a los escándalos de corrupción y las concesiones a los partidos independentistas.

El 21 de febrero de 2024 era detenido por la Guardia Civil Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

La opinión pública comenzaba a conocer los primeros detalles de una trama de corrupción que, a partir de los contratos de mascarillas durante la pandemia, se extendió a varios ministerios y CCAA gobernadas por el PSOE (Canarias y Baleares) en la pasada legislatura.

La popularidad de Pedro Sánchez era del 37,3% en esos momentos y, en un mes, cayó más de un punto y medio, hasta el 35,7%.

Y continuó en caída libre. Pedro Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 su decisión de tomarse "cinco días de reflexión", durante los cuales canceló toda su agenda oficial y mantuvo al país en vilo.

Sólo después trascendió que, aquel mismo día, había llegado a la Moncloa la notificación en la que el juez Peinado comunicaba la imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez.

La popularidad de Sánchez siguió deslizándose desde el 33,8% en abril al 32,6% en mayo, cuando el Congreso aprobó definitivamente la ley de amnistía.

El empresario Víctor de Aldama, considerado como uno de los cabecillas del caso Koldo, salió de prisión el 21 de noviembre de 2024 con el compromiso de colaborar con la Justicia y amenazó públicamente al presidente del Gobierno: "Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá".

De nuevo, la popularidad de Sánchez cayó casi dos puntos en un mes, hasta el 26,5, en el sondeo posterior de diciembre.

Tres meses después, comenzó la remontada y Sánchez logró recuperar respaldo popular: registró el 30,4% el pasado mes de mayo, pese a los crecientes escándalos de corrupción.

Hasta la trágica jornada del pasado 30 de junio, en la que el juez envió a prisión a Santos Cerdán, tras un demoledor informe de la UCO que le identifica como accionista de la constructora Servinabar, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y el Gobierno navarro.

Se conocieron también las grabaciones en las que Koldo García hablaba del reparto de mordidas (con Cerdán) y de las cualidades de las prostitutas que iba a disfrutar con Ábalos.

La popularidad de Sánchez se desplomó cuatro puntos en un solo mes: del 27,2% en junio al 23,3% en julio.

Durante sus vacaciones en Lanzarote, el presidente del Gobierno diseñó la ofensiva para el nuevo curso político, dirigida contra las CCAA gobernadas por el PP.

Sánchez resumió esta estrategia el pasado 26 octubre, durante un acto del PSOE celebrado en León: "En Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes", afirmó, "en Andalucía se recortó la sanidad pública y dejaron a las mujeres desprotegidas. En Valencia", ha abundado, "se recortó la protección civil y tuvimos la dana más trágica de los últimos años en nuestro país".

Esta ofensiva, con toda la artillería de la programación renovada de TVE, ha dado hasta cierto punto sus frutos. Y se ha saldado con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, un año después de la tragedia del 29-O.

Pedro Sánchez logró recuperar levemente su popularidad desde el 23,3% del mes de julio hasta el 25,4% en octubre. Pero en el nuevo sondeo de SocioMétrica, cae de nuevo hasta el 25,1% este mes de noviembre, entre incesantes revelaciones sobre los casos de corrupción que también salpican a su hermano, David Sánchez (se sentará en el banquillo el próximo mes de febrero).

Como resultado de estos datos, la brecha entre quienes aprueban y desaprueban la gestión de Pedro Sánchez se ha disparado desde los 9,2 puntos registrados en diciembre de 2023 (tras su investidura) hasta los 43 puntos en la actualidad.

Según el nuevo sondeo de SocioMétrica, en estos momentos el 68,1% de los españoles desaprueba la gestión de Sánchez como presidente, mientras que sólo el 25,1% la respalda.

Mientras tanto, crece el respaldo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hoy el 20,8% de los españoles lo señala como su favorito para convertirse en el nuevo presidente del Gobierno.

Se sitúa así por delante de Pedro Sánchez (17,5%), Santiago Abascal (12,7%) y Yolanda Díaz (9,7%). En el furgón de cola compiten Alvise Pérez (2,2%) y, más rezagada, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2,1%).

Al limitar la elección a los líderes de los dos grandes partidos, crece la ventaja de Feijóo: el 41% lo prefiere como presidente, frente al 33,9% de Pedro Sánchez.

Y los españoles ya dan por descontado que Feijóo llegará a la Moncloa tras las próximas elecciones generales, cuya fecha sigue siendo incierta: así lo cree el 39,6% de los encuestados, mientras que otro 29% cree que Sánchez logrará una nueva carambola para mantenerse en el poder.

Aunque, como viene ocurriendo en los últimos sondeos desde el pasado mes de junio, hoy Pedro Sánchez es el líder peor valorado por los votantes de su propio partido: le ponen un 5,9 en la escala del cero al 10.

Se sitúa por debajo de Feijóo, al que los votantes del PP dan un notable (7,1 puntos).