Juntos por Extremadura se presenta a las elecciones del 21D con el objetivo de convertirse en la "llave" de la Asamblea

JUEX y sus aliados se comprometen a apoyar únicamente a la formación que asuma su proyecto regionalista en beneficio de los extremeños, posicionándose como alternativa ante las políticas "improductivas" de María Guardiola y el malestar ciudadano.

La coalición regionalista aspira a superar el 5% de los votos y entrar en la Asamblea con entre 2 y 4 escaños, lo que podría permitir al PP gobernar sin depender de Vox.

Raúl González lidera la candidatura, acompañado de antiguos dirigentes de Ciudadanos, con el objetivo de captar el voto "útil" y "moderado" de centro progresista ante el descontento con PP y PSOE.

Juntos por Extremadura (JUEX) se presenta a las elecciones del 21 de diciembre en coalición con Cáceres Viva y Levanta, buscando convertirse en la "llave" de la Asamblea regional.

El partido regionalista Juntos por Extremadura (JUEX) ha confirmado a su presidente y fundador, Raúl González, como candidato oficial a la Junta de Extremadura para las elecciones del próximo 21 de diciembre.

JUEX se presentará a los comicios en coalición con las formaciones Cáceres Viva y Levanta con el objetivo de convertirse en "la llave" que otorgue la presidencia de la Asamblea.

González estará acompañado por Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos, que se incorporan al comité ejecutivo con el objetivo de aportar "experiencia parlamentaria" y una visión "centrada en la profesionalización de la política regional".

La intención es clara, aglutinar el voto "útil" y "moderado" de centro progresista ante "un escenario político inédito" debido al adelanto electoral de María Guardiola.

El partido pretende ser una opción real al "descontento generalizado" de los extremeños ante los dos grandes partidos, PP y PSOE . Cuya política, denuncian, la marcan sus órganos nacionales "desde Madrid".

En una rueda de prensa convocada este jueves en Cáceres, los líderes de la coalición han firmado el compromiso de que el exconcejal de Ciudadanos y presidente de Cáceres Viva, Francisco Alcántara, encabece la lista de la coalición en las elecciones municipales de 2027 al Ayuntamiento de Cáceres.

Raúl González ha calificado esta coalición como "histórica" porque "por fin Extremadura tiene una opción real de poder tener una representación propia en la Asamblea, que haga de dique a las políticas que vienen de Madrid y Cataluña".

Respecto a qué partido apoyarían en caso de ser, efectivamente, la llave del próximo gobierno regional, si al PP o al PSOE, el líder de la coalición ha sido tajante: "A aquel que haga realidad el proyecto de la coalición Juntos por Extremadura-Levanta con la colaboración de Cáceres Viva" en "beneficio para todos los extremeños. Ni más ni menos".

El partido aspira a irrumpir por primera vez en la Asamblea extremeña desde su creación en el año 2021. Ya en los últimos comicios autonómicos de 2023, Juntos por Extremadura fue la fuerza regionalista más votada consiguiendo más de 15.500 votos.

Sin embargo, se quedó "a las puertas" de obtener representación al no pasar del umbral del 5% del voto.

La unión regionalista está apoyada, además por la plataforma ciudadana Cacereños por Cáceres.

Aunque no descartan más apoyos de otros partidos de la misma índole para impulsar esta opción ante "las políticas improductivas" de María Guardiola, y el proceso judicial de Miguel Ángel Gallardo que ha llevado a un "descontento generalizado de la sociedad civil extremeña".

Si la coalición logra captar ese voto perdido centrista, superaría el 5% y entraría en la Asamblea con entre 2 y 4 escaños. Eso sería suficiente para ofrecerse como alternativa de gobierno al PP.

Y, crucialmente, sería suficiente para que Guardiola no tuviera que volver a pactar con Vox.

Los dirigentes regionalistas ya han transmitido mensajes privados de disposición. Y que el PP, con su apoyo, podría gobernar sin la carga política que le supone depender de la formación de Santiago Abascal.