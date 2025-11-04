Feijóo llama a Abascal e inicia contactos para pactar un relevo de Mazón que garantice la "estabilidad" en Valencia

El pacto de investidura entre PP y Vox será clave para el futuro político de la Comunidad Valenciana, en un contexto de crisis interna en el PP valenciano y presión para mantener la estabilidad institucional.

Juanfran Pérez Llorca es el principal candidato del PP para sustituir a Mazón, aunque aún no se han cerrado acuerdos ni se han confirmado nombres oficialmente.

Ambos líderes coinciden en la necesidad de garantizar la estabilidad política en Valencia, especialmente relevante tras la complicada reconstrucción por la riada del año anterior.

Alberto Núñez Feijóo ha contactado con Santiago Abascal para iniciar negociaciones entre PP y Vox que permitan un relevo en la presidencia de la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado este martes por la mañana a Santiago Abascal. El líder del PP ha iniciado así "los contactos" para lograr un acuerdo para "una nueva investidura que garantice la estabilidad" en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, según fuentes oficiales del partido conservador.

Feijóo se ha interesado por analizar la situación política de la Comunidad Valenciana con Abascal. La llamada ha sido cordial y en tono constructivo, y en su conversación, ambos líderes "han coincidido en la necesidad de aportar estabilidad" al territorio, según estas fuentes.

Y aunque no se han puesto nombres sobre la mesa para la investidura, el candidato principal sigue siendo Juanfran Pérez Llorca.

El contexto en Valencia sigue marcado por la catastrófica riada de la dana de hace un año. El proceso de reconstrucción es todavía complejo y doloroso. La estabilidad política se presenta como clave para avanzar en las soluciones. Feijóo y Abascal han compartido la voluntad de "propiciar esta estabilidad".

El PPCV y VOX "iniciarán contactos" oficiales en las próximas horas para alcanzar "un pacto de investidura que sea consecuente con el acuerdo presupuestario del pasado mes de mayo". La dirección nacional del PP se limitará a "supervisar" las negociaciones.

En Génova, son conscientes de que Vox toma las decisiones en su dirección nacional, en Madrid. Todo se dirige desde ahí. Pero la dirección del PP prefiere delegar las negociaciones en el PPCV. Mazón, en su última entrevista como presidente en EL ESPAÑOL, reclamó que el partido en Valencia sea "protagonista" del proceso sucesorio.

Su dimisión, este lunes, ha abierto la puerta a un nuevo liderazgo.

La relación personal entre Feijóo y Abascal facilita los contactos. No será un proceso sencillo. Vox quiere reivindicar su fuerza en la Comunidad. El PP valenciano atraviesa una fase de debilidad política, en plena "crisis demoscópica", como reconoce Génova. Mazón dejó claro que el PPCV debía liderar cualquier negociación.

De hecho, el nombre que suena en Génova es el de Juanfran Pérez Llorca.

Es el candidato favorito de la dirección nacional del PP para relevar a Mazón. Aunque en la conversación entre Feijóo y Abascal no se habló de nombres concretos, la apuesta interna es clara. El PPCV considera a Pérez Llorca la opción más sólida.

Génova descarta a otros aspirantes, como María José Catalá, a quien ven difícilmente capaz de suplir a Mazón en el actual contexto.

La investidura, si llega a buen puerto, marcará el futuro inmediato de Valencia. La reconstrucción tras las riadas, aún incompleta, y la estabilidad institucional centran la agenda política.

El plazo para la nueva investidura ha comenzado a correr. Si Vox no apoya a Pérez Llorca, Mazón seguiría en funciones cinco meses más. Lo reconoce públicamente la dirección valenciana del PP.