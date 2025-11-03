El Gobierno planea colocar la placa de Memoria en la sede del Gobierno de Ayuso pese a que una ley regional se lo impide

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España insiste en colocar una placa de Memoria Democrática en la sede de la Real Casa de Correos, a pesar de la ley regional que lo impide. La ley regional de Madrid, aprobada por el Gobierno de Ayuso, requiere autorización previa para colocar placas en edificios públicos. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, afirma que el conflicto en los tribunales es inminente si Ayuso bloquea la colocación de la placa. El Gobierno de Pedro Sánchez ya recurrió la ley regional ante el Constitucional, pero la suspensión de la misma fue levantada.

El Gobierno de España está dispuesto a acudir a los tribunales si Isabel Díaz Ayuso bloquea la colocación de una placa de Memoria Democrática en la Real Casa de Correos por su papel como sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo.

Así lo ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante los ‘Desayunos Madrid’ de Europa Press. Allí, Martín ha insistido en que, tras oficializar en el BOE la relación entre el franquismo y la sede del Ejecutivo regional, el siguiente paso es colocar la placa que lo reconozca.

El problema es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sabedor de que el BOE iba a oficializar las intenciones de la Moncloa, aprobó una ley hace cosa de un año que prohibía colocar cualquier insignia en una fachada de un edificio público sin el visto bueno del Ejecutivo regional.

Concretamente, la Ley 8/2024, aprobada en la Asamblea, exige autorización previa del Consejo de Gobierno para cualquier placa, distintivo o acto que se celebre en el inmueble.

Se trataba de un movimiento del Ejecutivo madrileño para, en el caso de aprobarse la declaración de Lugar de Memoria Democrática, como ha terminado ocurriendo, no pudieran colocar "una placa" ni hacer actos en la fachada o el interior del edificio.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez recurrieron la ley ante el Constitucional en abril del 2025, pero, unos meses más tarde, el TC levantó la suspensión de la ley del Gobierno de Ayuso.

Ahora, el delegado plantea un conflicto.La ley de Memoria Democrática marca reconocer este lugar con una placa, pero la normativa de Ayuso impide su colocación.

A la pregunta, "¿habrá placa si la justicia lo permite?", Francisco Martín ha respondido que "de momento, lo mandata la ley", por lo que se prevé que el enfrentamiento en los Tribunales está servido.

"Incumplir leyes"

Durante el evento, Martín ha afeado a Isabel Díaz Ayuso su "afición a incumplir las leyes" y a proclamarse "insumisa, manifiesta y orgullosa de ello". "Es un pésimo ejemplo para la ciudadanía a la que tanto le exigimos", ha recriminado.

"Solo puede temer a la memoria quien tiene algo que ocultar. Lo valiente es asumir lo que sucedió y hacer todo lo posible para que no vuelva a repetirse", ha defendido, antes de recordar los testimonios de víctimas que reclaman un gesto de "recuerdo y reparación".

"¿Quién puede ver una agresión en una placa en un edificio donde ya las hay dedicadas a héroes y mártires? ¿Acaso no lo fueron también quienes allí sufrieron todo tipo de torturas?", ha planteado el delegado, que ha invitado a los asistentes a asistir a los actos del proyecto 50 años de España en Libertad y se preguntó si "alguien entendería ignorar lo que supuso la muerte del dictador".