Alejo Miranda, el senador elegido por el PP para someter a Sánchez a un intenso interrogatorio de 50 minutos

Alejo Miranda de Larra, el senador elegido por el PP para interrogar a Sánchez. X

La expectación es máxima este jueves en el Senado ante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo, que supone su regreso a la Cámara Alta casi veinte meses después.

Alejo Miranda de Larra (14 de agosto de 1981), portavoz del PP en la comisión del 'caso Koldo' y un incisivo y aguerrido interrogador ha sido la persona elegida por los populares para interrogar al presidente.

Miranda de Larra es licenciado en Derecho y tiene un MBA por IESE Business School. Además, ha completado su formación académica con distintos programas de posgrado sobre Emprendimiento e Innovación en Deusto Business School, sobre Comunicación y Dirección de Campañas en H. Kennedy School of Government.

Durante 7 años ha desempeñado cargos de director general en la Comunidad de Madrid: entre ellos el de director general de Inversiones y Desarrollo Local o el de director general de Infraestructuras Sanitarias (liderando la modernización de todos los hospitales públicos y la construcción del Hospital Isabel Zendal, el Hospital IFEMA y la adquisición de respiradores durante la pandemia de la Covid).

Ha trabajado en el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el Senado y como consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid. Como emprendedor, fundó su propia start-up de consultoría tecnológica y actualmente es Secretario de Análisis del PP.

Cinco horas con Sánchez

Las preguntas de Miranda no llegarán hasta aproximadamente las 13:00 horas, porque el grupo mayoritario será el último en participar.

Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar, por lo que son habituales las interrupciones del senador si la respuesta se alarga.

A las 9:00 horas, abrirá fuego María Caballero, de UPN, que a los 25 minutos cederá la voz a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, con quien comparte el grupo Mixto.

Después, ya cerca de las 10:00, los siguientes 50 minutos se los repartirán cuatro oradores, según han confirmado a Efe desde el grupo Confederal, por este orden: Uxue Barkos (Geroa Bai), Fabián Chinea (Agrupación Gomera), Enric Morera (Compromís) y Carla Antonelli (Más Madrid).

A continuación, como el PNV ha avanzado que no hará uso de su turno, intervendrán por el grupo Plural tanto Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, como Eduard Pujol, de Junts, que estrenará la nueva condición de oposición al Gobierno que ha decidido este partido.

Joan Queralt, de ERC, y Gorka Elejabarrieta, de EH Bildu, serán los siguientes interrogadores, en torno al mediodía, y el penúltimo será el socialista Alfonso Gil, antes de que cierre el PP. Serán una docena, por tanto, los senadores que pregunten a Pedro Sánchez.

Otras intervenciones de Miranda

Alejo Miranda ya participó en el interrogatorio a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el pasado mes de mayo. En aquella ocasión preguntó tanto por la contratación de Jésica Rodríguez, como por el contrato de 12,5 millones de euros en mascarillas que, durante su etapa como presidenta de Adif, Pardo de Vera adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama corrupta del caso Koldo.

"Siento hacerles perder el tiempo, porque respeto su tiempo", dijo entonces Pardo de Vera para justificar su silencio ante las preguntas de los grupos de la oposición.

Miranda de Larra interpretó esta actitud denunciando que la expresidenta de Adif optaba por "callar y tapar" el escándalo de corrupción.

El senador popular exigió a la expresidenta de Adif que aclarara el papel que jugó para que fuera contratada en Ineco y Tragsatec Jésica Rodríguez, a la que calificó como la "escort" y "concubina" del exministro José Luis Ábalos.

A preguntas de Miranda de Larra, Pardo de Vera negó haber hablado o haber intercambiado mensajes de WhatsApp con Ábalos o con Koldo García en las últimas semanas.

Miranda de Larra le recordó entonces que, durante su etapa en ambas empresas públicas, Jésica Rodríguez estaba asignada a la presidencia de Adif. Y le preguntó a Pardo de Vera si alguna vez se encontró allí a la amiga de Ábalos trabajando.

"Se aclarará en el procedimiento judicial", señaló entonces la expresidenta de Adif.

El Senado en el foco

El Senado volverá a ser el centro de la atención informativa durante las próximas horas, como prueba que más de 270 periodistas han solicitado una acreditación para esta jornada, incluida prensa internacional.

Fue el 12 de marzo de 2024 la última vez que Sánchez compareció en el Senado y la única ocasión en la que ha contestado a los senadores en una sesión de control en esta legislatura, en contraste con su presencia asidua los miércoles en las celebradas en el Congreso.

Sánchez responderá ante los senadores a petición del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y será interrogado por las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, elegidos por el propio Sánchez- y el exasesor Koldo García.

Los tres están siendo investigados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción mediante el cobro de mordidas a empresas y Cerdán se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de junio.