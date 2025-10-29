Feijóo a Sánchez: "Miente más que su CIS y su TVE, y mentirá mañana en el Senado porque la verdad acabaría con usted"

Sánchez junto a María Jesús Montero en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha amparado en el aniversario de la dana para no responder a las preguntas sobre corrupción que le ha planteado Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control al Ejecutivo.

"Hoy es un día muy duro. Es un día de dolor", ha asegurado Sánchez.

El ambiente era inusual en el hemiciclo. En las bancadas del Gobierno predominaba el luto, con ministras vestidas de negro, y también en la del PP, donde diputadas como Ester Muñoz optaron por el mismo tono.

Las primeras palabras de Feijóo estuvieron dedicadas precisamente al recuerdo de las 237 víctimas mortales de la catástrofe de hace un año en Valencia y Albacete.

Tras ese homenaje, el líder del PP formuló una "pregunta retórica" a Sánchez sobre si mañana jueves dirá "la verdad" en la Comisión de Investigación del Senado.

El presidente respondió apelando a la contención: aseguró que es "un día para la empatía" y que habrá "otras muchas ocasiones para confrontar".

Feijóo, sin embargo, trató de desmontar ese tono conciliador. "Es una pena que hace un año, tal día como hoy, volviesen a la Cámara para asaltar RTVE", reprochó, recordando que tras la tragedia se suspendió la sesión de control, pero se mantuvo un pleno para votar el nuevo consejo de administración del ente público.

El líder popular insistió: "Voy a seguir cumpliendo con mi deber de distinguir la verdad de la mentira".

Acto seguido, relató hasta 17 "mentiras" de Sánchez: "Con Bildu, con la amnistía, con el cupo independentista, con Puigdemont, con lo de presentar Presupuestos, con las viviendas que decía que hacía, con los impuestos a las clases medias, mintió con las mujeres, en política exterior, sobre su pareja, en sus cartas para taparla, escondiendo a su hermano en la Moncloa, con su número dos Cerdán y su número dos Ábalos, con la financiación de su partido, cuando dice que gobiernan, cuando dice que tienen mayoría y cuando dice que tiene el Gobierno más estable".

"Miente más que su CIS y que su Televisión Española, y volverá a mentir mañana en el Senado, añadió Feijóo, para rematar: "Si dice la verdad acabará con usted".

"Ya veremos lo de su contabilidad B. Lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar", continuó, en referencia al portazo de Carles Puigdemont, del lunes.

Sánchez renunció a utilizar su turno de réplica.

Sin embargo, sí respondió después a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que le preguntó si el Gobierno planea aplicar una ley de multirreincidencia, y a la líder de Podemos, Ione Belarra, que quiso saber qué hará el Ejecutivo tras la decisión de Junts de no seguir respaldándolo.

"Es indecente, ha usado a las víctimas", denunció la portavoz del PP, Ester Muñoz, al reprochar que Sánchez no respondiera a las preguntas de Feijóo y sí a las del resto de portavoces.

"El dolor de las víctimas es lo de menos", añadió, tildando al presidente de "farsante". "Es todo una farsa, no respetan nada", criticó, lamentando además que "no ha hecho ni una sola obra" para evitar que "vuelva a pasar una dana".