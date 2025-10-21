Sumar pide la dimisión de Isabel Rodríguez por el fracaso de la política de vivienda: "Debería dejar paso"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este martes que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se aparte si no adopta medidas "valientes" para atajar la crisis. "Debería dejar paso a quien sí esté dispuesto a hacerlo", ha afirmado.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, Martínez ha calificado de "decepcionante" la comparecencia que la ministra protagonizó la semana pasada en el Pleno y ha criticado que su propuesta principal fuese la puesta en marcha del teléfono 047.

"No se puede venir al Congreso a presentar como medida estrella un teléfono de la esperanza en un asunto como este, y menos aún cuando tiene sobre la mesa propuestas concretas, las que hicimos desde Sumar", ha reprochado la portavoz.

Martínez Barbero ha insistido en que Sumar no reclama que se apliquen necesariamente sus propuestas, sino que al menos se debatan.

En su opinión, las políticas desplegadas hasta ahora por el Ministerio "no están surtiendo efecto" sobre los precios del alquiler ni sobre el acceso a la vivienda.

"Nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo", ha señalado la diputada.

"Se acaba la paciencia"

Aunque no ha mencionado expresamente la palabra dimisión, ha advertido de que en Sumar se les está "acabando la paciencia" con la ministra. "No podemos seguir ni un minuto más con un ministerio que se llama de Vivienda esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios", ha dicho.

Sumar presentó hace una semana una batería de propuestas para intervenir el mercado de la vivienda mediante un decreto ley, que incluye medidas de control de precios y ampliación del parque público.

Según Martínez Barbero, las medidas planteadas por su grupo podrían "solucionar a corto plazo la crisis de vivienda en España" y permitir a las familias acceder a un hogar sin poner en riesgo su economía. "Las familias necesitan poder tener un hogar y llegar también a fin de mes".

El nuevo teléfono 047 ha provocado críticas tanto de la oposición como de los socios del Gobierno, entre ellos Compromís.

El PP llegó a difundir en redes un vídeo satírico con la voz de un contestador automático.

"Gracias por llamar al 047. Si quiere que Sánchez construya las viviendas prometidas, pulse 1; si le ha entrado un okupa y la ley protege más al intruso que a usted, pulse 2; si busca un alquiler que no se lleve todo su sueldo, pulse 3. Si tiene otro problema, por favor, manténgase a la espera", decía el mensaje.

Nueva polémica

Y a esa polémica se suma una nueva: la reciente campaña del Ministerio en la que tres jubilados comparten piso en el año 2055.

"Luis, ¿otra vez? 30 años dejándote los calzoncillos en el baño", dice uno de los personajes. "Esta noche traigo a alguien, me dejáis el salón", añade otro. "En cuanto pueda me voy sola".

El anuncio, ideado por la agencia Sra. Rushmore, coincide con el 47º aniversario del artículo 47 de la Constitución , que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna.

La campaña ha generado un aluvión de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideran que trivializa el problema de la vivienda. "Tratan a la gente como si fuera idiota", escribe un tuitero. "Falta de empatía, recochineo", se quejan otros.