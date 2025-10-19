Las víctimas de ETA estallan ante las loas de Bildu al asesino de cinco niñas en Zaragoza: "Ojalá se pudra en el infierno"

Bildu, a pesar de su pasado vinculado a ETA, sigue siendo un socio clave del Gobierno de Sánchez, lo que genera controversia política.

El presidente del PNV y otras figuras políticas han condenado los mensajes de apoyo a Esnal, calificándolos de vergonzosos.

Sortu y Bildu han rendido homenaje a Esnal, provocando indignación entre las asociaciones de víctimas, que ven estos actos como una revictimización.

Las víctimas de ETA critican la glorificación de Jacques Esnal, responsable del atentado en Zaragoza que mató a cinco niñas.

La vida de Lucía cambió completamente aquel 11 de diciembre de 1987. Vivía en la casa cuartel de Zaragoza cuando el comando Argala de ETA puso un coche bomba con 250 kilos de amonal, que redujo a escombros buena parte del edificio, causando la muerte de once personas, cinco de ellas niñas.

13.825 días después, Jacques Esnal, el hombre que accionó el mecanismo que produjo la explosión, fallecía este viernes a los 74 años en el País Vasco francés. Una noticia que Lucía recibió con total "indiferencia", posiblemente la que se merecen quienes pusieron un coche bomba frente a una casa con decenas de familias.

“Supongo que todo el mundo tiene un momento en su vida. Siempre he pensado que todo pasa por algo. Me da igual, realmente. Es indiferencia. Ni frío ni calor lo que le pase”, contaba este sábado a EL ESPAÑOL.

Lo que no le deja indiferente es el temor a que puedan llevarse a cabo homenajes y loas en próximas fechas, por lo que urge a las autoridades competentes a que tomen medidas para que no se lleven a cabo: “Sería una revictimización de los terroristas. Nosotros vamos a defender la memoria hasta que nos quede aliento”, señala.

Actualmente, de todos los autores materiales del atentado, solo Henri Parot sigue en prisión, aunque con una serie de permisos que le permiten salir. “Solo queremos justicia, que no cumplan un día más en prisión que la que merecen, pero tampoco un día menos”, añade Lucía.

Pero lo que ha llenado de indignación a otras víctimas del terrorismo han sido los mensajes difundidos este fin de semana en las redes por Sortu (partido que forma el núcleo central de la coalición Bildu liderada por Arnaldo Otegi), en los que rinde homenaje al terrorista fallecido.

En uno de estos mensajes se califica al asesino de ETA como un "preso político", y mientras que otro le dedica una afectuosa despedida: "Gracias Jakes, ¡seguiremos trabajando por el pueblo!".

«¡Qué cruel es la vida, Jakes!", afirman. «Te tuvieron en prisión durante 32 largos años».



También lo llaman preso político y afirman «que trabajó por el pueblo».



Esa es la concepción que tiene @ehbildu de los etarras presos: que no merecen castigo penal por haber asesinado o… pic.twitter.com/bK2Leu4buO — COVITE (@CovitePV) October 17, 2025

Por su parte, Mikel Irastorza, que fue detenido en 2016 y fue considerado como uno de los últimos jefes de ETA, ha escrito: "Seguimos aprendiendo sobre las duras consecuencias de la vengativa política penitenciaria. Jakes Esnal nos ha dejado. Estuvo encarcelado por el Estado francés durante 32 años. ¡Necesitamos a todos los presos, refugiados y deportados vascos en casa!"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez, ha denunciado que Bildu demuestra así "la concepción que tiene de los etarras presos: que no merecen castigo penal por haber asesinado o ayudado a asesinar. Que sus crímenes deberían quedar impunes porque estuvieron justificados".

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero (hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en 2000 en Granada), ha recordado que Jacques Esnal jamás mostró arrepentimiento por sus crímenes.

"Espero que haya una justicia divina y que se pudra en el infierno", ha comentado en declaraciones a EL ESPAÑOL, "nunca perdonaré a los que nunca hicieron el amago de arrepentirse".

Esnal, de nacionalidad francesa, fue detenido en 1994 —siete años después del atentado— en San Juan de Luz junto a los etarras Frederik Xistor Haramburu y Ion Kepa Parot, hermano del conocido etarra Henri Parot. Los tres componían el comando Argala.

La Justicia gala lo condenó en 1997 a cadena perpetua por su participación en el atentado y por su implicación en otros crímenes vinculados a ETA. Cumplió su pena en la prisión de Lannemezan, una de las cárceles francesas que más miembros de la organización albergó durante las décadas de los ochenta y noventa.

En octubre de 2022, Esnal obtuvo la libertad condicional tras casi tres décadas de reclusión. Salió de prisión con una pulsera electrónica y bajo control judicial, una decisión que fue recibida con júbilo en sectores de la izquierda abertzale y con indignación entre las asociaciones de víctimas.

Que la coalición de Arnaldo Otegi rinda homenaje al autor material de la matanza de Zaragoza apenas sorprende a la dirección nacional del PP, que no oculta su indignación.

"Bildu cuenta con todo nuestro desprecio, y los que gobiernan gracias a ese partido no contarán nunca con nuestro respeto", indican a EL ESPAÑOL fuentes del equipo de Feijóo.

"El problema no es que Bildu haga cosas de Bildu", añade la dirección del PP, "el problema es que el presidente del Gobierno lo es sólo porque este partido, cuya razón de ser es dar cobijo político a la gente que ha matado en este país, ha decidido que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno pese a haber perdido las elecciones".

También el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha censurado que Bildu difunda mensajes de aliento y reconocimiento al terrorista fallecido el viernes.

"EH Bai le da las gracias a Jakes Esnal. Y Sortu comparte. ¿De verdad? ¿Las gracias por qué? ¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? ¿Eso es trabajar por el pueblo? Vergonzoso", reza la publicación de Esteban.

El presidente de la Asociación Profesional de Cabos (APC), José Manuel Rodríguez Tovar, ha rememorado aquella trágica jornada y ha tildado "malnacidos, ruines, cobardes y miserables" a quienes colocaron el coche bomba:

"Los y las guardias civiles no olvidamos aquel terrorífico amanecer del 11 de diciembre de 1987", ha señalado en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Bildu concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 con 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA (siete por delitos de sangre) en sus candidaturas. Hoy este partido mantiene su condición de socio preferente del Gobierno de Sánchez.

El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, nunca ha renegado de este pasado. Durante el último Aberri Eguna celebrado en Pamplona (cuya Alcaldía entregó el PSOE a Bildu), Otegi rindió homenaje a dos terroristas de ETA que fueron fusilados por el régimen de Franco en septiembre de 1975, poco antes de que falleciera el dictador.

Otegi presentó a Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui como dos "militantes antifascistas, abertzales y socialistas", que "sacrificaron sus vidas por este país".

Aunque pretendió presentar a ambos terroristas como héroes de la lucha por la libertad, de los 856 asesinatos que cometió ETA en toda su trayectoria, 813 fueron en plena democracia, tras la muerte del dictador.