Antonio Hernando, el 'número 3' del PSOE de facto a la sombra de su mujer: "Es el cargo que siempre ambicionó"

Las visitas de Antonio Hernando a la sede de Ferraz son constantes, y su rehabilitación dentro del PSOE refleja su ambición política, tras su distanciamiento con Pedro Sánchez en 2016.

Anabel Mateos, además de ser adjunta en la Secretaría de Organización, se encarga de seleccionar nuevos asesores, consolidando el poder del matrimonio en el partido.

El binomio Hernando-Mateos controla el día a día del PSOE, a pesar de que oficialmente Rebeca Torró ocupa la Secretaría de Organización.

Antonio Hernando se consolida como el verdadero 'número 3' del PSOE, operando en la sombra junto a su esposa, Anabel Mateos, quien ha ganado poder rápidamente.

Desde hace 100 días, en el organigrama del PSOE figura como número tres un rostro que sigue siendo desconocido para la mayoría de ciudadanos: Rebeca Torró.

Entre los cuadros y federaciones la interlocución con ella es escasa. Y en privado se repite que "el verdadero secretario de Organización es Antonio Hernando".

El veterano político tiene la ventaja añadida de que la adjunta a Torró es su mujer, Anabel Mateos, la encargada, entre otras cuestiones, de seleccionar asesores en Ferraz. Y las visitas de Hernando a la sede de Ferraz son constantes.

El binomio Hernando-Mateos controla en la sombra el día a día del partido. Algo que no sorprende a los que conocen a quien fue el primer portavoz parlamentario de Pedro Sánchez.

De ahí pasó al lobby de Pepe Blanco para después ser readmitido como fontanero en Moncloa.

Hace tres meses, el PSOE sufrió una profunda sacudida interna. Pedro Sánchez se vio obligado a reconfigurar la Ejecutiva del partido tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, implicado en el caso Koldo.

La crisis venía gestándose. Los audios que vinculaban al exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, con prostitutas habían provocado indignación en el sector feminista del partido.

Como respuesta, Sánchez optó por colocar a una mujer al frente de la Secretaría de Organización: la valenciana Rebeca Torró.

Torró llegaba acompañada de varios adjuntos, entre ellos Paco Salazar, un veterano del aparato socialista que, por su cercanía a ella, fue rápidamente interpretado como el nuevo número tres en la sombra.

Sin embargo, todo se precipitó en las horas previas al Comité Federal. Varias militantes y colaboradoras denunciaron "comportamientos inadecuados" y "comentarios obscenos" por parte de Salazar, tanto en el partido como durante su etapa en Moncloa. La presión mediática forzó su dimisión.

Casi cien días después, desde la dirección del partido evitan dar detalles sobre si han recibido nuevos testimonios.

La salida de Salazar dejó a Anabel Mateos, hasta entonces una figura desconocida, como única adjunta en la Secretaría de Organización.

Esposa de Antonio Hernando, su ascenso ha sido meteórico en el último año. De ser una concejal de un pueblo de Almería a dirigir el día a día del PSOE, previo paso por las consultoras de José Blanco y Gaspar Zarrías (condenado por el caso ERE).

Hasta su entrada en Ferraz, Mateos había desarrollado una trayectoria política poco notoria: fue concejal en Roquetas de Mar durante más de una década y diputada provincial, cargos que compaginaba con su labor como responsable del Instituto Andaluz de la Juventud. En esa etapa comenzó su relación con Hernando.

En las últimas semanas, varios testimonios confirman que Mateos ha ganado poder dentro del partido, mientras son frecuentes las visitas de Hernando a Ferraz. Él mismo ocupa ahora un cargo como vocal en la Ejecutiva, donde entró el pasado mes de julio.

Anabel Mateos también ha trabajado en Zaño, la consultora de Gaspar Zarrías (condenado por el caso ERE) que tuvo en plantilla a Leire Díez, la fontanera de Ferraz que buscaba información para desacreditar a jueces, fiscales y a mandos de la UCO que investigan la corrupción del PSOE.

La relación entre Sánchez y Hernando se rompió en 2016, tras el turbulento Comité Federal del 1 de octubre en el que Susana Díaz y los principales barones regionales forzaron la dimisión del secretario general.

Hernando, portavoz parlamentario, se alineó con la gestora, defendiendo en el Congreso la abstención que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

Siete meses después, Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE ganando las primarias. Formó entonces un equipo nuevo —con Adriana Lastra, Ábalos y Cerdán—, dejando fuera a quienes consideraba traidores, como Hernando.

A partir de ahí, Hernando buscó nuevos horizontes. Se incorporó al lobby Acento, fundado por su antiguo jefe Pepe Blanco, y utilizó sus contactos para mantenerse vinculado a los centros de poder. Su esposa se unió a la consultora para gestionar la cuenta de Huawei.

Esa empresa tecnológica china ha recibido numerosos contratos adjudicados por el Gobierno. Ante esa situación, EEUU ha enviado una advertencia rotunda: "España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos".

La Comisión Europea también ha criticado los contratos suscritos entre esa compañía y el Ministerio del Interior, al considerar que aumenta el riesgo de "injerencia extranjera" en la UE por parte de China.

La alianza de inteligencia Five Eyes, formada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, también ha alertado sobre los riesgos de espionaje que suponen los contratos con Huawei.

"Siempre ha tenido ambición política", señalan en Ferraz los que conocen bien a Antonio Hernando. De ahí el movimiento que lo cambiaría todo. En 2021 decidió escribir una carta para disculparse ante Sánchez y pedirle perdón.

Se la entregó a Paco Salazar, que trabajaba de adjunto al jefe de gabinete, y éste se la dio en persona a Sánchez, que le readmitió en Moncloa.

Hernando se trabajó su rehabilitación total y en 2023 logró ser nombrado cabeza de lista por Almería.

Después de ser repescado por Sánchez para la actividad política, Hernando se desvinculó de Acento y vendió sus acciones. Sin embargo, Blanco fichó como consultora senior a Mateos.

Durante su etapa en Acento, Hernando, según ha desvelado El Confidencial, también introdujo en España a una empresa china que se ha beneficiado de numerosos contratos con el Gobierno.

Se trata de China Communications Construction Company (CCCC), una compañía vetada por EEUU por sus vínculos con el régimen y el Ejército chino,

El Ministerio de Transportes ha firmado desde 2019 numerosos contratos con CCCC para la construcción de carreteras y proyectos asociados a la alta velocidad, según ha desvelado El Confidencial.

La compañía también participa en la ampliación de la estación madrileña de Atocha.

La falta de un peso pesado en la Secretaría de Organización agranda la figura de Antonio Hernando, que entró por primera vez en una Ejecutiva hace 17 años y conoce Ferraz "como la palma de su mano".

"El Secretario de Organización es Antonio Hernando, es un tema asumido por los cuadros de las federaciones", señala un cargo público que conoce a fondo el poder territorial.

"Se quitaron a Adriana Lastra, Santos Cerdán y Paco Salazar. Que eran de otras líneas. Ya sólo quedan Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando", añade, describiendo así el actual "esquema de poder" en el PSOE.

A quienes conocen a Hernando desde hace años no les sorprende esta situación. "Es lo que siempre ambicionó", sentencian en privado, y argumentan que siempre quiso controlar el día a día del partido o, en su defecto, liderar un ministerio de Estado, como podría ser Interior.

¿Y por qué Sánchez no puso directamente a Hernando? "Se necesitaba una mujer después de los audios de Ábalos", añade un dirigente veterano.

A Rebeca Torró también le benefició el hecho de ser valenciana. Uno de los objetivos a batir en las autonómicas de 2027 es Carlos Mazón y el PSOE necesita cuadros valencianos a nivel nacional para dar esa batalla. Más aún, por cuanto Diana Morant no termina de cuajar como alternativa.

Durante estos meses, Torró ha mantenido una agenda centrada en actos públicos. Hace dos fines de semana asistió a la Fiesta de la Rosa del PSE y, días atrás, participó en un acto feminista en el que reconoció que a las mujeres "nos gusta mandar". Y recordó cómo, cuando era concejal de Urbanismo, la ignoraban por ser mujer.

El poder creciente de Anabel Mateos contrasta con la discreción del otro adjunto, Borja Cabezón, que apenas ha tenido protagonismo. "Está apartado", añaden algunos conocedores del día a día en Ferraz.

Una prueba más del poder de la esposa de Hernando: es la encargada de contratar nuevos asesores. Una labor que suele ser más del secretario de Organización.

De hecho, el equipo que se encargará de organizar las elecciones en Castilla y León y Andalucía está siendo designado por la almeriense.

Algunos de sus integrantes son los mismos que Hernando seleccionó como asesores en Moncloa y que hasta ahora seguían allí. Varios de ellos provienen de las Juventudes Socialistas de Almería.

Es el sello del matrimonio que ha reconquistado su poder perdido desde Roquetas: rodearse de afines en Madrid para ir consolidando el control del partido en el sur.