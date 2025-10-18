Emilio Delgado, el verso suelto de Más Madrid que quiere disputarle el liderazgo a Mónica García para medirse con Ayuso

A pesar de las críticas internas, Delgado se perfila como una figura prominente en la política madrileña y ha renovado su escaño en las últimas elecciones.

Su relación con Mónica García es tensa, ya que busca mayor peso en la lista electoral frente a su liderazgo.

Delgado, con una década de experiencia en la Asamblea de Madrid, ha sido respaldado por figuras mediáticas como Ramón Espinar y Gabriel Rufián.

Emilio Delgado, conocido por su estilo directo y combativo, busca liderar Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Emilio Delgado Orgaz (Madrid, 1976) lleva una década en la Asamblea de Madrid y en los últimos meses ha decidido dar un paso al frente y presentarse como opción para liderar Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Su nombre llevaba tiempo sonando dentro del partido. Técnico en Integración Social, Delgado construyó su carrera profesional trabajando con menores en riesgo.

Su estilo directo y combativo como portavoz adjunto en la Asamblea lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la bancada de la izquierda.

Antes de consolidarse en Más Madrid, pasó por Izquierda Unida y por Izquierda Castellana, donde intentó conseguir un acta de diputado que no logró.

En 2015 dio el salto a Podemos. En ese momento consiguió la visibilidad necesaria y fue elegido diputado. Sin embargo, no tardó en distanciarse del entonces secretario general, Luis Alegre, criticando la "parálisis" de la organización.

Cogió sus bártulos y decidió irse a Más Madrid. Desde entonces, ha sabido combinar su experiencia parlamentaria con un destacado perfil mediático y una voz crítica que, en más de una ocasión, ha puesto en evidencia los puntos débiles de su propio espacio político, comportándose como un verso suelto.

Uno de sus propósitos ha sido marcar distancias con la coalición nacional y, ahora que Mónica García es ministra, esta decisión va tomando mayor relevancia. Por ejemplo, ha exigido a Yolanda Díaz más autonomía para Más Madrid dentro de Sumar.

Desde su llegada a Más Madrid, Delgado ha renovado su escaño en las elecciones de 2019 y 2023. Paralelamente, en 2023 fue elegido concejal en Móstoles, consolidando su imagen de político cercano a lo local, pero con ambición autonómica.

Allí es considerado un concejal trabajador y directo; incluso rivales del PP reconocen su capacidad de análisis y su voluntad de confrontar cuando lo consideran necesario, como hizo criticando al PSOE por mantener a Noelia Posse como candidata.

Esta decisión facilitó un pacto entre PP y Vox, puesto que la izquierda no consiguió movilizar a sus votantes. La derrota no fue menor: Delgado pasó de poder ser teniente de alcalde de la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid a quedarse en la oposición.

No pertenece al núcleo duro de Mónica García o Manuela Bergerot, pero tiene peso propio dentro de la formación, y figuras mediáticas de la izquierda como Ramón Espinar o Gabriel Rufián lo han respaldado como posible candidato al liderazgo.

Es que puede ser Presidente perfectamente.



Un poquito de generosidad para no joderlo, una buena campaña y un par de cagadas más de Ayuso.



Emilio puede ganar. https://t.co/mYeBHaXhEK — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) October 9, 2025

Pulso con Mónica García

Su irrupción se cruza inevitablemente con la figura de Mónica García, cuya vuelta a la política madrileña se da por segura.

Tras sus recientes intervenciones en el debate sobre el aborto, la ministra se ha posicionado una vez más como la antagonista de Ayuso, repitiendo la estrategia de las elecciones de 2023, cuando consiguió volver a superar al PSOE y liderar la oposición madrileña.

Delgado no aclara si su movimiento busca que García se aparte o que le conceda mayor peso en la lista. "Si me ponen el uno o el quince, me parecerá bien", insiste en referencia a la lista electoral queriendo meter presión pero sin hacer sonar los tambores de guerra.

Mientras, la dirección de Más Madrid evita el debate. "Todo el mundo va a encontrar un sitio en este proyecto diverso y coral", dicen desde la organización, recordando que aún quedan dos años para las elecciones autonómicas.

Aunque Bergerot, mano derecha de Mónica García quiera esquivar el tema; Delgado no lo hace.

En los últimos días, ha reconocido públicamente que le "gustaría" encabezar la candidatura de Más Madrid y que es una "opción" que baraja para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en 2027.

"Me lo tomo en serio, pero eso lo decide la militancia, ha reiterado.

El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, usaba su postulación como arma contra Bergerot: "Tiene que defenderse de un señor muy gritón. A mí me grita mucho", bromeaba estas semanas en la Asamblea.

Emilio Delgado, por su parte, ha calificado en la Asamblea a los populares de "panda de jetas y de golfos con la cara de cemento armado" y "cínicos, vendepatrias y parásitos que no dejan de desprestigiar lo público", entre otras cosas.

Todas sus declaraciones, a golpe de mensaje en redes sociales y vídeo corto, le han convertido en una verdadera estrella.

Desde su partido no esconden el malestar con su paso decidido a liderar la agrupación, pero lo esconden en temas secundarios. Aseguran que no les gustó "nada" que manifestara su intención de liderar Más Madrid el mismo día que una de sus diputadas, Jimena González, era capturada por el ejército israelí.

"No era el momento", repiten desde la agrupación como si el mero hecho de la decisión no hubiera hecho público un cisma interno que sólo tenía que empezar a aflorar.