El embajador de Trump en la OTAN insiste en que Sánchez debe cumplir el 5% en Defensa: "No hay excepción para España"

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha insistido este martes en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe cumplir el objetivo de aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, tal y como la Alianza Atlántica aprobó de forma unánime en la cumbre de La Haya el pasado junio.

En contra de lo que sostiene Sánchez, Whitaker ha asegurado que el acuerdo de La Haya no contempla "excepciones ni salvedades" para España.

Sin embargo, el embajador ha eludido repetir la amenaza que formuló Trump la semana pasada de expulsar a nuestro país de la OTAN si mantiene su negativa a llegar al 5%. La Alianza no cuenta con ningún mecanismo para echar a un Estado miembro.

¿Propondrá EEUU expulsar a España por no aceptar el objetivo del 5%? "Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan con sus compromisos de defensa y con el objetivo de gasto", ha respondido el embajador de Trump.

Este objetivo del 5% se descompone en dos partes: un 3,5% en inversión militar en sentido estricto y un 1,5% adicional en otros gastos relacionados con la Defensa en sentido amplio, incluyendo por ejemplo infraestructuras.

"Todos los aliados acordaron hacerlo. No hubo excepciones ni salvedades. Los 32 aliados aceptaron el mismo acuerdo", ha señalado Whitaker en referencia a la declaración firmada por todos los líderes en la cumbre en la capital de Países Bajos.

"Cada aliado, incluida España, deberá cumplir con el compromiso de Defensa de La Haya, sin excepciones ni salvedades. Todos los aliados tendrán que hacerlo", insiste el embajador de EEUU en la OTAN.

Whitaker ha hecho estas declaraciones en vísperas de la reunión de los ministros de Defensa aliados que se celebra este miércoles en Bruselas, a la que asistirá el secretario de Guerra, Pete Hegseth, así como la ministra Margarita Robles.

Los ministros examinarán por primera vez los avances en materia de objetivos de capacidad militar que se pactaron en junio. Sánchez sostiene que puede cumplir estos compromisos con un nivel gasto del 2,1%, pero el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha considerado que esta inversión será insuficiente.

"La OTAN ha garantizado la paz en territorio aliado durante 76 años. Pero el mundo es demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada", ha subrayado el embajador de Trump.

Todos los aliados deben cumplir el objetivo en Defensa porque "esto impulsará la innovación y la modernización en toda la Alianza, y garantizará que nuestras fuerzas estén preparadas ante las amenazas en evolución".

"La inversión en defensa colectiva reforzará nuestra seguridad, la distribución de cargas y construirá una disuasión creíble que proteja a los mil millones de personas que viven dentro del territorio de la OTAN", ha zanjado Whitaker.

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez ha reiterado este martes que "España ha llegado al 2 % al que se comprometió" y, con ello, "ya se da respuesta sobrada a las capacidades que pide la Alianza (OTAN)".