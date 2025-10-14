Ayuso reprocha a Sánchez su "tono machito": "He sufrido la pérdida de dos bebés y sé lo que es el drama del aborto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido cerrar este martes el debate sobre el aborto en la región con una declaración que, ha asegurado, va a ser "la última" al respecto.

Con un tono personal, y recordando que ha sufrido "el drama de perder un bebé" en dos ocasiones, Ayuso ha reprochado a Sánchez su tono "machito" cuando se dirige a ella para hablar de las interrupciones del embarazo, así como sus "lecciones".

"Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado Ayuso tras dejar claro que no hará un listado de médicos objetores como le exige el Gobierno de Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios tras inaugurar una nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción, Ayuso ha sido preguntada por el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto de no poner en marcha en la Comunidad de Madrid un registro de médicos objetores.

Sánchez, en una entrevista, ha asegurado que el Consejo de Ministros va a requerir este mismo martes a la región que "cumpla" con la ley y cree el citado registro que la presidenta Ayuso ya se negó a poner en marcha el pasado jueves por considerarlo una "lista negra".

La postura de Ayuso a este respecto ha sido la misma, pero, además, ha añadido una defensa sobre el aborto "seguro y legal" y ha lanzado un mensaje muy personal al presidente del Gobierno, a quien ha acusado de dar "lecciones" a las mujeres.

Así las cosas, sobre el aborto en la región, Ayuso ha confirmado que, como en el resto del país, se trata de una práctica "legal y segura" pero, sobre todo, que tiene que ser "poco frecuente".

Ayuso ha recordado que en España se realizan más de 106.000 abortos al año, uno de cada cinco en Madrid, por lo que ha acusado al socialismo de "engañar" queriendo hacer ver que en Madrid no se practican abortos.

Además, se ha preguntado "¿queremos más abortos? ¿Nos parece poco?". "A mí me parece que es una cifra atroz y un fracaso como sociedad y más en un país donde faltan niños y políticas en positivo", en un argumento que refuerza la política de la región por incrementar la natalidad.

Sobre el registro de objetores, la líder del PP de Madrid ha insistido en que no se puede señalar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto.

"Voy a seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales que está amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias. Está recogido en la Constitución. Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes", ha argumentado.

Por último, Ayuso ha pausado un momento la intervención para presentar su alegato más personal. Con el que se ha visto visiblemente afectada y al borde del llanto.

"Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito sobre el tema del aborto", ha introducido.

A renglón seguido ha recordado al presidente del Gobierno que es "una mujer libre". "He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente de Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas?", se ha preguntado.

"¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad?", ha apostillado.

Así, la presidenta ha terminado su intervención reprochando a Moncloa que en el país "las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo".

"Enhorabuena a todos", ha ironizado.