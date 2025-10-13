El 12-O más difícil de Sánchez: acude al desfile sin Begoña, recibe pitos, planta a la prensa y genera polémica con su vídeo

La de este domingo fue la celebración de la Fiesta Nacional más incómoda para Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, mientras la Justicia estrecha el cerco a su partido y su entorno más cercano por presuntos casos de corrupción.

Sánchez acudió al desfile militar (donde fue recibido con abucheos) y a la posterior recepción ofrecida por los Reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real, sin su mujer, Begoña Gómez, a la que el juez Peinado ya investiga por cinco presuntos delitos.

Tras el besamanos, Sánchez abandonó apresuradamente el Palacio. De este modo, eludió el tradicional corrillo con los periodistas y evitó tener que responder a cualquier pregunta incómoda.

#EnDirecto | Los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a Pedro Sánchez y a los ministros del Gobierno en el Palacio Real https://t.co/sabXi3hNiW pic.twitter.com/ff8r1LI1QG — Europa Press (@europapress) October 12, 2025

Quedaron así en el aire las preguntas sobre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, que esta semana están citados a declarar de nuevo como investigados ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Tendrán que responder sobre el último informe de la UCO que acredita el trasiego de sobres con dinero en metálico que recibían del PSOE durante años: llamaban “chistorras” a los billetes de 500, “soles” a los de 200 y “lechugas” a los de 100.

El miércoles, el mismo día que Ábalos comparece ante el Supremo, está citada ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado la empresaria Carmen Pano, quien declaró que entregó en la sede socialista de Ferraz 90.000 euros en bolsas de plástico.

Su comparecencia quizá puede aclarar la procedencia del dinero que Koldo y Ábalos recibían en sobres del partido.

Imágenes del desfile militar del 12 de octubre (EFE). Redacción | Agencias

Fuentes de Moncloa atribuyeron la precipitada marcha de Sánchez del Palacio Real a que le esperaba el avión oficial para viajar a Egipto, donde este lunes asiste a la firma del acuerdo de paz sobre Gaza.

Allí coincidirá con Donald Trump, quien el viernes advirtió de que "quizá haya que echar a España de la OTAN", por negarse a cumplir el compromiso de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, firmado por Sánchez en la cumbre del pasado mes de junio.

En lugar de conversar con los periodistas en el Palacio Real, Pedro Sánchez acudirá el martes a los estudios de la Cadena Ser para ser entrevistado por Àngels Barceló.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí se acercó este domingo a los corrillos de la prensa en el Palacio Real.

"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ironizó sobre la situación procesal de la familia y el círculo más cercano del presidente Pedro Sánchez.

Feijóo reprochó al líder de Vox, Santiago Abascal, su ausencia en los actos de la Fiesta Nacional.Un gesto que, recordó, hasta ahora era propio de los partidos nacionalistas e independentistas.

"Aquí venimos a acompañar al Rey y a los soldados españoles", señaló Feijóo al respecto, "el que no venga, tendrá que explicarlo".

Abascal no acudió a la recepción de los Reyes, y contempló el desfile militar entre el público (fue recibido por un grupo de jóvenes cubiertos con banderas españolas) porque, dijo, compartir la tribuna de autoridades con Pedro Sánchez supondría "blanquear" su "Gobierno ilegítimo".

Los otros ausentes

Hubo otras ausencias llamativas en el desfile, como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el próximo mes de noviembre se sentará en el banquillo, acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

Podemos y los socios independentistas del Gobierno repitieron el ritual de denigrar la fiesta del 12 de octubre, que consideran la celebración. Según el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, no se trata de "un día de encuentro ni de mestizaje, sino de opresión, colonialismo y negación de los pueblos".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, propuso que se celebre con un desfile sin soldados que rinda homenaje a los servicios públicos, a las víctimas de los accidentes laborales y de la violencia de género.

El presidente Pedro Sánchez protagonizó la otra polémica del día, al celebrar la Fiesta Nacional en un vídeo, en el que proclama el "orgullo de ser español" con imágenes de las protestas sobre Gaza, alusiones a la Guerra Civil, los incendios de este verano y las manifestaciones feministas del 8-M.

Banderas palestinas, no españolas

El vídeo ha provocado críticas en las redes sociales, pues aparecen numerosas banderas palestinas, pero ningún símbolo nacional de España: ni la bandera española, ni la Familia Real

"España es uno de los países referentes en servicios públicos y que se movilizan por los derechos sociales y las causas justas", indica Sánchez en la grabación.

En la pantalla aparece entonces una multitud agitando banderas palestinas, durante una de las protestas de las últimas semanas, mientras una joven alza un cartel con el lema: "No es una guerra, es un genocidio. Palestina will be free".

Desfilan ante la pantalla imágenes de las manifestaciones del Orgullo y el socialista Pedro Zerolo celebrando desde la tribuna del Congreso la aprobación de la Ley del matrimonio gay (durante el Gobierno de Zapatero).

Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural.



Orgullo de España.



¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025

El montaje incluye una sanitaria poniendo la vacuna a una anciana con mascarilla, durante la pandemia de Covid, bomberos trabajando en la extinción de los incendios que asolaron medio país el pasado verano, activistas en una protesta por la contaminación del Mar Menor (Murcia), las manifestaciones feministas del 8-M, y una voluntaria abraza a un inmigrante que acaba de llegar en patera a una playa.

Por motivos muy distintos, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el exvicepresidente Pablo Iglesias, han encontrado especialmente llamativo que Pedro Sánchez esconda la bandera española en el vídeo de la Fiesta Nacional.

"Sánchez ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España, como nación, es lo menos importante para él", ha dicho Ayuso en declaraciones a TeleMadrid.

Por su parte, Pablo Iglesias ha destacado que en el vídeo no aparece "ni una sola bandera española (ni monárquica ni republicana), ni una referencia a América Latina (siendo 12 de octubre) y ni una imagen de militares".

Y ha hecho la siguiente reflexión: "Hoy es el día de reivindicar la dignidad latinoamericana frente a la monarquía española, el día de reivindicar la República como proyecto de Estado de soberanías compartidas, de dejar a los militares en los cuarteles y de proponer que la fiesta plurinacional sea el 15-M".