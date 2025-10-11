El PP de Mañueco sube 5 puntos y 4 escaños: le bastaría la abstención de Vox para seguir gobernando en Castilla y León

El popular Alfonso Fernández Mañueco volvería a ganar las elecciones en Castilla y León, mejoraría su resultado en cuatro escaños y le bastaría la abstención de Vox para seguir al frente de la Junta.

El PSOE, ahora con Carlos Martínez como candidato a la Presidencia de la Junta, perdería un diputado y se quedaría con sólo 27, según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El sondeo indica que no ha tenido éxito la estrategia del PSOE de culpar al gobierno regional por la gestión de los incendios forestales que este verano devoraron 166.000 hectáreas (más de 100.000 en la provincia de León) y obligaron a evacuar a cientos de familias.

Arte EE

Tras endurecer su oposición a Mañueco, Vox permanece estancado en 13 escaños, los mismos que obtuvo en los anteriores comicios del 13-F de 2022.

Si hoy se celebraran las elecciones autonómicas en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco obtendría 35 procuradores, cuatro más de los que tiene en la actualidad.

Los populares registrarían un significativo avance de 5,3 puntos de intención de voto, al crecer desde el 31,4% obtenido en 2022 hasta el 36,7%.

Mañueco se quedaría a seis escaños de la mayoría absoluta, que está fijada en 41.

El 51,8% cree que Alfonso Fernández Mañueco será reelegido presidente de la Junta de Castilla y León tras los comicios de marzo. Arte EE

No obstante, el PP tendría más procuradores que la suma de PSOE (27), Unión del Pueblo Leonés (3), Soria Ya (2) y Podemos, que conserva sólo uno.

De este modo, la investidura quedaría en manos de Vox. El partido de Abascal abandonó el Ejecutivo autonómico en julio de 2023 para mostrar su rechazo a la acogida de menores inmigrantes no acompañados (menas) procedentes de Canarias.

Una decisión tomada desde Madrid, que acató a regañadientes el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, hoy apartado del partido.

Vox aún no ha anunciado quién será su candidato en las elecciones previstas para el 15 de marzo de 2026.

Las opciones se dividen entre el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (más predispuesto a alcanzar acuerdos con el PP), y el actual portavoz de Vox en la Cámara autonómica, David Hierro, que encabeza la línea dura frente al Ejecutivo de Mañueco.

Según la encuesta de SocioMétrica, repetiría con tres procuradores Unión del Pueblo Leonés (UPL), ahora liderada por Alicia Gallego. Se trata de la formación que propugna crear una comunidad autónoma formada por León, Zamora y Salamanca.

También alientan esta reivindicación algunos dirigentes socialistas de la comunidad como José Antonio Diez, el combativo alcalde de León que denunció públicamente haber recibido amenazas de Koldo García, el entonces todopoderoso asesor del exministro Ábalos.

El sondeo de SocioMétrica indica que Soria Ya (partido vinculado a la plataforma España Vaciada) perdería un procurador y se quedaría con sólo dos.

En cuanto a Por Ávila, formación que nació en 2019 impulsada por antiguos militantes del PP en la provincia, perdería a su único representante en las Cortes de Castilla y León.

El partido está presidido por José Ramón Budiño, hijo del general de división Antonio Budiño que acaba de abandonar las filas de Vox por desavenencias con el equipo de Abascal. No obstante, Pedro Pascual repetirá como candidato de Por Ávila a la Presidencia de la Junta.

Las provincias que aportan más procuradores a las Cortes de Castilla y León son Valladolid (15), León (13) y Burgos (11).

Según la encuesta, el PP de Mañueco crecería en cuatro escaños al ganar uno en cada una de las siguientes provincias: Valladolid (donde Ciudadanos pierde su único procurador), Burgos (se lo arrebata al PSOE), Ávila (donde desaparece la formación local Por Ávila) y Soria (donde pierde uno Soria Ya).

Según la matriz de transferencia de voto, el PP de Mañueco acogerá al 22% de los antiguos votantes de Ciudadanos (Cs) y el 7,6% de los de UPN. También es la primera opción de quienes se abstuvieron en 2022: ahora el 11,3% apostará por el PP.

Ahora con Carlos Martínez como candidato, el PSOE retiene al 72% de sus antiguos votantes, y además recibirá el apoyo del 18,4% de quienes votaron a Podemos.

En cuanto a los jóvenes que podrán votar por primera vez tras cumplir los 18 años, su opción favorita es Vox (así lo manifiesta el 45%), seguida por el PP (14,2%). Otro 34,8% se mantiene indeciso y afirma que aún no ha decidido el sentido de su voto.

Vox es el partido que mejor logra fidelizar a sus votantes (el 84% volverá a apostar por este partido) y además recoge a uno de cada cinco antiguos votantes de Ciudadanos (Cs).

Los ciudadanos de Castilla y León no se muestran satisfechos con la gestión del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco: el 56% la califica de "mala" o "muy mala", frente a un 21,6% que la considera "buena" o "muy buena".

Con todo, el 42,5% de los encuestados quiere que el PP siga gobernando la región: el 24,4% opta por un gobierno del PP con mayoría absoluta, mientras que otro 18,1% quisiera que Vox entre en el Ejecutivo regional junto al PP.

Otro 28,3% quiere que haya un cambio liderado por el PSOE en la región. Se inclinan por esta posibilidad el 81,7% de los votantes del PSOE y el 88,2% de los de Podemos, pero también el 47,5% de los de Soria Ya y el 37,5% de UPN.

El candidato del PSOE, Carlos Martínez Mínguez, es alcalde de Soria desde 2007 y ha sumado varias mayorías absolutas en esta ciudad. Pero juega en su contra su falta de visibilidad en el resto de la región, ya que actualmente no es procurador en las Cortes.

Fue elegido secretario general del PSOE de Castilla y León el pasado mes de febrero en una operación pilotada desde Ferraz, para apartar a Luis Tudanca, barón socialista que mantenía una posición muy crítica respecto a los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

Entre el conjunto de los candidatos, el 19% de los encuestados quiere que Alfonso Fernández Mañueco repita como presidente de la Junta, pero le pisa los talones Carlos Martínez con el apoyo del 18,9%.

Vox obtendría el apoyo del 11,8% si opta por Carlos Pollán como candidato, mientras que el nuevo secretario general de Podemos en la región, Miguel Ángel Andrés Llamas, tendría un respaldo del 5,2%.

Unión del Pueblo Leonés (UPN) y Soria Ya aún no han designado a sus candidatos a las autonómicas del próximo mes de marzo. En cuanto al cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, su respaldo se reduce al 0,5%.

Si la elección se limita a los candidatos de los dos grandes partidos, crece la ventaja de Mañueco: el 38,5% lo prefiere como presidente de la Junta, mientras que el 33,7% se inclina por Carlos Fernández.

Con todo, más de la mitad de los votantes de Castilla y León, el 51,8%, da por hecho que Mañueco repetirá como presidente de la Junta. Sólo el 17,7% de los encuestados cree que el socialista Carlos Fernández logrará hacerse con la Presidencia del Gobierno regional tras las elecciones de marzo.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas en la comunidad autónoma de Castilla y León proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 6 a 9 de octubre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto en autonómicas y generales. Las iteracciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.