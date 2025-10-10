Trump propone "expulsar a España de la OTAN" por su negativa a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB
Yolanda Díaz no informó a los ministros del PSOE de su plan para ampliar permisos laborales antes de anunciarlo
La Comisión de Venecia dice que el modelo de Bolaños para elegir el CGPJ "no cumple los estándares europeos"
-
El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"
El Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5% del PIB.
"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han explicado fuentes gubernamentales.
Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.
"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado el presidente estadounidense.
-
Feijóo culpa a Sánchez de la petición de Trump de expulsar a España de la OTAN: "Debe salir de Moncloa"
El líder del Parido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado esta noche que Pedro Sánchez es "el problema" que ha suscitado que el gobernante estadounidense, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la OTAN.
"El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo. El problema es Sánchez", ha escrito en redes.
"Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad. Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa", ha añadido.