Sánchez recupera a Podemos como muleta del Gobierno y salva 'in extremis' el embargo a Israel y la Ley de Movilidad

Pedro Sánchez ha conseguido, una vez más, surfear la ola en un pleno del Congreso que se preveía muy complicado para el Gobierno y que acabó con tintes surrealistas.

El Ejecutivo llevaba a la Cámara dos votaciones clave, el embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad.

En el caso del real decreto, los socialistas reconocen que la presión social hizo que Podemos rectificase. La decisión de Junts de votar a favor, anunciada con días de antelación, dejó a los morados en una posición incómoda.

En el PSOE consideran que a Ione Belarra y a Irene Montero les resultaba muy difícil votar junto al PP y Vox en contra de una medida de castigo a Israel, aunque sus motivos fueran diametralmente opuestos.

La presión surtió efecto y, finalmente, cuando todo apuntaba a una abstención, Podemos optó por votar a favor. Hasta horas antes, Belarra había hablado de "embargo fake" y "coladero".

La segunda sorpresa del día vino con la Ley de Movilidad Sostenible. También durante días, Podemos había anunciado su voto en contra, exigiendo como condición paralizar la ampliación del puerto de Valencia y la del aeropuerto de El Prat, de Barcelona.

Parecía una línea roja inasumible para el Ministerio de Transportes. No obstante, se abrió una negociación discreta, que no se hizo pública hasta que los diputados ya estaban votando.

Fuentes de Podemos explican que fue el propio Ejecutivo el que solicitó no hacer público el acuerdo hasta el último momento, para evitar un posible cambio de postura de Junts, cuya formación siempre ha defendido la ampliación del aeródromo, en contra del criterio de ERC, los Comunes y la CUP.

A través de un comunicado, el partido morado anunció que habían "logrado el compromiso público del Gobierno de paralizar las obras de El Prat hasta 2031".

Sin embargo, desde el Ejecutivo defienden que en su acuerdo con Podemos "no hay ningún plazo que afecte a los tramos". Es más, recuerdan que "el trámite medioambiental creíamos que iba a acabar en 2030", por lo que es lógico que hasta 2031 no se iniciasen las obras.

En otras palabras, el Gobierno simplemente ha puesto por escrito los plazos previstos para los estudios medioambientales, sin que ello suponga una paralización efectiva de la infraestructura, ya que ese calendario estaba contemplado en la planificación previa a la ampliación.

Anoche, en Junts aseguraban que el acuerdo entre el Gobierno y Podemos "no tiene validez" porque "por los catalanes, deciden los catalanes".

Un pleno caótico

En Moncloa creen que Podemos "tenía imposible" oponerse a una ley que respaldan organizaciones ecologistas que elogian que se reconozca "la movilidad social" como "un derecho".

Además, la norma está vinculada a la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

En el pleno se vivieron momentos de caos, porque nadie sabía cómo acabaría la votación.

La ausencia del diputado del PP, Guillermo Mariscal, de luna de miel en México, pareció en algún momento definitiva para decantar la balanza a favor del Gobierno.

También un parlamentario del PNV se equivocó y no votó junto con su grupo.

Al final, el cambio de posición de Podemos alteró todo.

El presidente catalán, Salvador Illa, estaba al tanto del acuerdo y lo ha respaldado, según admiten en el Ejecutivo de Sánchez. El líder del PSC ha hecho del desbloqueo de El Prat uno de los hitos clave de su legislatura.

Con estos movimientos, el Gobierno vuelve a incluir a Podemos en la mayoría de la investidura y asume que, si quiere sacar adelante futuras leyes, a veces deberá descolgar el teléfono y negociar directamente con su exministra Belarra.