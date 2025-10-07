Yolanda Díaz exige a Sánchez llevar a Israel a la Corte Penal Internacional por el "secuestro y maltrato" de la Flotilla

Yolanda Díaz este martes en una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido a Pedro Sánchez llevar al Gobierno "genocida" de Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional por el "maltrato y secuestro" en aguas internacionales de los miembros de la Flotilla.

Considera que existe una "tipificación penal" de estos hechos y que se trata de delitos de "carácter internacional" al haber ocurrido fuera de las aguas de Israel.

"Estamos viendo que se han practicado presuntos delitos, secuestros y maltratos en aguas internacionales. Estamos hablando de delitos internacionales que podrían, sin lugar a dudas, ser denunciados ante la Corte Penal Internacional", ha denunciado este martes en La Hora de La 1 de TVE.

Ya ayer, Podemos anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Netanyahu, el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, y otros mandos militares por los presuntos delitos de detención ilegal, acto de piratería y presuntos crímenes de guerra y contra la comunidad internacional.

El silencio de Von Der Leyen

Además, Yolanda Díaz ha pedido "presentar una queja diplomática con carácter inmediato", "romper" todo tipo de relación con el Gobierno israelí, pactar sanciones y "desmontar la economía del genocidio" con la congelación de fondos de aquellos que participen en la guerra en Gaza, que se ha cobrado ya la vida de más de 67.000 personas.

Además, considera necesario y urgente que la Unión Europea ponga fin al Acuerdo de Asociación de los 27 con Israel.

En relación con la UE, Yolanda Díaz ha criticado con dureza el silencio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre la detención de los miembros de la Flotilla, la mayoría europeos.

"Es una vergüenza que no haya emitido ni una sola palabra. ¿Somos ciudadanos de segunda? ¿Los niños gazatíes valen menos?", se ha preguntado.

Convencida de que "hay que dar más pasos" para forzar a Netanyahu a detener la guerra en la Franja de Gaza, Díaz ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de sancionar a Israel mientras "practica un genocidio ante la mirada de todo el mundo".

Conferencia de Paz en Madrid

"Y no pasa nada. Todo esto le está saliendo gratis", ha lamentado la dirigente de Sumar, que ha puesto en valor la necesidad de celebrar una Conferencia de Paz en Madrid, auspiciada por Naciones Unidas, para dar "una salida" al pueblo palestino.

"Esta conferencia creemos que es clave, sobre todo ante un plan de paz en el que hay agentes que son claves y no participan del mismo", ha ahondado la vicepresidenta segunda, señalando que lo más importante de la conferencia es que sirva para "asentar las bases sólidas y garantizar un Estado palestino".

En este sentido, ha recordado que durante la última Asamblea General de la ONU se establecieron dos bloques de países, "uno que lidera el Gobierno de España" a favor de la "multilateralidad", y otro que permite "la impunidad ante el genocidio de Gaza".

En este punto habría llegado el momento, según Yolanda Díaz, de lanzar en Madrid, aprovechando la legitimidad del Gobierno de España, "esta Conferencia de Paz auspiciada por Naciones Unidas".

"Creo que tenemos la legitimidad política, ética, moral, para hacerlo justamente en nuestro país y singularmente en la capital de España", ha defendido, apuntado que se está trabajando ya en un calendario.

Reyes Rigo

La ministra de Trabajo también ha reclamado el regreso a España de la mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Flotilla que permanece retenida en Israel tras ser acusada de morder a una soldado en la prisión de Ketziot durante un examen médico.

Díaz ha asegurado estar en contacto permanente con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y le ha pedido que haga todo lo posible para que vuelva a pronto a nuestro país.

"El Gobierno de España tiene que seguir trabajando para que esta mujer, Reyes (Rigo), venga lo antes posible a nuestro país", ha reivindicado.