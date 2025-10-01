El Gobierno se moviliza para jalear una encuesta hecha por el ex de Moncloa Iván Redondo que desinfla a Feijóo

El Gobierno se vuelca en amplificar la última encuesta difundida por Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. El sondeo, elaborado por su empresa Opina360, refleja un PSOE en ascenso frente a un PP debilitado por el auge de Vox.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dudado en sacar pecho en redes sociales. "Vaya, vaya. Ya no es solo el CIS de Tezanos", ha escrito en referencia a los sondeos que dirige José Félix Tezanos y que suelen favorecer al PSOE.

Según el estudio de Opina360 para Espejo Público, los socialistas alcanzarían 130 escaños, frente a los 111 del PP. Son 19 más de ventaja que colocan al PSOE como primera fuerza en unas hipotéticas elecciones generales.

Vox sería el partido con mayor crecimiento. La formación de Santiago Abascal lograría 74 diputados, frente a los 33 actuales.

Este resultado obligaría a Alberto Núñez Feijóo a depender de Vox para cualquier intento de investidura, ya que el bloque de la derecha alcanzaría 185 escaños.

El informe también señala que el PP sufre un problema de fidelidad entre sus votantes. El trasvase hacia Vox explica buena parte de la caída de Feijóo, que perdería hasta 26 escaños respecto a los 137 que obtuvo en las elecciones de 2023.

En la izquierda, el panorama se complica para el Gobierno. Opina360 sitúa a Sumar en mínimos, con apenas cinco diputados, los mismos que otorgaría al PNV y a Junts. Podemos caería a tres. La pérdida de apoyos dificulta reeditar la mayoría progresista.

ERC y EH Bildu se mantendrían con siete escaños cada uno. Coalición Canaria lograría uno, lo mismo que Aliança Catalana. En este escenario, el PSOE sería el partido más votado, pero sin capacidad de articular un bloque suficiente para gobernar.

El sondeo se ha difundido como un Sondeo Especial de octubre y llega en un momento de máxima tensión entre Gobierno y oposición. Ministros como Puente lo utilizan para reforzar su relato de que Feijóo pierde fuelle, mientras que Vox capitaliza la desafección.