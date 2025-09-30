El Gobierno se parte por Gaza: los 5 ministros de Sumar corrigen a Sánchez y ven el plan de Trump una 'amenaza militar'

Nueva fricción en el Gobierno, esta vez en política exterior. Los cinco ministros de Sumar han chocado con Pedro Sánchez por Gaza. Mientras el presidente da la "bienvenida a la propuesta de paz" de Donald Trump, la formación de Yolanda Díaz la rechaza tajantemente.

Sumar, a través de un comunicado, acusa a Washington de imponer una hoja de ruta que convierte a Palestina en un "protectorado" y consolida el statu quo de ocupación y violencia y legitima la impunidad de Israel.

"Es profundamente preocupante", advierten, al excluir a los palestinos y dejar al margen el marco de Naciones Unidas.

La discrepancia es relevante en clave interna. El PSOE ha atacado en numerosas ocasiones al PP por las divergencias entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso sobre Gaza.

Ahora la división afecta al propio Ejecutivo, con el ala socialista y Sumar defendiendo posturas opuestas.

Para los ministros de Sumar —Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego—, un verdadero proceso de paz no puede nacer "desde la amenaza militar ni desde la exclusión de una de las partes".

Reclaman Justicia, derecho internacional y el reconocimiento pleno de Palestina como Estado.

❌ El plan presentado por Trump y Netanyahu no es una propuesta de paz, es una imposición. Comunicado de los y las ministras de Sumar sobre el plan de Trump y Netayanhu para Gaza 👇



[image or embed] — Sumar (@movimientosumar.es) 30 de septiembre de 2025, 12:04

El comunicado, difundido en Bluesky, sostiene que la propuesta de Trump perpetúa la impunidad de Benjamin Netanyahu tras "un genocidio que ya dura dos años".

La formación de Díaz rechaza cualquier acuerdo que no garantice el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo y la reconstrucción del territorio palestino.

También insisten en que sin autodeterminación "no habrá paz ni justicia". Recuerdan que incluso una parte de la sociedad israelí empieza a considerar "inaceptable" el nivel de violencia. Y subrayan que Palestina no puede quedar bajo tutela extranjera.

Sánchez, en cambio, se alinea con la propuesta de Trump y Netanyahu, que contempla un Gobierno de transición en Gaza presidido por el propio expresidente estadounidense y asesorado por Tony Blair.

El plan de 20 puntos anunciado este lunes por Trump y Netanyahu en la Casa Blanca contempla una hoja de ruta concreta.

Entre los aspectos más relevantes está la garantía, por parte de Estados Unidos, de que Israel no ocupará ni anexionará Gaza.

Washington ha asegurado que su propuesta no implica la consolidación de un control israelí en la Franja, abriendo la puerta a un futuro Estado palestino. Esta línea de trabajo encaja con los objetivos españoles en el proceso de paz.

Sánchez y Feijóo celebran el plan

Además de Sánchez, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha difundido un comunicado en el que saluda el plan y reclama "todos los esfuerzos negociadores" para alcanzar un alto el fuego permanente, liberar a los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria.

En la nota, Exteriores subraya que el Ejecutivo reitera su apoyo a una "paz duradera en Oriente Medio" basada en la solución de los dos Estados, con el reconocimiento pleno de Palestina.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el plan por abrir "una vía realista". "Sin Hamás, sin anexiones, con apoyo de los países árabes y un gobierno tecnocrático palestino. Un futuro en paz es posible", ha señalado el líder del PP en un mensaje en X.