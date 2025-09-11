El CIS de Tezanos sitúa al PSOE 9 puntos por encima del PP y a Abascal por delante de Feijóo como preferido para presidente

El CIS vuelve a situar al PSOE como ganador de las elecciones generales con el 32,7% de los votos, según el último barómetro del organismo que preside el socialista José Félix Tezanos, nueve puntos por delante del PP, con un 23,7%.

Asimismo, coloca a Santiago Abascal en segundo lugar como preferido para presidente del Gobierno (17,3%), sólo por detrás de Pedro Sánchez (39,8%) y superando a Feijóo (15,5%).

