El Gobierno canceló el contrato con Huawei para renovar fibra óptica cuando conectó a la red 45 academias de Defensa

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la presentación del último balance del Plan contra las estafas telefónicas. Jesús Hellín Europa Press

El Gobierno rompió un contrato de 9,8 millones de euros con Huawei para la modernización de la red pública de fibra óptica RedIRIS, justo cuando se conectaron a ella 45 centros de formación militar del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Transformación Digital informó el viernes 29 de agosto de la cancelación de este contrato alegando motivos de "autonomía tecnológica".

La fecha coincide con el momento de la conexión de las academias de Defensa a la red que, según han confirmado fuentes del departamento de Margarita Robles a EL ESPAÑOL, se ha concluido "en este inicio de curso".

La decisión podría revelar un giro en la política de contratación del Gobierno de Pedro Sánchez tras la posición expresada sólo tres semanas antes por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska descartando cualquier riesgo.

"La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes", aseguró Interior el 5 de agosto.

La comunidad internacional considera a Huawei como un proveedor de "alto riesgo" y un peligro para "la seguridad nacional", y acusa a la compañía china de incorporar accesos ocultos en sus sistemas con la finalidad de facilitar información sensible al Gobierno de Xi Jinping.

La RedIRIS es una infraestructura crítica que abarca más de 16.000 kilómetros de fibra óptica y conecta unas 500 instituciones de la Red Nacional de Investigación y Educación Española (universidades y centros de investigación) y, desde hace poco, a los 45 centros docentes militares de Defensa.

Mapa de la RedIRIS Ministerio de Ciencia

La red está gestionada por la entidad pública Red.es, perteneciente al departamento que dirige Óscar López, y presta servicio a unos cinco millones de usuarios.

Según explicó el pasado mes de mayo el teniente general José María Millán, la integración de las academias militares en RedIRIS responde a una estrategia de modernización educativa que facilitará "la digitalización de la enseñanza militar" y reforzará la capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Los 45 centros están distribuidos por toda la geografía española e incluyen desde la Academia General Militar de Zaragoza hasta la Academia Central de la Defensa en Madrid, donde se forman los futuros oficiales de los Cuerpos Comunes.

La licitación anunciada el 25 de agosto contemplaba el "suministro, instalación y gestión de componentes" que permitieran ampliar la capacidad de transmisión de RedIRIS desde los actuales 100 Gbps hasta 400 Gbps, multiplicando por cuatro la velocidad actual.

Red.es negoció directamente y sin publicidad con Telefónica el contrato que pedía expresamente el uso de "routers" Huawei, puesto que la tecnológica china ya suministraba equipos para la gestión del tráfico de datos de la red desde 2020.

Extracto de la documentación sobre la licitación

Desde el Gobierno, la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, dijo esta semana que aunque se había decidido adjudicar el contrato a Telefónica, "no estaba adjudicado del todo" ni firmado, lo que facilitaba su cancelación.

González explicó, además, que el Ministerio de Transformación Digital convocará una nueva licitación "en los próximos días", aunque evitó pronunciarse sobre si se excluirá a Huawei.

Defensa, 6 años antes

La rectificación se produce en un contexto geopolítico cada vez más exigente, con advertencias recurrentes por parte de Estados Unidos y la Unión Europea sobre los riesgos del uso de la tecnología Huawei. España no ha impuesto ninguna prohibición explícita hasta ahora a la compañía china.

Este mismo verano, el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para mantener el sistema OceanStor 6800 V5, utilizado para almacenar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, en noviembre de 2019, el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, envió una orden a sus trabajadores que obligaba a la "desconexión inmediata" de todos los dispositivos móviles de la compañía asiática.

Una nota enviada desde la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina titulada "Restricciones al uso de los Sistemas de Información del Ministerio de Defensa" establecía "la prohibición de conectar dispositivos de la marca Huawei (tablets, móviles, etc.) a Redes o Sistemas de Información del MDEF".

Ahora, tras la conexión de las academias de las Fuerzas Armadas a la RedIRIS, la cancelación del contrato a Huawei para modernizar esta infraestructura va en la línea marcada por el departamento de Robles mostrada hace seis años.