Sánchez y sus socios no llegan a 150 escaños y la oposición rebasa los 200, según el sondeo de esta noche de EL ESPAÑOL

Si hoy se celebraran las elecciones generales, los partidos del bloque de investidura que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez no alcanzarían los 150 escaños.

En cambio, el bloque de centro y derecha (PP, Vox, UPN y CC) sumaría más de 200 diputados, según el sondeo electoral de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publica esta noche en La Edición.

La debilidad de Sumar y Podemos hace inviable que el presidente Pedro Sánchez pueda reeditar su gobierno de coalición, si convoca elecciones.

Según la encuesta, Vox sigue rentabilizando su agresivo discurso contra la inmigración. Tras los altercados de Torre Pacheco (Murcia), Santiago Abascal ha sostenido este fin de semana que hay que confiscar y "hundir el barco negrero" de Open Arms, que rescata a inmigrantes en las costas del norte de África.

Entre los partidos independentistas, mantiene su tendencia al alza Bildu. Su coordinador, Arnaldo Otegi ha multiplicado durante los últimos meses los contactos con Junts, ERC, Podemos y Más Madrid para unificar su estrategia y lograr que la legislatura dure lo más posible.

La matriz de transferencia de voto explica algunas de estas tendencias. Vox (79,6%) y PP (76,6%) mantienen un elevado índice de fidelidad de sus votantes.

En cambio, el PSOE recibiría un importante voto de castigo. Sólo el 61,5% de quienes votaron a Pedro Sánchez en 2023 hoy volvería a hacerlo.

De los 7,8 millones de votantes que Sánchez tuvo entonces, más de 530.000 hoy apostarían por Feijóo.

Y Sumar se desangra. Sólo logra retener al 46,7% de sus votantes. De los 3 millones de votantes que la plataforma de Yolanda Díaz tuvo el 23-J, casi 350.000 hoy se refugiarían en el PSOE, mientras que 730.000 huirían a Podemos.

Sin embargo, la fragmentación del voto en la extrema izquierda impide al partido de Irene Montero rentabilizar esta transferencia.

Y un dato llamativo: casi el 10% de quienes hace dos años votaron a Vox hoy apostarían por Alvise Pérez quien, sin embargo, no lograría poner un pie en el Congreso de los Diputados.

Estas son algunas de las principales conclusiones del sondeo electoral que esta noche publicará EL ESPAÑOL, elaborado con 1.100 entrevistas entre el martes 26 y el viernes 29 de agosto.

El anterior sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el pasado 29 de julio apuntaba a una clara victoria del PP de Feijóo, que obtendría 153 escaños (con el 35,5% del voto), 16 más de los que tiene actualmente en el Congreso.

Feijóo sumaría así más diputados que todo el bloque de investidura, que se quedaría con sólo 140.

Y todo el actual bloque del centro y la derecha alcanzaría una amplísima mayoría absoluta de 209 escaños: PP (153), Vox (54), UPN (1) y CC (1).

Aquella encuesta indicaba que, por primera vez desde que llegó a la Moncloa, el PSOE de Pedro Sánchez caería por debajo de los 100 escaños: obtendría sólo 99 (el 25% del voto).

Pero más dramática resulta la evolución de los partidos situados a la izquierda del PSOE, lo que dejaría a Sánchez sin opciones para reeditar su "bloque de investidura".

Sumar seguía cayendo a plomo y, según el sondeo de julio, se quedaría con sólo 8 escaños (6,3%), frente a los 31 que sacó el 23-J.

Y Podemos no lograba rentabilizar su estrategia de choque frontal con el Gobierno: se situaría por debajo del 5% del voto y sólo sacaría tres diputados, uno menos de los que hoy tiene en el Grupo Mixto.

Para evitar este cataclismo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lanzó el pasado mes de julio la idea de impulsar una candidatura de la "izquierda plurinacional", que una a los partidos independentistas (al menos ERC, Bildu, BNG y Compromís) en las elecciones generales: "Si no, nos matarán por separado", advirtió.

Sin embargo, la idea de Rufián ha sido desautorizada por el propio secretario general de ERC, Oriol Junqueras, quien sólo concibe esa candidatura unitaria para garantizar la representación de los partidos nacionalistas en unas elecciones europeas.

La nueva encuesta electoral que esta noche publica EL ESPAÑOL en La Edición permitirá constatar cómo han impactado en las tendencias de voto los principales acontecimientos políticos registrados durante este mes de agosto.

La polémica de los títulos falsos se llevó por delante al comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, quien dimitió al trascender que pudo acceder a su plaza de funcionario gracias a una titulación universitaria que en realidad no tiene.

Los desplantes a Trump y su negativa a elevar el gasto militar pasaron factura al presidente Pedro Sánchez, que quedó excluido de las reuniones clave encabezadas por Macron, Merz. Starmer y Meloni para preparar el proceso de paz en Ucrania. Si asistieron a estos encuentros, en cambio, países como Polonia y Finlandia.

Los medios más influyentes de la prensa internacional, como The Economist, se han hecho eco de esta pérdida de influencia del presidente Pedro Sánchez, pero también de las causas judiciales abiertas a su mujer, su hermano, al fiscal general del Estado y a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Y desde la segunda semana de agosto, los incendios forestales han devorado cerca de 400.000 hectáreas, sobre todos en Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Asturias.

Como ya ocurriera en la dana, la tragedia ha dado paso a una agria controversia política. El PP acusa al Gobierno de escatimar la ayuda a las regiones afectadas. Y el PSOE acusa a las CCAA de no haber invertido en prevención de incendios.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el decreto para el reparto de más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias entre todas las CCAA, salvo Cataluña y País Vasco.

Y ya ha anunciado que la próxima semana aprobará la condenación de 85.000 millones de euros de deuda de las CCAA. Es el pago de otro compromiso acordado por Pedro Sánchez con ERC.

Como muestra del rigor de este sondeo elaborado por SocioMétrica y en aras de la transparencia, EL ESPAÑOL publicará los microdatos de todas las entrevistas realizadas. Se trata de una herramienta útil, que permite analizar las tendencias de los sondeos publicados por EL ESPAÑOL y el trasvase del voto entre los distintos partidos.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 26 a 29 de agosto de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.