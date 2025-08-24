TVE suma a sus colaboradores al periodista que inventó los bulos de la "bomba lapa" y de los dos DNI del juez Peinado

En plena batalla del Gobierno contra la desinformación, TVE ha convertido en uno de los rostros más habituales de sus programas informativos al director de El Plural, José María Garrido. Se trata del periodista que fabricó bulos como el de la "bomba lapa" o el de los dos DNI del juez Peinado.

Los programas de la televisión pública se han convertido así en la caja de resonancia de los sucesivos bulos lanzados por Garrido desde El Plural.

En julio de 2024 sostuvo durante varios días en su web que el juez Juan Carlos Peinado (que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cinco delitos) oculta una parte de su abultado patrimonio inmobiliario con dos DNI distintos.

👪 La pareja del juez Peinado trabaja en el Ayto. de Madrid y su hija en el de Pozuelo.



👨‍⚖️ "¿Debería haberse inhibido Peinado en los casos que afectan al Ayto de la capital?", informa Chema Garrido en #MalasLenguas



🔵 "El juez Peinado actúa como si fuera un militante, no un… pic.twitter.com/nw9wmos1xR — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) July 10, 2025

Un privilegio, aventuró, del que sólo disfrutan algunos agentes y colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Finalmente, tuvo que reconocer que sólo se trataba de un "error administrativo" del Registro de la Propiedad.

Pocas semanas antes de que la UCO de la Guardia Civil enviara al juez su informe sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Chema Garrido lanzó el bulo, primero en El Plural y luego en varios programas de TVE, sobre la existencia una "UCO patriótica" que maquina para derribar al Gobierno.

Y finalmente, el pasado mes de junio, fabricó el bulo según el cual el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla planeaba "colocar una bomba lapa en los bajos del coche" del presidente del Gobierno.

En labios de Chema Garrido, esta falsedad tuvo amplio eco en varios programas de TVE, como Mañaneros y Malas Lenguas.

⭕️ Concentraciones en varias localidades pidiendo dimisiones en los gobiernos de Castilla y León y de Galicia.



🌀 "El pueblo no es tonto, aunque le intenten engañar sabe quién tiene las competencias y quién no ha actuado de forma correcta", argumenta @JoseMGarrido en… pic.twitter.com/xbwzq7dTuZ — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 21, 2025

Y a continuación la repitieron tres ministros en distintos actos, durante todo un fin de semana: la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra portavoz Pilar Alegría y el titular de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque quedó acreditado que se trataba de una falsedad, ninguno de los tres ministros se ha retractado.

El director de El Plural había manipulado unos mensajes de WhatssApp que el entonces capitán de la UCO había intercambiado en junio de 2021 en una conversación con uno de sus confidentes.

En su información publicada en El Plural (y luego repetida en TVE), Garrido había omitido uno de los mensajes para alterar el sentido de sus palabras.

En realidad, el entonces agente de la UCO había expresado su temor a que le coloquen una "bomba lapa" en los bajos de su propio coche, como les ocurría a los guardias civiles en el País Vasco en los años de plomo de la banda terrorista ETA.

El nombre de Pedro Sánchez ni siquiera aparecía en la conversación.

💢 "No es lo mismo un político negacionista del cambio climático que recorta en la prevención contra incendios que otros que no quieren hacer eso".



▶️ "Lo que no se puede hacer es, cuando las cosas se hacen mal y no se hace el trabajo, ocultarse detrás del gobierno estatal",… pic.twitter.com/sEqSmOG5Ze — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 20, 2025

Pese a que el Gobierno asegura haber emprendido una batalla legal contra la desinformación, el autor de estos reiterados bulos se ha convertido en uno de los referentes informativos de la televisión pública.

Además de ser colaborador habitual del programa Malas Lenguas para comentar la actualidad política, también son frecuentes las apariciones de Chema Garrido en otros espacios de TVE como Mañaneros, o incluso en La familia de la tele, el programa que recuperó el elenco de Sálvame y que finalmente fue cancelado el pasado mes de junio, por sus malos datos de audiencia.

El programa Malas Lenguas tiene un apartado diario dedicado, precisamente, a desmentir noticias falsas.

Antes de convertirse en director de El Plural, Chema Garrido fue secretario de Organización del PSOE de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y director de comunicación de dicho ayuntamiento, por iniciativa del alcalde socialista Narciso Romero.

El email del novio de Ayuso

El Plural es un medio especialmente próximo a Ferraz. Su anterior directora, Angélica Rubio, fue jefa de prensa del PSOE en la etapa de Zapatero y finalmente se incorporó al consejo de administración de RTVE el pasado mes de noviembre, mediante un acuerdo de todo el arco parlamentario salvo el PP y Vox.

El Plural también fue el primer medio que publicó íntegramente el correo electrónico enviado por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía, después de que el documento confidencial llegara a manos de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera (entonces jefa de gabinete de Óscar López, y hoy su número dos en el PSOE madrileño).