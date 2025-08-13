Sánchez sigue desde Lanzarote la evolución de los incendios y nadie le ríe las gracias al ministro Óscar Puente

"Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León".

Así se expresaba anoche Pedro Sánchez en su último tuit del día, en una jornada que había empezado precisamente con un mensaje de recuerdo a otro fallecido, la víctima del incendio de Tres Cantos, en Madrid.

El presidente del Gobierno continúa sus vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, donde llegó el 2 de agosto.

A pesar de que el Ministerio del Interior ha declarado este martes la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias ante los 13 incendios que afectan a seis comunidades, el presidente no ha considerado necesario interrumpir su descanso para coordinar personalmente la respuesta ante la crisis.

Su decisión deja en evidencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha protagonizado en los últimos días una serie de polémicos mensajes en redes sociales en los que ha atacado a dirigentes autonómicos del PP por no estar al frente de los operativos.

Nadie en el Consejo de Ministros ha secundado las críticas del ministro a los dirigentes del PP.

La ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, se desmarcó este martes de él y, al ser preguntada, abogó por evitar la "confrontación" entre administraciones.

"Mientras España arde, a mí me van a encontrar en la colaboración, no en la confrontación", declaró la ministra, al tiempo que sostuvo que "es momento de estar unidos".

La conclusión es que nadie ríe ya las gracias de Puente en un momento dramático, con pérdida de vidas humanas incluida, en el que las autoridades están llamando a la colaboración y la institucionalidad.

Más críticas en redes

"No me voy a rebajar a la altura de Puente", dijo ayer Alfonso Fernández Mañueco tras acudir a presidir el Cecopi de Castilla y León, que lleva ya tras tres días de incendios.

Puente le reprochó en su momento estar en Cádiz mientras "Castilla y León se quema".

El titular de Transportes tuvo que borrar varios de estos mensajes tras la indignación generada, incluido uno en el que decía a Alberto Núñez Feijóo: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo [sic]"

Pero el ministro ha seguido con sus críticas en redes sociales. Así, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le preguntaba por su ubicación tras no haber "aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa".



Lo sorprendente es que la escalada en la acritud de los comentarios de Puente empezó en respuesta a un tuit de Feijóo poco controvertido, en el que se limitaba a decir que estaba "en permanente contacto" con Mañueco para "conocer la evolución de los incendios", y en el que enviaba su "apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados".

Era una comunicación muy similar a la emitida por Pedro Sánchez en la misma red social unas horas antes, cuando también afirmó estar "pendiente de la evolución de los incendios en Navarra y Castilla" e igualmente dedicó su "solidaridad con todos los vecinos afectados" y el "agradecimiento" a los operarios de emergencias.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, criticó a Puente por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio".