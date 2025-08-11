Sánchez volverá a ser excluido el miércoles de una 'reunión de emergencia' sobre Ucrania entre Trump y los líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes en la Casa Blanca. Reuters

Pedro Sánchez vuelve a quedarse fuera. El presidente del Gobierno no estará presente en la reunión de emergencia que tendrá este miércoles sobre Ucrania convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y en la que estarán presentes el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, además de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también participarán en la cumbre virtual.

En la lista, ni rastro de Sánchez, según informa este lunes Politico.

El portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, ha confirmado que entre los temas que se abordarán en esta cita figura "la preparación de posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con las reivindicaciones territoriales y la seguridad".

Y sólo dos días antes del plan de paz que tienen previsto negociar el viernes en Alaska Trump y Vladímir Putin y que para la Unión Europea no puede suponer la renuncia de Ucrania a una parte de su territorio, ya que supondría avalar la política de agresión de Putin contra sus naciones vecinas.

