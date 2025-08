El peor día de fin de curso de un presidente: Sánchez, cercado en La Mareta por la corrupción y las peticiones de dimisión

Pedro Sánchez echa el cierre en La Moncloa y hace las maletas para irse de vacaciones a La Mareta (Lanzarote), en el peor fin de curso de un presidente del Gobierno.

No sólo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También el prestigioso rotativo británico The Economist (que el Gobierno ha esgrimido a menudo como aval de su gestión económica) consideró este jueves que la situación de Sánchez es insostenible y debe dimitir.

Todo ello, mientras en apenas 24 horas se acumulaban los reveses para el PSOE. La polémica sobre los títulos falsos le estalló este jueves al Gobierno.

José María Ángel anunció su dimisión como comisionado para la reconstrucción tras la Dana, al trascender que se valió de un título falso (una Diplomatura de Archivística y Biblioteconomía que en realidad no tiene) para acceder a su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia.

La ministra de Universidades, Diana Morant, resta cualquier trascendencia al hecho de que el alto cargo socialista falsificara su título universitario.

"No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él", señaló Morant este jueves, "Su hoja de servicios le avala como político y no podemos estar más orgullosos de haber podido contar con él".

El PP considera que su renuncia es insuficiente, y exige que José María Ángel devuelva hasta el último euro público que haya cobrado gracias a su título falso.

La decisión que ha tomado José María Ángel le honra, los socialistas no vamos a ser la excusa para que no se hable de la reconstrucción.



Su hoja de servicios le avala como político y no podemos estar más orgullosos de haber podido contar con él. pic.twitter.com/67KeBGu5ae — Diana Morant (@DianaMorantR) July 31, 2025

Los populares también reclaman la dimisión de la delegada del Gobierno en Valencia (y candidata del PSOE a la Alcaldía), Pilar Bernabé, quien incluyó en su currículum dos licenciaturas por la Universidad de Valencia, que luego borró.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar como investigados a la fontanera de Ferraz Leire Díez y a Jacobo Teijelo (ahora abogado de Santos Cerdán) por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Deben comparecer el próximo 11 de noviembre.

Según las grabaciones que han trascendido, Leire Díez ofreció a empresarios imputados un trato favorable por parte de la Fiscalía, a cambio de que le facilitaran información para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan la corrupción del PSOE:

EL ESPAÑOL y otros medios desvelaron este jueves las últimas revelaciones de la UCO sobre la constructora Servinabar 2000 SL (en la que Santos Cerdán tenía el 45% de las acciones).

Cerdán utilizó esta empresa, que recibió contratos millonarios del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Transportes, para hacer pagos a su entorno más cercano (su hermana y su cuñado) y a distintos altos cargos socialistas.

Entre otros, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández (muy próximo a la vicepresidenta María Jesús Montero) y la pareja del exnúmero 2 del PSOE de Navarra, Ramón Alzórriz.

Y la acusación popular, bajo la dirección de Hazte Oír, pidió este jueves al juez que cite a declarar a Víctor de Aldama, para indagar las afirmaciones que realizó en su entrevista concedida en EL ESPAÑOL el pasado viernes.

En ella, Aldama sostuvo que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez "presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo les patrocinaran sus cosas".

Al iniciar sus vacaciones, el presidente del Gobierno deja atrás demasiados escándalos, que estarán esperándole a la vuelta de la esquina cuando regrese a Madrid, a finales de agosto.

En su monólogo de cierre del curso político, Pedro Sánchez recordó el lunes que el rotativo británico The Economist ha elogiado la situación económica de España.

El editorial de The Economist pide este jueves la dimisión del presidente Pedro Sánchez.

La influyente cabecera pedía este jueves la dimisión de Sánchez, tras realizar un exhaustivo repaso de los escándalos que cercan al Gobierno, como los que salpican a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán (hoy en prisión) y José Luis Ábalos.

Según el análisis de The Economist, el presidente Pedro Sánchez es "cada vez más vulnerable al chantaje político" de su "variopinto grupo de aliados".

El rotativo británico destaca que "la única legislación de peso aprobada en el parlamento actual fue una amnistía para los implicados en un intento ilegal de los separatistas catalanes de separarse de España".

Una medida que "ha dañado la credibilidad de la política", pues el propio Pedro Sánchez "se opuso a ella por considerarla inconstitucional hasta que necesitó los votos nacionalistas catalanes para mantenerse en el cargo".

The Economist también recuerda que Sánchez rompió la unidad de la OTAN al anunciar que sólo piensa elevará el gasto militar al 2,1% (frente al 3,5% acordado), y "ni siquiera para esto se ha atrevido a solicitar la aprobación parlamentaria", ya que sus socios de "extrema izquierda votarían en contra".

No es la única voz que pidió este jueves la dimisión de Pedro Sánchez. Lo hizo también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su balance del fin del curso político.

El líder de la oposición consideró que "todas las caretas del sanchismo han ido cayendo una tras otra en los últimos meses. De hablar de ejemplaridad, a repartirse mordidas", enumeró Feijóo, "de hablar de igualdad, a repartirse privilegios. Y de hablar de feminismo, a repartirse mujeres".

A su juicio, Pedro Sánchez es "un presidente sin ningún límite moral, que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes, corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad".

Feijóo ahondó en la estrategia puesta en marcha por el PP en las últimas semanas, que busca evidenciar la "hipocresía" del discurso feminista esgrimido por el PSOE.

En este sentido, afirmó que Pedro Sánchez "no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar. Su Gobierno pagó prostitutas con dinero público. La prostitución es una constante en todos los casos de corrupción que le rodean".

Como indican las últimas encuestas de SocioMétrica publicadas por EL ESPAÑOL, los populares han constatado que el voto femenino ha comenzado a abandonar el PSOE, a raíz de los escándalos conocidos en torno al exministro José Luis Ábalos, el asesor de Moncloa Paco Salazar (señalado por presunto acoso sexual a mujeres) y los prostíbulos que gestionaba el padre de Begoña Gómez.

Como ya hiciera el año pasado, Pedro Sánchez espera reunirse durante su estancia en La Marta con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (que veranea en su chalé de Lanzarote) para trazar la estrategia con la que recuperar el pulso político y dejar atrás estos escándalos, a la vuelta de vacaciones.