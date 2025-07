Feijóo carga contra el PSOE tras la dimisión de Noelia Núñez: "Le honra. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a la diputada popular Noelia Núñez tras haber renunciado a todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras haber reconocido informaciones "incorrectas" en su currículum académico: "Es una decisión que le honra".

En sus primeras declaraciones tras esta polémica, Feijóo ha aprovechado para cargar contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas", ha escrito el líder popular en redes sociales.

"Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré", prosigue.

Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona.

En referencia al ministro Óscar Puente, ha querido destacar que "muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona". "Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha concluido Feijóo.

En los mismos términos se ha pronunciado la misma Noelia Núñez cuando ha publicado su carta de dimisión. "La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", ha sentenciado.

No, no somos como ellos.

También ha recurrido a esta comparación la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz: "¿A qué hora dimiten Pilar Bernabé, Patxi López y Pedro Sánchez por, cómo mínimo, falsear sus CV y plagiar tesis doctorales? Efectivamente no, no somos iguales", ha escrito en sus redes.

Horas antes de la dimisión, afirmaba que veía un "tufo machista" en los señalamientos contra Núñez. "Noelia ya ha dado las explicaciones en sus redes sociales. Creemos que este asunto tiene un tufo machista", han afirmado fuentes del PP de Madrid sobre quien fuera diputada de la Asamblea de Madrid y hoy diputada del Congreso.

"No vamos a permitir que el Gobierno más mafioso, corrupto y mentiroso de la historia siga atacando a una mujer por un error ya reconocido", ha apuntado el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso.