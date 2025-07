El PSOE advirtió a Montoro cuando su causa aún estaba bajo secreto: "Igual le sientan en el banquillo en Tarragona"

El diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto advirtió el pasado mes de abril en el Congreso al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro de que podía acabar "sentado en el banquillo" de un Juzgado de Tarragona, cuando todavía estaba bajo secreto de sumario la investigación por la que ahora ha sido imputado.

Por tanto, en aquel momento no habían trascendido a la opinión pública los detalles de la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus.

No fue hasta el pasado 19 de junio cuando el juez levantó el secreto de sumario, en un auto en el que imputa al exministro Montoro y otras 27 personas por los presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

PSOE y Podemos interpelaron a Montoro en el Congreso sobre la trama de Equipo Económico

Cristóbal Montoro compareció el pasado 14 de abril ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la llamada Operación Cataluña.

Los diputados Martina Velarde (Podemos) y Manuel Arribas (PSOE) increparon duramente al exministro de Hacienda sobre la causa judicial cuyos detalles no se han hecho públicos hasta ahora.

Velarde aludió a la existencia de "una trama detectada por órganos policiales e investigada por un juzgado de Tarragona", que "se dedicaba a invertir e influir en reformas legislativas de su Ministerio para favorecer a empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales".

Y para ello, añadió, esas empresas "contrataban a su despacho, al Equipo Económico, para hacer de lobby y ejercer influencia, condicionar los procesos legislativos y poder obtener beneficios fiscales a favor de esas empresas".

El exministro Montoro se mostró airado al comprobar que le preguntaban sobre este asunto, cuando había sido citado a declarar en el Congreso sobre la Operación Cataluña, por lo que respondió aludiendo a la financiación de Podemos.

Pero finalmente ofreció ciertas explicaciones sobre la causa que investiga el juez Rubén Rus: "Yo no tengo ningún despacho desde el año 2008, para que nadie pueda decir que me paga nadie".

En sus informes dirigidos al juez, la Guardia Civil constata que Montoro vendió por 18.000 euros, en abril de 2018 (antes de ocupar su escaño como diputado del PP), las acciones que poseía en su consultora, Equipo Económico.

No obstante, los investigadores apuntan que vendió las acciones por debajo de su precio real y que podría haber mantenido el control del despacho de abogados, a través de un entramado societario.

Tras su salida, sus socios en Equipo Económica se embolsaron 32,4 millones de euros en remuneraciones, gracias a los pagos de grupos empresariales que buscaban ejercer su influencia sobre el área económica del Gobierno de Rajoy.

A preguntas de la diputada de Podemos Martina Velarde, Montoro confirmó el pasado 14 de abril en el Congreso que "ha habido un sumario judicial secreto en Tarragona" y mostró sus sospechas de que "se está revelando un secreto sumarial que alguien filtra".

También preguntó a Montoro por esta cuestión el diputado del PSOE Manuel Arribas

Y de nuevo, el exministro de Hacienda se mostró airado, como se puede comprobar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Si por ustedes fuera, no le quepa duda de que ya me habían sacado los hígados", afirmó, "vamos, ¡de qué manera! ¡De qué manera! Pero no me pueden sacar los hígados porque no hay nada".

Fue entonces cuando el diputado del PSOE por Ávila lanzó un augurio que se ha cumplido, en su primera parte, dos meses después: "Igual termina usted en el banquillo, primero en Tarragona y después de la mano de la señora Cospedal y del señor M. Rajoy, que no sé si usted sabe quién es".