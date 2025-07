El PSOE acusa a Feijóo de usar a la 'policía patriótica del PP' contra Sánchez por sus lazos familiares con las saunas

Moncloa busca un giro de guion y desentierra un informe del comisario Villarejo del año 2014, para desviar la atención de la polémica sobre las saunas y prostíbulos que gestionaba el suegro del presidente Pedro Sánchez.

El PSOE acusó este viernes a Alberto Núñez Feijóo de servirse de la información recabada por la "policía patriótica creada por el PP del Gobierno de M. Rajoy", al acusar a Pedro Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

En una nota dirigida a los medios, Ferraz calificó de "intolerable" que "Feijóo haya utilizado las cloacas del Estado" para lanzar su acusación contra Pedro Sánchez.

A juicio de los socialistas, se trata de "una de las bajezas políticas más extremas en democracia", que "inhabilitaría" a Feijóo "para ser presidente del gobierno de España".

Varios ministros se sumaron ayer a esta estrategia. El titular de Transformación Digital, Óscar López, insistió en calificar a Feijóo como "el político más sucio que ha habido en la historia de España".

"Es muy grave que esté utilizando los papeles de Kitchen, de Villarejo, las cloacas del Estado para tapar el ático de Ayuso", dijo Óscar López, antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

A través de las redes sociales, el titular de Transportes, Óscar Puente, sostuvo que "la bajeza de Feijóo no es entrar en asuntos familiares de un adversario político. Su bajeza es hacerlo sirviéndose de un bulo infame y de una investigación ilegal. Es el personaje más inmoral que ha pasado por nuestra política, como nos avisaba su amistad con un narcotraficante".

Y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, exigió al PP que aclare si "se está sirviendo de los papeles de Villarejo y la policía patriótica para lanzar acusaciones de la peor calaña para dañar a la familia del presidente Pedro Sánchez".

El programa Mañaneros de TVE acababa de sacar a la luz una nota interna del comisario José Manuel Villarejo fechada el 9 de noviembre de 2014 que, aseguró el presentador Javier Ruiz, acredita que "la policía patriótica hizo seguimientos a Pedro Sánchez, a su suegro, a su mujer y a sus hijas cuando acababa de ganar las primarias del PSOE".

La televisión pública explicó que el comisario Villarejo firmó dicho informe tres meses después de la conversación que grabó con el entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez (imputado en el caso Kitchen), en la que aludía a los burdeles y prostíbulos regentados por Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez.

"El PP está utilizando hoy este informe para preguntar por prostíbulos y saunas", indicó de forma categórica el presentador de TVE Javier Ruiz. "El informe es burdo, es sucio", añadió, y "esta mañana ha sido entregado a la Fiscalía para que lo investigue".

La televisión pública no llegó a aclarar quién ha entregado el documento a la Fiscalía.

Pero sí hay constancia de que, durante los últimos meses, la fontanera de Ferraz Leire Díez y sus dos socios (el empresario investigado por corrupción Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión) han recopilado y difundido entre diferentes medios informes y audios del comisario Villarejo, procedentes del sumario del caso Tándem.

Tanto el PSOE como los citados ministros se basaron en la información difundida por el programa Mañaneros de TVE para acusar a Feijóo de servirse de las "cloacas del Estado" y reclamar una "investigación judicial" sobre estos hechos.

"No acepto lecciones de moralidad desde la inmoralidad", replicó este viernes desde Barcelona el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se reafirmó en la acusación lanzada el miércoles desde la tribuna del Congreso sobre el negocio de los "prostíbulos" de la familia de Begoña Gómez.

A su juicio, Pedro Sánchez "no puede ser un adalid y decir que va a abolir la prostitución, cuando participó en el abominable negocio de la prostitución", insistió Feijóo en declaraciones a los periodistas, durante un acto protagonizado junto al presidente del PP de Barcelona, Daniel Sirera.

"Yo no he hecho ninguna crítica sobre los negocios de la familia del presidente del Gobierno", abundó Feijóo, "he hecho una crónica sobre esos negocios" que los medios "han publicado desde hace más de diez años",

El PSOE recurrió este viernes a otro argumento: acusó a Feijóo de "homofobia" por relacionar las saunas gais con la prostitución.

El secretario de políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, indicó en un mensaje publicado en X que "una sauna gay no es un prostíbulo. Una sauna es un lugar al que van hombres adultos a mantener relaciones consentidas con otros adultos. Históricamente ha sido un refugio gay ante la represión".

"Equipararlas a prostíbulos, además de apestar a homofobia, demuestra ignorancia", agregó el dirigente socialista.

Sin embargo, Feijóo basó sus palabras en varias informaciones periodísticas, según las cuales el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, participaba en la gestión de una red de saunas y burdeles (en las que ejercían la prostitución tanto hombres como mujeres) a través de la sociedad familiar San Bernardo 26 SL, de la que era administrador su hermano, Enrique Gómez Serrano.

Por su parte, en una entrevista en RNE, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó este viernes que Feijóo "salió embarrado hasta las cejas" del debate celebrado el miércoles en el Congreso, "por eso el PP ahora quiere que hablemos de lupanares".

"Por eso vamos a hablar de lo que interesa a las personas, y la porquería para el PP, que se revuelquen en ella", remató.