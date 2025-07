La acusación del PP sobre "prostíbulos con jóvenes inmigrantes" de la familia de Sánchez pone en jaque al PSOE

El PP no da ni un paso atrás en la acusación que Alberto Núñez Feijóo lanzó el miércoles desde la tribuna del Congreso, sobre los "negocios de prostitución" del padre de Begoña Gómez. La polémica dinamita el discurso feminista del PSOE.

"¿Pero con quién está viviendo usted?", dijo Feijóo dirigiéndose al presidente del Gobierno, en el momento más tenso del debate sobre la corrupción, "¿de qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución! Y ahora quiere ilegalizar su biografía".

La nueva portavoz del PP, Ester Muñoz, explicó este jueves que la acusación lanzada por Feijóo está plenamente fundada, ya que las saunas gestionadas por Sabiniano Gómez (suegro de Pedro Sánchez) no "no eran spas", sino que eran frecuentadas por "inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse".

"La verdad es dura, lo comprendo, pero es la verdad", subrayó la portavoz del PP en una entrevista en Antena 3.

Aludiendo a las informaciones publicadas por varios medios, Ester Muñoz señaló que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "llevaba las cuentas" y "regentaba" esos locales, en los que "se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago".

Las palabras lanzadas por Feijóo en el Pleno del Congreso aluden a varias informaciones publicadas, según las cuales el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, participaba en la gestión de una red de saunas y burdeles (en las que ejercen la prostitución hombres y mujeres) a través de la sociedad familiar San Bernardo 26 SL, de la que era administrador su hermano, Enrique Gómez Serrano.

Feijóo pronunció esas palabras después de que el presidente Pedro Sánchez le reprochara su "amistad con el mayor narco de Galicia", en un momento en el que la droga causaba tanto sufrimiento en la sociedad española, dijo sobre la foto tomada hace 30 años con Marcial Dorado.

Con la acusación lanzada por Feijóo, el PP da un salto cualitativo en su ofensiva contra el Gobierno, acorralado por la trama de corrupción que se extiende por varios ministerios y que ha llevado a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los populares buscan poner en evidencia la "hipocresía" del PSOE, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya anunciado la intención de recuperar la proposición de ley para prohibir la prostitución, a raíz de los audios en los que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comentaban las cualidades de las prostitutas a las que iban a contratar.

En el Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana, Pedro Sánchez anunció una reforma de los estatutos del partido para expulsar a los militantes que sean cazados pagando por tener sexo.

El Comité Federal resultó especialmente tormentoso, pues Sánchez tuvo que renunciar a uno de los nombramientos que había anunciado, el de Paco Salazar como adjunto a la nueva secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.

A primera hora del sábado, salieron a la luz los testimonios de varias mujeres que acusaban a Paco Salazar de "acoso sexual" y comportamiento "inadecuado" durante su desempeño como hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez en el Gabinete de Presidencia de la Moncloa.

Ante los dirigentes del PSOE, Pedro Sánchez tan sólo hizo una velada alusión a estas acusaciones, al lanzar la siguiente recomendación a las militantes del partido: "Cuando haya potenciales casos de agresión o acoso, le pido a las compañeras que utilicen los canales [de denuncia interna], las vamos a proteger".

Como ha informado EL ESPAÑOL, varios dirigentes socialistas informaron a Pedro Sánchez sobre el comportamiento "inadecuado" de Paco Salazar con las mujeres, desde que aterrizó en la política madrileña en 2018, procedente de Sevilla.

Pese a ello, tras la moción de censura contra Rajoy, Sánchez decidió incluir a Salazar a su círculo más próximo de colaboradores en la Moncloa, donde lo ha sido todo: número dos del Gabinete de Presidencia (que dirigía entonces Iván Redondo), director de Análisis y Estudios, secretario general de Planificación Política y, desde 2024, de Coordinación Institucional.

La Moncloa va a impartir ahora a sus empleados, a partir del mes de septiembre, un cursillo sobre cómo actuar antes casos de acoso sexual.

Salvando las distancias, los mensajes entre Pedro Sánchez y su entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos también han puesto en evidencia algunas actitudes machistas del presidente del Gobierno.

En una de esas conversaciones, Sánchez tildó de "pájara" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, e ironizó afirmando que "duerme con el uniforme".

Aunque en un primer momento le restó importancia, Robles consideró este jueves que el apelativo de "pájara" es una "descalificación machista", que atribuyó a Ábalos (aunque fue Sánchez quien utilizó dicha expresión en el chat).

En cualquier caso, Robles consideró un "orgullo" que alguien diga sobre ella que "duerme con el uniforme".

Aunque no medie una sentencia judicial, el testimonio de una mujer debe ser suficiente para dar crédito a una acusación por acoso o abuso sexual lanzada contra un hombre.

Este postulado del movimiento mundial Me too ha minado el discurso feminista de los tres partidos que lo alentaron en España, pues ha golpeado a algunos de sus referentes: Íñigo Errejón (Sumar), Juan Carlos Monedero (Podemos) y Paco Salazar (PSOE), que desde 2018 era uno de los principales estrategas del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa.

Los tres casos tienen un elemento en común: su conducta era un secreto a voces en sus respectivos partidos (PSOE, Sumar y Podemos), que sólo reaccionaron cuando el escándalo salió a la luz.

Íñigo Errejón renunció a su cargo como diputado y portavoz parlamentario de Sumar en octubre de 2024, después de que salieran a la luz varios testimonios (recopilados por la periodista Cristina Fallarás) de mujeres que le acusan de abuso sexual y maltrato psicológico.

Podemos acusó a Yolanda Díaz de haberle nombrado portavoz en el Congreso, cuando ya conocía su comportamiento inapropiado con las mujeres.

Errejón y Monedero

Sin embargo, los primeros testimonios contra Errejón por presunto abuso contra mujeres datan de 2014, el mismo año de la fundación de Podemos, cuando era la mano derecha de Pablo Iglesias en el partido.

"Fue agresivo, violento y humillante, no era lo acordado", relataba a la web El Salto una mujer, que conoció a Errejón en un acto de Podemos celebrado en junio de 2014 en Sevilla, "fue como una película burda de porno heteronormativo. Tirones de pelo, cachetes, frases desagradables..."

Un juzgado investiga la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá presentó contra Errejón por presunta agresión sexual, por hechos ocurrido en 2021 tras una fiesta privada. Sin embargo, la instrucción de la causa ha puesto en evidencia algunas contradicciones en el testimonio de la actriz.

Si algunos testimonios contra Errejón apuntan directamemente a los primeros meses de la fundación de Podemos, este partido también se vio golpeado por la caída del que fuera su principal ideólogo, Juan Carlos Monedero.

La primera en perder el miedo fue la exeurodiputada por Podemos Lola Candentey, quien denunció el pasado mes de febrero que se sintió acosada por Monedero en la fiesta de fin de campaña de las Elecciones Europeas de 2014.

"Me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui. Pero más tarde hizo lo mismo con otra compa. Está salido", escribió Candentey en las redes sociales.

Sus palabras hicieron que otras mujeres se animaran a dar el paso de denunciar comportamientos similares del fundador de Podemos.

El partido de Ione Belarra sostiene que apartó a Monedero de todos los actos del partido tras tener conocimiento, en septiembre de 2023, de los testimonios de dos mujeres contra él por supuesta violencia sexual.

Sin embargo, como ha relatado Lola Candentey, el comportamiento inadecuado de Monedero con las mujeres era un secreto a voces entre sus compañeros de partido de la delegación en Bruselas desde 2014, cuando Pablo Iglesias era eurodiputado.

La Fiscalía archivó el pasado mes de marzo las diligencias que había abierto contra Monedero por presunto trato denigrante a algunas de sus alumnas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, al no apreciar indicios de delito contra la integridad moral de las chicas.

Pese a archivar la denuncia, la Fiscalía calificó de "cuanto menos desafortunadas, impropias e inadecuadas" las conductas de Monedero en el aula, aunque no constituyan un delito.

Apartado de los actos de Podemos y de la televisión de Youtube de Pablo Iglesias, Monedero ha multiplicado durante los últimos meses su colaboración con TeleSur, el canal internacional de propaganda que controla el Gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar las democracias de América Latina.