Page apoyaría a un candidato "socialdemócrata" frente a Sánchez si hay congreso extraordinario del PSOE

La crisis interna del PSOE está en su punto de no retorno, a apenas tres días del comité federal con el que Pedro Sánchez buscaba zanjarla. El encarcelamiento de Santos Cerdán ha cambiado las expectativas hasta del núcleo duro del presidente, y ha provocado una ola de incertidumbre en el partido.

Ya no son sólo los más cercanos a Sánchez quienes piden que se convoque un congreso extraordinario. También sanchistas de primera hora, decepcionados... e incluso los críticos empiezan a ver en esa opción, que gana enteros, una oportunidad.

Un grupo, autodenominado como "los socialdemócratas" trata de organizarse y, en caso de que Sánchez se descuelgue con un congreso extraordinario, prepara "la confrontación". Habrá candidatura rival, que sería apoyada por Emiliano García-Page, e incluso tal vez encabezada, según ha podido saber este diario.

Sánchez quiere cerrar la "profundísima herida" que ha supuesto el encarcelamiento de Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el mayor caso de corrupción política de la democracia.

Fuentes del partido reconocen que "no basta con un lavado de cara y un acto de contrición público convocando un comité federal... es necesario un congreso extraordinario que reanime al partido, porque la imagen de Cerdán entrando en un furgón policial en la cárcel es el golpe más duro en décadas para la militancia y para los cuadros municipales, provinciales y autonómicos".

Hace veinte días, Cerdán aún era el número dos del partido, con todo el poder "y la confianza" de Sánchez. Y en sólo una tarde, después de que la UCO entregara un informe de 490 páginas al juez Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, todo cambió. Sánchez apareció compungido en rueda de prensa... y anunció cambios en la Ejecutiva.

"Hoy eso sólo ya no vale", reconoce un alto cargo. Pero el problema es que "la palabra en el PSOE es miedo", añade otra fuente interna. "Miedo a no saber hasta dónde llegan las grabaciones, miedo a tomar la palabra en el comité federal, miedo a quién protagonizará el próximo informe de la UCO..."

Los indicios contra Cerdán eran tan "poderosos" que en menos de tres semanas pasó de manejar el partido en el Gobierno a dormir en Soto del Real. Cohecho, tráfico de influencias y organización criminal son los delitos que le imputa el juez, por liderar presuntamente, y durante más de una década, una trama corrupta que amañaba adjudicaciones de obra pública.

"Y los tres encausados son quienes formaron su equipo en las primarias para retomar el poder en el PSOE", apunta un antisanchista con peso en el partido. "Es imposible que diga que no lo sabía... y en todo caso, es responsable de la amoralidad que se ha hecho con el partido".

Aquel jueves, Sánchez compareció en Ferraz, acusó a Cerdán de haberlo engañado "hasta el último día", pidió disculpas y anunció "un cambio profundo en la Ejecutiva del PSOE" que, en teoría, se materializará en el comité federal de este sábado.

Sin plazos

El próximo sábado, el comité federal se reunirá en la sede de Ferraz para decidir el futuro inmediato de la formación. Este órgano, el más importante entre congresos, tiene la potestad de dirigir la política del partido, aprobar programas electorales, definir alianzas y convocar congresos extraordinarios.

Sin embargo, la entrada en prisión de su mano derecha le obliga a cambiar el paso. "Sánchez juega con las cartas marcadas, pero el congreso extraordinario puede ser el último as que se saque de la manga", afirman fuentes del ala crítica.

Los estatutos del PSOE, en su artículo 25.1, permiten convocar un congreso extraordinario sin respetar los plazos habituales "cuando circunstancias especiales lo aconsejen o cuando proceda para tratar algún tema específico".

Esto significa que Sánchez podría organizar el congreso a toda prisa, controlando a los compromisarios y evitando que surja una candidatura alternativa. "Después de ocho años al frente del PSOE, la inmensa mayoría de los cargos orgánicos lo son gracias a él", explican fuentes internas.

Según esos sanchistas de primera hora, es "inimaginable" que alguien se atreva a presentarse contra Sánchez. "No mientras estás en Moncloa, es imposible que nadie se atreva", asegura una de las personas que más trabajó por el retorno de Sánchez en las primarias de 2017.

Sin embargo, alrededor de Emiliano García-Page se detectan movimientos que "terminarán en confrontación" si finalmente se convoca el congreso extraordinario. Y aceleran al ritmo en que crece la expectativa de cónclave extraordinario.

"Los socialdemócratas"

Page es el único dirigente con poder dentro del PSOE que se muestra abiertamente crítico. El presidente de Castilla-La Mancha tiene decidido pedir la palabra en el comité federal. "Allí le dirá a la actual Ejecutiva todo lo que lleva diciendo meses en público y ya ha dicho en otras ocasiones", confirman fuentes cercanas.

Page sostiene que el pecado original de esta legislatura está en los socios de Sánchez y en haber logrado la investidura "a cambio de una transacción espuria" de votos por la amnistía a los golpistas de octubre de 2017 en Cataluña.

Además, cree que la degradación corrupta que estalló en febrero de 2024 con la detención de Koldo García y, después, con el encarcelamiento de Cerdán, "ha metido al partido en un callejón sin salida".

Este periódico ha podido confirmar que se están produciendo contactos "en todas las federaciones y agrupaciones" en busca de antisanchistas. "Los socialdemócratas están moviéndose", explica una fuente, que da por hecho que Sánchez seguirá resistiendo "para salvarse él, más allá de que el partido se quede en 80 escaños... porque esos diputados serán los suyos".

El temor a una debacle electoral es generalizado. En febrero, Castilla y León celebrará elecciones y en el PSOE se da por hecho que Alfonso Fernández Mañueco (PP) logrará mayoría absoluta y que el PSOE se hundirá, tras descabezar a Luis Tudanca por enfrentarse a Sánchez.

En junio, como muy tarde, serán las elecciones andaluzas, en las que Juanma Moreno "revalidará su mayoría absoluta y la elección de María Jesús Montero como candidata es un error absoluto... entre otras cosas, porque es la ministra de Hacienda que le va a dar el concierto a Cataluña, perjudicando al resto de Comunidades Autónomas".

Un año más tarde serán las municipales y autonómicas, "donde las bases del PSOE no quieren llegar con Sánchez atrincherado en Moncloa, ya que el partido se arriesga a ser laminado".

Por eso, una fuente sanchista consultada da por hecho que Sánchez no llegará a 2027 y convocará las generales para hacerlas coincidir con las andaluzas.

Pero también por eso, según "los socialdemócratas", si Sánchez convoca este sábado un congreso extraordinario, no les quedará más remedio que "ir a la confrontación" y armar una candidatura alternativa, aunque el líder siga en la presidencia del Gobierno.

"Si convoca un congreso es que pretende renovarse él mismo a sí mismo y hacer como que pasa página", dicen. "Tiene controlados muchos territorios, como Andalucía, Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, con ministros candidatos de pura obediencia".

"Si no es Page..."

"Si no es Page, nadie le va a decir nada en el comité federal... aprovecharán alguna conversación de pasillo los que tengan confianza, para pedirle al presidente un congreso extraordinario, y una limpieza de arriba abajo, porque se ha rodeado muy mal, y el PSOE se arriesga a derruirse con él", apunta un excolaborador.

Según otras fuentes, "el problema es que ya no hay salida porque la huida adelante ha sido demasiada y con un precio demasiado alto".

Y otras voces atribuyen el problema "a que el origen es que desde el principio, desde aquellas primarias, Sánchez se rodeó de corruptos, y fueron esos corruptos los que le financiaron la campaña... supiera o no supiera lo que pasaba, es responsable de la amoralidad que se ha hecho con el partido".

El candidato de esa lista alternativa "de confrontación" a Sánchez no está claro. Page no quiere ser él quien se mida con el presidente del Gobierno. Por un lado, se siente comprometido con su proyecto en Castilla-La Mancha. Por otro, es "el último mohicano" y no convendría quemarlo en una candidatura con muy pocos visos de triunfar.

Pero en caso de no hallar un cabeza de cartel mejor, estaría dispuesto a hacerlo, según las fuentes consultadas.

Otra opción podría ser Eduardo Madina, que ya confrontó con Sánchez en sus primeras primarias y a quien Felipe González ungió hace unas semanas. Pero en estos contactos de "socialdemócratas frente a Sánchez" el político vasco no levanta pasiones, pues lleva una década fuera del partido, haciendo dinero en el sector privado.

Tras Cerdán, quién

El "miedo" en el PSOE lo es a todo. Quién pueda grabar a quién, quién lo ha hecho ya y si esas cintas están en manos de la Justicia, y quién puede atreverse a anticipar qué otros nombres pueden salir en la investigación.

Fuentes internas de alto nivel en el PSOE advierten de que "por los mismos canales que llegó que a Santos Cerdán lo estaban investigando y nadie, ni el presidente, hizo caso, llegan ahora otros nombres que ya estaría investigando la UCO".

Y si es cierta la información de que fue el propio Sánchez quien advirtió a Ábalos, en septiembre de 2023, de que la UCO estaba detrás de Koldo, al presidente no le quedaría más remedio que "una catarsis total, con crisis de Gobierno incluida", y tratar de convencer, con suerte, a los socios parlamentarios.

Este lunes, este diario también publicaba que Ferraz había pedido a todas las agrupaciones del PSOE que fletasen autobuses en apoyo a Pedro Sánchez, para rodear la sede este sábado.

Desde la dirección del PSOE se desmintió la información, pero fuentes internas la corroboran y advierten de que el problema es que "se les fue de las manos, el mensaje se compartió fuera de los grupos del partido, y además no se estaba logrando movilizar a la militancia... por eso han desconvocado y lo que dicen es que no lo habían hecho".

El PSOE se enfrenta a una encrucijada histórica. El congreso extraordinario puede ser la última bala de Sánchez para una regeneración interna. Pero también puede salirle por la culata, si hay "confrontación" y una fractura definitiva.

Una cosa une a todos, militantes, cuadros medios, sanchistas y críticos: todos esperan el movimiento de Sánchez... y de Page que, aunque no quiera, puede acabar liderando una alternativa.