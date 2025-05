Miembros del colectivo de víctimas del terrorismo Covite han irrumpido este domingo en una marcha en Pamplona organizada por la red de apoyo a presos de ETA Sare y han señalado que los reclusos no son "presos políticos", sino "asesinos presos", y que no aceptarán "ninguna lección de paz y convivencia" de quienes les consideran presos políticos.



La concentración celebrada este domingo por la tarde en Pamplona era el final de una marcha con la que el colectivo Sare ha recorrido este fin de semana 544 kilómetros por el País Vasco y Navarra, pueblo a pueblo, para reivindicar una resolución definitiva y el "retorno a casa" de los presos de ETA que aún no lo han iniciado.



Cuatro víctimas de ETA miembros de Covite, entre ellos su presidenta, Consuelo Ordóñez, han aparecido en esta concentración en Pamplona "de forma pacífica" para recordar a la izquierda abertzale que "la convivencia no se construye sobre impunidad".