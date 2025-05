El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo​, aseguró este miércoles por la noche que ofreció a Pedro Sánchez un pacto con el proyecto de creación de una agencia energética independiente y que el Ejecutivo no hizo caso a las advertencias de los expertos en los meses anteriores al apagón.



"Después de la humillación que tiene Sánchez en el Congreso cada semana, que no tiene mayoría, que se le suben a las barbas los ministros, que no puede aprobar leyes, ¿sabe por qué no convoca elecciones? Porque perdería el Gobierno", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.



Sobre la comparecencia parlamentaria de este miércoles, el líder del PP ha afirmado que el presidente del Gobierno es "el peor monologuista del Club de la Comedia que existe en España". "Nos ha dicho que no sabe por qué hemos tenido el primer apagón de nuestra historia y que tiene un plan de rearme que no va a someter a la Cámara", ha añadido.



A juicio de Feijóo, lo que se ha producido este miércoles es "un apagón parlamentario", pues Sánchez "no ha conseguido convencer a nadie, que le apoye nadie y sólo se ha ido con el apoyo del PSOE".