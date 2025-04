Dolors Montserrat: "En la Unión Europea ya se ven los tics autoritarios de Sánchez, le llaman el Orbán del sur"

El Partido Popular Europeo pesa "más que nunca" en el Gobierno de la Unión Europea y, a la vez, el PP español "influye más que nunca" en su familia europea. Eso sostiene Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, Barcelona, 1973), como conclusión a su inminente ascenso al cargo de secretaria general de los populares europeos, dentro de una semana en el congreso de Valencia.

En su discurso, cargado de política batalladora, se adivina una amenaza a Pedro Sánchez, único jefe de Gobierno que le queda a la socialdemocracia entre los grandes de la UE.

Primero, porque aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sigue siendo la misma que en la pasada legislatura, tanto sus prioridades como el mensaje han cambiado.

A la alemana, acusada dentro del PPE de demasiado "amiga de Sánchez", le costó más ser apoyada por su partido como candidata que, después de ganar el 9-J, recabar los apoyos de socialistas y liberales para salir reelegida. Y ahora ha pasado de imponer el rígido Pacto Verde a parar "directivas burocratizadoras" para hacer compatible la transición ecológica con la competitividad del campo y la industria.

Y segundo, porque las circunstancias geopolíticas exigen a la UE una unidad en la que Sánchez es "sospechoso": la ha desafiado con su tercer viaje a China en dos años, "en el momento más inoportuno". El líder socialista español terminó de "perder su aura" continental hace ahora año y medio, mentándole a los nazis a Manfred Weber, el líder alemán del PPE, en el Parlamento Europeo.

Weber saldrá reelegido en Valencia, precisamente, porque Alberto Núñez Feijóo lo apoya. Y Feijóo lo apoya porque Weber le apretó las tuercas a Von der Leyen. Y Von der Leyen ha virado posiciones por eso y porque en la gran coalición el PPE es el único de los partidos centrales que crece y es ya más que mayoritario.

Hace 10 días, en Bruselas, la alemana se reunió con el gallego y la catalana. Y del contenido de esa reunión se habla en esta entrevista, sin expresarlo de manera explícita. Busque usted, lector, entre líneas.

Sobre todo en los pasajes sobre Defensa, inmigración y Estado de derecho.

A falta de ratificación, se puede decir que usted será la nueva secretaria general del Partido Popular Europeo. ¿Cuándo supo usted que iba a tener doble trabajo por el mismo sueldo?

Pues hace pocos días, muy poquito antes del anuncio.

¿Y cómo se hacen estas cosas? ¿Es Manfred Weber el que dice ‘vaya, quiero a esta señora conmigo’ o la cosa va más de 'si quieres salir reelegido con el voto del PP español, tu número dos ha de ser de los nuestros'?

Aquí lo importante es la influencia que gana el Partido Popular español, liderado por el presidente Feijóo, en Europa. El PP fue el que ganó en las elecciones europeas con más porcentaje de votos entre los miembros de la familia popular. Además, somos la segunda delegación más grande dentro del PPE y, dentro del Parlamento Europeo, la tercera de todas las fuerzas políticas. Por tanto, con un presidente Feijóo que en los últimos tres años ha ganado cuatro elecciones, todas —las municipales, autonómicas, nacionales y las europeas—, con este nuevo cargo que tiene el PP en mi persona, quien gana es el PP español en Europa.

¿Y esto qué significa? Pues que vamos a ejercer esa influencia, la hemos ejercido durante todos estos meses y así vamos a continuar.

Ya, pero cómo.

Lo primero, para defender a los españoles, a todos nuestros sectores productivos, empezando por la agricultura. Lo segundo, para defender el Estado de derecho de España en Europa, la garantía de que España sea una democracia fuerte. Denunciaremos, sin complejos y cada día, todos los tics autócratas de Pedro Sánchez, que vulnera nuestro Estado de derecho señalando a los periodistas, señalando a los jueces que investigan casos que no le interesan. Y a ese brazo político, que es la Fiscalía General. España estará aún mejor representada.

Montserrat, reunida con Weber, líder del PPE, y las presidentas Metsola (Parlamento) y Von der Leyen (Comisión). EPP

Entraremos luego en eso... dijo Weber que usted estará "en la mesa de diseño de estrategias políticas de futuro". ¿Eso qué quiere decir exactamente?

El PP Europeo es la primera fuerza política de Europa. Tiene mucho poder, desde la presidencia de la Comisión a la presidencia del Parlamento. Seguimos ganando nuevos gobiernos, como el alemán, estamos muy contentos del acuerdo al que ha llegado Friedrich Merz con los socialistas para ser canciller, si Dios quiere, el día 8 de mayo. Contando a Ursula, son 15 comisarios del PPE; y ya 13 primeros ministros del PPE en el Consejo. Eso nos da mucha fuerza.

¿Qué significa lo del diseño de estrategias? Pues que desde el PP Europeo se diseñan todas las políticas que tiene que ejecutar o impulsar el grupo parlamentario o la propia Comisión. Como ocurre con el PP español, para que los ciudadanos lo entiendan: te presentas a las elecciones con un programa de país, en este caso para la Unión. Nosotros tenemos un proyecto de Europa muy claro y muy definido para que nuestros dirigentes, desde el Parlamento, la Comisión o el Consejo solucionen la vida a los ciudadanos europeos.

¿Se puede decir que éste es el momento en el que el PP es más poderoso en Europa? Mi sensación es que nunca antes se vio tan claro que las propuestas legislativas son de un color, el del PPE, y luego ya después, en la negociación, se consensúan con el resto de grandes grupos.

Sí me atrevo a decir que es una de las veces que más influencia tiene el PP Europeo en el día a día de las políticas europeas. Para empezar, y más ahora con esta guerra comercial, lo que queremos es mantener y sobre todo ampliar el liderazgo de Europa en el mundo como defensores de las democracias liberales, de los derechos humanos... somos el mayor espacio de paz, de libertad, somos uno de los grandes comerciantes del mundo.

Lo que queremos es que los principios y valores de la UE vuelvan a liderar en el mundo. Y para eso hay que empezar por invertir en Defensa.

Explique eso, porque ahora puede parecer un silogismo obvio, pero hasta ahora, ésas eran las únicas políticas no comunitarizadas en nada.

Tenemos que invertir en nuestra seguridad e invertir en Defensa. Eso no es invertir en la guerra, sino en mantener la paz, nuestra libertad y nuestras democracias liberales. Y otro gran punto es la competitividad, donde tenemos que recuperar el liderazgo.

En Europa, oiga, somos líderes en muchos sectores. Por ejemplo, el del automóvil, el farmacéutico, el turístico... no nos podemos permitir perder competitividad. Y por eso, desde el PP Europeo hemos puesto ya un rumbo muy claro para volver a industrializar Europa desde la competitividad, la innovación y la desburocratización, sacando todas las trabas que tienen nuestros autónomos, nuestros emprendedores, nuestros jóvenes y nuestras grandes empresas. Por eso, estos 100 primeros días de la Comisión ya hemos visto paquetes legislativos como la llamada Ley Ómnibus.

Burocracia... llegamos a la autocrítica. Gran parte de esa burocracia nace de reglamentos y directivas de la pasada legislatura. Por ejemplo, el Pacto Verde. Si el PP manda más y tenemos la misma presidenta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué habría que creerles cuando dicen que van a revertir esas políticas?

Lo que ha cambiado es el equilibrio de poder. La Comisión de la pasada legislatura no tiene nada que ver con la de ésta. Y pongo sólo un ejemplo: la presidenta de la Comisión sí que era la misma, pero sólo teníamos cinco primeros ministros en el Consejo y cinco comisarios. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues que los ciudadanos europeos nos han elegido a nosotros como fuerza mayoritaria en casi todos los países de la UE, al ver que gestionamos desde la centralidad. Por eso nos han apoyado en estos procesos electorales. Porque nosotros facilitamos la vida a la gente, solucionamos problemas a la gente.

No queremos ese sectarismo de la izquierda, que nos acompañó la pasada legislatura con un Frans Timmermans como vicepresidente, por ejemplo, que sólo tenía en la cabeza luchar contra el cambio climático criminalizando a los sectores industriales y competitivos.

"La izquierda sectaria criminaliza la industria en la transición climática, ahora el PPE va a revertir todo eso"

Entonces, ¿se puede luchar contra el cambio climático sin poner trabas al desarrollo?

¡No es contrario! Lo otro es lo que siempre acostumbra a hacer la izquierda: enfrentarnos. Enfrentan a hombres con mujeres, a unos sectores contra otros, medio ambiente contra la industria...

Lo que ha cambiado es lo que han decidido los europeos: que en esta legislatura quien gobierne con claridad sea el PP Europeo, y con sus políticas. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer sin complejos.

Usted se enfrentó a Teresa Ribera en las elecciones. Parte del discurso de campaña del PP fue demostrar que ella había sido una "sectaria del cambio climático". ¿Cómo han ido sus primeros meses como vicepresidenta primera en Bruselas? Más allá de que, de repente, se haya hecho defensora de la energía nuclear...

Lo primero es que yo le gané las elecciones a Ribera. Eso significa que los españoles apoyaron, otra vez, lo que dicen el PP y el PPE, que es seamos sensatos, tengamos sentido común, defendamos a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, a nuestra industria, a nuestros trabajadores, a nuestras familias, y no les asfixiemos con impuestos, sectarismo y burocracia. Los ciudadanos nos han dado la posibilidad de gobernar esta legislatura y lo vamos a hacer bien.

Le preguntaba por la Ribera comisaria.

Bueno, hemos visto que Teresa Ribera aún no ha estado en Valencia, cuando ella era la responsable de los organismos de control y conservación de los cauces y del clima. Ya vimos que, mientras se estaba viviendo el drama en Valencia, ella estaba haciendo campaña en París y Bruselas para ser comisaria y, a día de hoy, ni ha dado explicaciones.

Y ahora... Teresa Ribera es quien ha condenado a la muerte a las nucleares en España cuando en la UE, justamente, decidimos que era una energía verde de transición. Es decir, que la necesitamos más que nunca para ser competitivos. Uno de los grandes desafíos de esta legislatura es que en Europa necesitamos energía barata para ser competitivos en el mundo. Y por tanto, ¿qué mejor que la energía nuclear? Y ella, que ha escrito el cierre de nuestras nucleares en España, llega a la Unión Europea y firma ayudas de Estado para que Bélgica mantenga vivas sus nucleares.

Parecen ustedes a punto de conseguirlo también en España. Pídanle a la comisaria Ribera que firme ayudas para las españolas y ya tienen el discurso ganador...

...exacto [risas].

La realidad es que está completamente desaparecida dentro de la Comisión. Hace dos semanas, en el pleno aprobamos, importantísimo, un fast track para poner en suspenso varias directivas que imponían un enorme peso de burocracia a las empresas. Pero ella, en la Comisión, había sido muy dura reclamando que no se aplicara esa suspensión, y lo perdió. Tanto en el colegio de comisarios como el Parlamento.

Vaya...

Es más, todo el Grupo Socialista votó a favor de posponer esas directivas. ¡No sólo se quedó sola en la Comisión, también ante su partido en el Parlamento!

Ésa es la verdadera cara de Ribera, que continúa con su sectarismo pero que no se sale con la suya, porque el Partido Popular está muy fuerte.

La cabeza de lista del PP para las europeas, Dolors Montserrat, en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo. EPP

Bueno, dice usted que los eurodiputados de S&D también lo votaron.

Son muy complejas. Y las hemos suspendido un año para que, con tranquilidad, revisemos cómo mejorar estas directivas y sacar todo lo que es morralla burocrática traicionera. ¿Qué hizo el PP Europeo en el Parlamento? Dijimos 'nosotros creemos esto, el partido que quiera, que se sume, pero nosotros no vamos a asfixiar a nuestras industrias'. Se sumaron, claro.

Esto nos lleva, de vuelta, a su nuevo cargo de secretaria general del PPE. Es un cambio de rumbo, el anterior era un técnico al que nadie llegó a conocer nunca, el griego Thanasis Bakolas, y hay pocas personas más políticas que Dolors Montserrat. ¿Se puede decir que usted va a ser, un poco, la jefa de Ursula von der Leyen?

Noooo [risas]. Lo que voy a ser es la mano derecha de Manfred Weber en el partido. Como él dijo, una secretaria general política. La portavoz y la imagen de las políticas del PPE, después de él. Sí vamos a ejecutar todo el proyecto político del partido y pedirle a la Comisión y al Parlamento que lo hagan.

O sea, que un poco sí...

...o sea, el PPE es el que conforma el proyecto político, conjuntamente con los PP de los 27 Estados miembros. Y luego toca implementarlo, claro. Por tanto, esta Secretaría General va a hacer política. No podía ser de otra manera, porque yo no soy una burócrata, soy una política.

Weber llegó hace tres años a un PPE en retroceso, con pocos primeros ministros, con las derechas alternativas comiéndole el terreno. ¿Cómo se ha revertido? Ahora hay una quincena de gobiernos en la UE y los populares son el único de los grandes partidos que subió en votos y en escaños el 9-J.

Así es, sí. Al final, ante las crisis, muchas veces florecen las soluciones fáciles...

...pero es muy difícil luchar contra esos discursos de brocha gorda del populismo...

...pero es que no hay soluciones fáciles. Y la ciudadanía ha sabido valorarlo. Por ejemplo, en España los votantes ya habían visto cómo gobernábamos en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas cuando tocó ir a las europeas. Los jóvenes, las soluciones para los ciudadanos, que no asfixiamos a impuestos o burocracia, que ayudamos a la gente a progresar.

En el PPE, cada uno desde sus propios países, hemos sido capaces de llegar a la ciudadanía y decirle, primero, que somos ese partido europeísta, cuyo gran valor es el imperio de la ley y la defensa del Estado de derecho, porque nos hace iguales y nos permite vivir en libertad. Segundo, que somos ese partido que cree en la defensa y la seguridad de Europa, que es lo que nos permite mantener la paz y esa libertad. Y lo tercero, que nos creemos de verdad una Europa que continúe creando empleo, progreso, competitividad e innovación.

Vaya mitin me ha echado, señora secretaria general...

...no, todavía no. Falta que lo voten los compañeros en el congreso de Valencia.

Ése será el cónclave de la reelección de Weber. Cuando llegó a la presidencia del PPE, hace tres años en Rotterdam, se decía de él que sus postulados estaban casi en el equipo de Meloni, y hoy Meloni está casi en el equipo del PP. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ustedes se han ido a la derecha o Meloni se ha ido al centro?

A ver, Forza Italia es del PPE, y está dentro del gobierno de Meloni. Antonio Tajani, tan querido por todos los españoles, fue un gran presidente del Parlamento, un gran comisario, es un gran líder de su partido y es un gran vicepresidente primero de Italia y un gran ministro de Exteriores... es un gran europeísta que lo que ha hecho que el gobierno de Meloni se acerque a los postulados europeístas.

Estos últimos tres años, en tiempos de incertidumbre, necesitábamos más política, más diálogo, más firmeza en defender nuestros principios, como el Estado de Derecho y también el Pacto Migratorio.

"La socialista Teresa Ribera sigue siendo una sectaria pero está sola en la Comisión y ni los suyos le votan a favor"

Oiga, eso del Pacto Migratorio se lo apunta también el Gobierno de Sánchez, que dice que lo impulsó en su presidencia de turno del Consejo.

Fue el PP Europeo quien fue capaz de hacerlo. Después de diez años negociando, lideramos el ponerlo encima de la mesa. Fuimos nosotros los que dijimos que hay que defender las fronteras, luchar contra las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración y que tenemos que vincular la llegada a Europa con un empleo legal y ordenado. Hemos sido nosotros los que hemos dicho que hay que continuar trabajando en la cooperación con terceros países. En tiempos difíciles, política; no soluciones fáciles que no son reales.

Yo siempre digo que el PPE es el alma institucional de Europa frente a los extremos, que sólo ofrecen demagogia, ruido, sectarismo y nostalgia.

Le preguntaba lo de si es el PPE quien se ha acercado a Meloni porque, cuando aprobaron ustedes el programa para las elecciones en el congreso de Bucarest, sorprendió mucho que ustedes proponían enviar a "terceros países seguros" a los solicitantes de asilo. Eso sólo lo proponía entonces el Reino Unido del populista Boris Johnson. ¿Es que el PPE cree que ellos tenían razón o es que ha cambiado la realidad?

El PP siempre ha dicho lo mismo. Y le recuerdo que hemos gobernado en la época de Aznar y la de Rajoy, y siempre hemos defendido las fronteras seguras, la lucha contra las mafias, la inmigración vinculada a un empleo.

Sí, pero lo de mandar a solicitantes de asilo a Albania es otra cosa.

La cooperación internacional, la buena relación con los terceros países y dar oportunidades de trabajo a los jóvenes de esos terceros, debe crecer. Quizás es que las izquierdas vieron la realidad.

Se lo decía porque el PP ha hecho circular, con orgullo, que el nombramiento de Dolors Montserrat culmina la ganancia de influencia de Feijóo sobre Von der Leyen, y que Vox se ha quedado sin motivos para atacarles, porque hay discursos que ya no les pueden echar en cara... en lo de los terceros países, perdone, no es lo mismo hablar de un acuerdo con Mauritania para evitar la salida de pateras que hablar de un acuerdo con Albania para mandarles allá a los solicitantes de asilo llegados a la UE.

Lo que tenemos que hacer es desarrollar este pacto y conseguir que los Estados miembros lo implementen. Y en España tenemos a Sánchez, que tiene la frontera sur de Europa abierta, provocando la crisis que estamos viendo en Ceuta y Canarias, y que no está pidiendo ayuda a la UE. El director de Frontex nos dijo aquí, en el Parlamento, que están dispuestos a navegar por las aguas españolas para defender sus costas. Pero que lo tiene que pedir el primer ministro español, y no lo ha pedido.

Sabemos que ha presentado el plan, nos lo ha dicho la Comisión. Pero ese plan ni siquiera lo ha presentado en el Congreso, ni lo ha discutido con las Comunidades Autónomas, que son las receptoras.

Feijóo y Montserrat, a la salida del edificio de la Comisión Europea, tras reunirse con Von der Leyen en Bruselas. EPP

Hace pocos días que se convalidó el 'decretazo' de menas.

¡No sabemos absolutamente nada de ese plan! A Sánchez parece que ya le guste tener esa frontera abierta, porque así desestabiliza al Gobierno de Canarias, y a las demás autonomías, que están gobernadas mayoritariamente por el PP, con el reparto de los menas.

Si tú no controlas la frontera, si tú no pides ayuda a Frontex para luchar contra las mafias, ellas continuarán utilizando esa entrada a Europa. Y serán las mafias quienes decidan quién entra en Europa. ¿La causa cuál es? La política del Gobierno español. Basta con ver lo que han hecho Italia, Malta, Grecia Chipre... también Polonia, los bálticos y Finlandia en el este.

Pedro Sánchez soliviantó a Manfred Weber, hace ahora dos años, llamándole en el Parlamento Europeo, "socio de los neonazis". Entonces aún se decía que Pedro Sánchez tenía un aura en Bruselas. ¿La sigue teniendo?

Sinceramente, creo que ese día fue el punto de inflexión, cuando él mismo se desenmascaró, y todo el mundo conoció al verdadero Sánchez, que todos los españoles ya conocíamos. Desde entonces, es un primer ministro al que no se cree, que no es confiable y que cada día vulnera constantemente el Estado de derecho. Señala a los jueces, señala a ustedes los periodistas, utiliza como brazo político a la Fiscalía, presenta una ley Begoña para eliminar una garantía constitucional tan importante como la acusación popular, hace una Ley de Amnistía y unos indultos para garantizarse el cargo...

Por tanto, Europa sabe perfectamente hoy quién es Sánchez, conocen sus tics autócratas. Y ese día fue su punto de inflexión. Los propios diputados socialistas de otros países nos miraban diciendo 'no puede ser lo que está diciendo este señor'.

Para un ciudadano medio, el Colegio de Comisarios es una cosa muy lejana. Pero usted habla con ellos cada día. Kubilius, por ejemplo, negocia normas con el coordinador del PPE, el español Nicolás Pascual de la Parte, exembajador ante la OTAN. ¿Qué les dicen desde la Comisión de que España siga siendo el país que menos invierte en Defensa?

Que no se creen al presidente español, porque promete una cosa en Bruselas y hace otra en España. Estos días pasados, que hablamos constantemente con la Comisión, los comisarios literalmente nos reprochaban que España es el país que menos ha invertido en Defensa. Está al 1,3% del PIB y tiene que cumplir con la OTAN, hasta el 2%. Además, también tiene que cumplir con la UE, hasta un 1,5% más.

Encima, no tiene Presupuestos, que son de la era Biden. Está de prórroga en prórroga, y es que ya no se lo creen y le van a exigir que cumpla ya. Lo dijo el secretario general de la OTAN desde Varsovia.

"Sánchez presume de Pacto Migratorio, pero lo impulsó el PPE y él lo incumple en Canarias y Ceuta, abriendo las fronteras se alimenta a las mafias"

¿Y qué es exigir? ¿En qué consiste eso? Porque estamos cansados de escuchar 'Sánchez no cumple, y le van a exigir...'. Vale, ¿pero cuál es el poder coercitivo que puede tener Bruselas ante él?

Pues que se encontrará solo en el Consejo. Y tenemos conocimiento de que primeros ministros de otros países ya le han dicho que esto no puede continuar así. O sea, que tiene que cumplir los compromisos con la OTAN y con la UE, y que el resto de países que sí que han cumplido no van a subir ni un euro para suplirlo.

O sea, que lo tiene que asumir Sánchez. Y por tanto, la única solución es que haya Presupuestos o convocatoria de elecciones. Y lo primero que tiene que haber es un Plan de Defensa, porque a día de hoy nadie sabe cuál es.

Sigo sin ver cómo le van a obligar.

Acuérdese de que Kaja Kallas, la Alta Representante, ya ha dicho públicamente que si en la Covid el resto de europeos nos ayudaron a los españoles con su dinero, ahora nos toca a nosotros ayudar a los países más expuestos con nuestro Presupuesto. Y que el resto de países no van a pagar por nosotros, porque ellos sí que han cumplido.

Italia tampoco cumple el 2% en Defensa y su exposición a los aranceles de EEUU es mayor a la de España. ¿En qué medida lo de Meloni en Washington se parece o se diferencia a lo de Sánchez en Pekín? ¿Coordinó ella su viaje con la Comisión, o es tan criticable como el de nuestro presidente?

Trump ya aparcó los aranceles con Europa antes del viaje de Meloni. La postura europea de firmeza, inteligencia e unidad ha tenido su efecto inmediato porque el impacto financiero ha dejado en evidencia que la estrategia de los aranceles es nociva para el mercado y para las familias. Europa ha acertado actuando como una sola voz.

EEUU es nuestro socio histórico y un aliado estratégico, y eso debemos preservarlo, con firmeza pero sin arrodillarnos. Estados Unidos, y el resto de socios comerciales, deben saber que si nos imponen aranceles ellos recibiran aranceles de Europa, porque nosotros vamos a defender nuestra economía y nuestros sectores.

Albares ratificó el Jueves Santos junto a Naser Burita el apoyo del Gobierno al plan de Marruecos sobre el Sáhara. Sólo con gráficos, sin preguntas. No aportaron nada nuevo: ni la apertura definitiva de fronteras comerciales con Ceuta y Melilla, ni mayor control de la inmigración... mientras la prensa estadounidense ya publica que Trump podría llevarse la base de Rota a Marruecos. ¿Qué está pasando aquí?

La política exterior del gobierno de Sánchez con Albares está llena de sombras que el gobierno se niega a desvelar. Sanchez aún no ha explicado a los españoles la razón del giro de guion con el Sáhara ni con lo que ocurre realmente en la frontera de España con Marruecos en Melilla y Ceuta.

No sabemos cuál es la política exterior de España porque el gobierno se niega sistemáticamente a comparecer en el congreso y comunicarla, y consensuarla con el primer partido de España que es el PP.

Señora secretaria general designada del PP Europeo, cuente otra alguna confidencia. Ahora que ustedes dominan la Comisión, ¿en algún momento va a dar su dictamen sobre la Ley de Amnistía en España?

Lo dijo un alto funcionario el otro día ante la Comisión de Libertades Civiles, Interior y Justicia del Parlamento. Hicimos una comparecencia con expertos y con la Comisión Europea sobre la ley Begoña. Y justamente ahí, también preguntamos por esto. En el Informe sobre el Estado de derecho que se publicará en julio, Bruselas emitirá su dictamen.

Dicen ustedes que Sánchez está destruyendo España sólo por mantenerse en el poder, y defenderse de los casos de corrupción. Acabamos de saber que Ábalos medió en el rescate de Air Europa y que también pudo estar involucrada la esposa del presidente.

Nosotros sí que creemos en la independencia judicial. Así que lo primero de todo es que la Justicia determine. Pero lo que estamos viendo es que Sánchez tiene imputados su hermano y a su mujer. Y que ahora, el informe de la UCO dice clarísimamente que la mujer del presidente está implicada en contactos con Hidalgo y Aldama para el rescate de Air Europa.

Dejemos que haga su trabajo la Justicia. Pero es que el entorno personal, el partido y el Gobierno están implicados en casos de corrupción, y esto es impensable cualquier país europeo. ¡Es inimaginable! El presidente del Gobierno hubiera dimitido y convocado elecciones.

"Sánchez le dijo 'socio de los neonazis' a Weber y aquel día todo cambió, la UE no tolera ya sus ataques al Estado de derecho"

¿Me está diciendo que estamos en una situación como la que sufrió Polonia, y como le sigue pasando a Hungría, así nos ven?

Sí. A Sánchez ya lo ven como el Orbán del sur. El Orbán de los socialistas.

Déjeme que le compare el caso con Portugal. El primer ministro tenía una sociedad antes de hacer política. Antes de salir elegido diputado le traspasó la compañía a su mujer. Pero como esa pareja está en gananciales, consta que él sigue teniendo intereses privados, así que Luís Montenegro, un hombre de orden, se somete a una cuestión de confianza en el Parlamento, sabiendo que está en minoría. La pierde y convoca elecciones.

Acabe la comparación.

Sánchez tiene imputada a su mujer, a su hermano, a Koldo, a Ábalos, a su brazo político, que es el fiscal... y no ha dimitido. ¿Por qué? Porque tiene tics autócratas.

Y lo que no podemos hacer como sociedad es ir acostumbrándonos como si no pasara nada. Es muy grave lo que está pasando en España, y el PP español y el PP Europeo no dejaremos de cada día denunciar todos los atropellos de Sánchez, aquí en la UE. Ha sido el PP el que, con nuestras denuncias, hemos desenmascarado a Sánchez en Europa. Y hoy, Europa saben quién es Sánchez. Y hoy, en Europa, está más solo que nunca.

Señora líder del del partido que gobierna la UE. ¿El viaje de Pedro Sánchez a China, en plena escalada de la guerra arancelaria iniciada por EEUU, estaba concertado con la Comisión?

Ufff... En un momento como éste, en mitad de una guerra comercial, no era un buen momento.

Europa está haciendo todos los esfuerzos con reuniones de alto nivel con la administración estadounidense, negociando constantemente desde la inteligencia y la diplomacia, desde la paciencia, para mantener esa relación estratégica que tenemos que tener con EEUU para defender a nuestros sectores para hacer entender a Washington que los aranceles dañan absolutamente a todos... y el Gobierno de España se sale de la foto de la Unión y toma su camino de forma unilateral yendo al peor sitio, China, en el peor momento.

Hemos mandado a Carlos Cuerpo a Washington, a ver si calmamos las cosas...

Por el momento, sabemos que el lobista Zapatero ha diseñado el viaje. Y quiero recordar es el blanqueador de dictadores, empezando por Maduro y terminando en Xi. Es el que lleva años reclamando que se levanten las sanciones de Europa a China por la masacre de Tiananmen. Y es presidente de un think tank que tiene conexiones con el Partido Comunista de China. Eso ya no es un buen comienzo.

Pero más cuando el secretario del Tesoro le dice a Sánchez que por esa visita a China esta jugándose que nos corten el cuello. En estos momentos, lo que se necesita es que los 27 Estados miembros estén unidos y que sigan, con una única voz, a la Comisión Europea. Debemos todos ser muy cautos, pero Sánchez siempre va por libre y uno llega a pensar que ha ido aposta a China para provocar a los americanos y que, aunque dañe a todos los intereses españoles, poder decir 'yo soy el que está en contra de Trump'.

"Sánchez promete invertir en Defensa pero no cumple, ya no le cree nadie, nos lo dicen en la Comisión y en la OTAN"

¿Usted cree tan grande el ego del presidente Sánchez?

Aquí lo que necesitamos que el Gobierno deje de insultar al presidente estadounidense. Lo que toca es alinearse con lo que ha hecho la Unión Europea, que es diplomacia inteligente y perseverante. Está claro que si decide definitivamente poner aranceles, tiene que saber que Europa va a responder con aranceles. Pero que nosotros vamos a luchar hasta el último minuto y no nos vamos a levantar de la mesa para defender el libre mercado como ha funcionado hasta ahora.

Antes que Sánchez, estuvo allí Sefcovic. Y Von der Leyen visitará Pekín junto a António Costa en julio.

Sánchez no ha coordinado con la UE ni ha explicado al partido de la oposición qué es lo que iba a hacer allí. Absolutamente nada. Es la primera vez en 45 años de democracia que el partido alternativa no conoce nada de la política de exterior.

Y Sánchez se ha salido de la foto de la Unión Europea de forma unilateral para irse a China. Porque sí comunicó que iba, pero no dijo a qué iba. Y no ha explicado qué es lo que pinta Zapatero en todo este viaje, cuando lo primero que debes hacer es trabajar las relaciones transatlánticas con tus socios y no poner en peligro a España.

¿Ha puesto Sánchez en peligro a España por viajar a China?

Yendo en este momento a China, pone en riesgo a España. Porque, ¿y si mañana Trump responde 'oiga, pues voy a subir los aranceles a este señor'? Si te sales de la foto unitaria de la UE, a quien estás dañando es a todos los españoles.

¿Usted cree que la respuesta de la UE está siendo adecuada? A Kallas le dieron plantón después de viajar a Washington, y a Von der Leyen no le cogen el teléfono.

La guerra comercial no conviene a nadie, eso es lo que la Comisión está transmitiendo a la Administración de EEUU. Todo el caos que se ha provocado en los mercados ha llevado a Trump a suspender las peores medidas durante 90 días, y la Comisión también ha puesto en suspenso la lista de sanciones, porque no nos hemos levantado de la mesa ni nos vamos a levantar, por muy poco hilo que haya para la negociación.

La Unión Europea y Estados Unidos somos socios históricos y estratégicos. Mientras está pasando todo esto tan crucial, cuando todos los esfuerzos están en evitar la guerra comercial con nuestros socios, lo de Sánchez es una temeridad.

"Sánchez es un blanqueador de dictadores, empezó por Maduro y ahora lo hace con Xi, el viaje fue un error"

Termino con una de 'realpolitik': si el presidente del Gobierno ahora mismo fuese Feijóo, ¿lo imagina usted poniéndole flores a Ho Chi Minh y abrazándose a Xi Jinping?

Nunca jamás ponerle flores a un dictador. Pero, como le he dicho, Zapatero y Sánchez son dos blanqueadores de dictadores, empezando por Maduro.