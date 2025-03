Sánchez critica a Von der Leyen por hablar de "rearme" de Europa: "Es un término que no me gusta en absoluto"

Por una vez y sin que sirva de precedente, Ursula con der Leyen evitó los eufemismos y la oscura jerga bruselense y bautizó su plan para movilizar 800.000 millones de euros en defensa como ReArmar Europa, un nombre que describe perfectamente el objetivo de esta iniciativa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las líderes de la derecha radical en Europa, fue la primera en quejarse de esta denominación por considerarla excesivamente alarmista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tardado unos días más, pero al final se ha sumado este jueves a las críticas de Meloni a Von der Leyen.

"Tengo que decir que el término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas", ha dicho Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas.

Necesitamos más Europa.



Más política social. Más relación con otros bloques regionales. Más implicación en debates multilaterales. pic.twitter.com/Qpt4TqXeyR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 20, 2025

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración sin aceptar preguntas de la prensa española, aunque sí ha respondido a medios internacionales para repetir el mismo mensaje.

"No me gusta el término rearme. Creo que la Unión Europea es un proyecto político de poder blando, aunque hoy en día tenemos la obligación de proyectar un poder fuerte. Pero es muy importante que destaquemos nuestros activos cuando se trata de hablar de poder blando. Este es el problema, esta es la principal objeción que tengo contra este término de rearme", ha insistido Sánchez.

Tras escuchar las críticas iniciales de Meloni, Von der Leyen se ratificó con el nombre de ReArmar Europa, que de hecho figura en la versión definitiva del plan publicada este miércoles. Al mismo tiempo, la presidenta tuvo un gesto hacia la primera ministra italiana y bautizó la pieza central del plan, el fondo de 150.000 millones en créditos, con el nombre de Safe (siglas de Acción por la Seguridad de Europa). Es decir, una vuelta al eufemismo y a la jerga de las siglas.

Sánchez ha dicho a la prensa internacional que está "muy comprometido a aumentar nuestro gasto en defensa, pero también tener este ángulo de seguridad". "Es importante tener en cuenta que los desafíos a los que nos enfrentamos en el vecindario sur son un poco diferentes que los del flanco Este. Y eso significa que tenemos que fortalecer nuestros controles fronterizos, luchar contra el terrorismo, reforzar nuestras capacidades contra los ciberataques", ha insistido el presidente del Gobierno.

"Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este nuevo instrumento financiero (de 150.000 millones) y del margen en las reglas fiscales que tendremos en los próximos años", sostiene Sánchez. Su Gobierno ha pedido a la UE que amplíe la definición de gasto en defensa para incluir precisamente cuestiones como la protección de la frontera o la ciberseguridad, pero Von der Leyen ha desoído hasta ahora las peticiones españolas.

En su declaración sin preguntas, Sánchez ha pedido que la UE nombre a un representante especial con capacidad para sentarse con Donald Trump y Vladímir Putin en la mesa de negociación sobre Ucrania. Una iniciativa que según ha explicado parte del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y que cuenta con el apoyo del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Para Sánchez es imprescindible que "Europa dé un paso al frente a la hora de liderar o de participar en las negociaciones de paz que se están produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Europa tiene que estar en la mesa".

"El presidente de Finlandia ha planteado una estrategia de negociación en la que, inevitablemente, necesitamos un equipo de negociación y también un representante o una representante que hable en nombre de todos los europeos y yo, por supuesto, voy a apoyar esta propuesta del Gobierno finlandés", ha anunciado el presidente.