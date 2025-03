El Gobierno cerrará "en una semana" el decreto para enviar a las CCAA de la Península 4.400 menas de Canarias y Ceuta

Fernando Clavijo ha arrancado a María Jesús Montero el compromiso de que "en una semana" tendrá cerrado el decreto para imponer a las Comunidades Autónomas de la Península la acogida de 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias y de Ceuta.

El presidente insular se reunía este lunes con la vicepresidenta primera, que le ha prometido que el Ministerio de Hacienda pondrá fondos para financiar la operación en aquellas CCAA que tengan que habilitar nuevas plazas.

Actualmente, Canarias asume la tutela de 5.785 menas, "hacinados" en los 86 centros de acogida repartidos por todas las islas. Por su parte, Ceuta sobrepasa los 500 chicos y chicas, provocando "una presión presupuestaria", según fuentes del Gobierno de Juan Jesús Vivas, "que pone en riesgo de quiebra la Hacienda" de la Ciudad Autónoma.

Al decreto le quedan dos puntos clave por definir. El primero es cuánta financiación que esté dispuesto a poner el Gobierno, algo que no aclaró Montero.

Las CCAA peninsulares, en su inmensa mayoría gobernadas por el PP, rechazan este "decretazo". Alegan que ya están, también, "sobre ocupadas". Además, todas ellas condenan el acuerdo alcanzado por el Gobierno que dejaría fuera del reparto a Cataluña y País Vasco.

El segundo punto aún no aclarado es el de cuántas plazas tendrá que habilitar cada uno de los 15 gobiernos autonómicos peninsulares para hacerse cargo de la tutela de estos 4.400 menas.

Todo parado

Los cálculos llevan ya más de un mes varados en el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego. Aunque a la salida de la reunión de Clavijo y Montero, fuentes del Gobierno canario daban por hecho que "esas cuentas están hechas, porque si no, la vicepresidenta no habría hablado de que hay CCAA con plazas habilitadas pero no ocupadas que ella no quiere pagar por duplicado".

Precisamente por esa conclusión, Clavijo salía convencido de que es cierto que Moncloa tendrá todos los números terminados "en una semana". Montero, de hecho, ni siquiera le emplazó a una reunión presencial. Le dijo "llámame la semana que viene, y en una videoconferencia te doy los detalles" para, por fin, aliviar a Canarias y Ceuta.

Ambas autonomías están gobernadas por el Partido Popular, en Canarias como socio minoritario de Coalición Canaria. Y sin embargo, la formación de Alberto Núñez Feijóo rechaza de momento esta salida "de falsa solidaridad, impuesta por decretazo".

La iniciativa fue impulsada por Clavijo, tras forjar una alianza con el lehendakari vasco Imanol Pradales, el pasado mes de diciembre. Fue sólo una semana después de que el negociador del PP, Miguel Tellado, se levantó de la mesa donde trataba de llegar a un acuerdo con el Gobierno para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Los populares exigían "un viraje de 180 grados" en la política migratoria del Gobierno. Un compromiso por parte de Moncloa de que se pondrían medios para evitar las llegadas de pateras, y de que se pediría el apoyo de la Unión Europea a este respecto.

De hecho, tanto Frontex como la Comisión Europea se ofrecieron en septiembre y octubre, "a la espera de que el Gobierno de España lo pida". La agencia de fronteras comunitaria se ofrecía a mandar 3.500 agentes que patrullen las aguas de la ruta canaria.

Y Ursula von der Leyen sugirió activar el Mecanismo Europeo, que aliviara los centros canario y ceutí, reubicando a parte de estos menas en otros países de la UE.

Ante la negativa del ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, y de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, los populares dieron por imposible cualquier pacto. Y a la salida de aquella reunión, en la delegación del Gobierno Canario en Madrid, Clavijo admitió que su Ejecutivo de alianza con el PP pasaba por "su peor momento".

"A finales de marzo"

Todas las partes han considerado la cita entre el Gobierno canario y el del estado como "fructífera". Sobre la financiación que aportará el Estado, fuentes del entorno de Clavijo han reseñado que la ministra de Hacienda le ha garantizado que "en una semana", espera poder darle "datos favorables".

En ese plazo, el presidente canario también espera obtener una respuesta de la Abogacía del Estado sobre la fórmula jurídica del texto. Él insiste en la vía del decreto ley, porque "Canarias y Ceuta no pueden esperar más", pero Moncloa cree que es más correcto utilizar la proposición de ley.

"A finales de marzo, podremos estar hablando con los distintos grupos políticos", señalaba el presidente Clavijo sobre la necesaria negociación con los partidos en el Congreso.

"Ya sea por la vía del decreto o de la proposición de ley, necesitaremos los votos de todos los que apoyaron la investidura", reconocen las fuentes cercanas al presidente canario... y eso incluye a Junts, que el pasado julio votó en contra de la reforma de la ley "pero ahora estaría dispuesto a apoyar esta medida puntual".

Acerca de si, además de Junts, se podría contar con el PP en esa votación, el entorno de Clavijo lamenta que la formación de Feijóo continúe en sus mismas tesis, "que Canarias no comparte".

De la cita con Montero, también arrancó Clavijo el compromiso de que el Gobierno transferirá las partidas pendientes a Canarias "antes de que acabe abril". Entre otras, son 50 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados, otros 20 millones para obras hidráulicas y 8,5 millones de ayudas para el riego.

"Podemos decir que la agenda canaria se va cumpliendo, con retrasos y con dificultades, como es habitual en las administraciones públicas", celebró Clavijo, "pero sí podemos decir que podremos completar 2024 de manera satisfactoria con un amplio porcentaje, más del 90% de los compromisos adquiridos cumplidos".