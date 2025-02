Yolanda Díaz revela que se ha impuesto la tributación del SMI en el IRPF sin debate y anuncia que Sumar votará cambiarlo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que ha conocido a través de la prensa que Hacienda obligará a los trabajadores que cobren el SMI a tributar por primera vez por IRPF. "Me he enterado por ustedes, por los medios de comunicación", ha señalado Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La responsable de Trabajo no ocultó su malestar por la decisión de María Jesús Montero, adoptada de espaldas a Sumar, en contra de la opinión de sindicatos y partidos de izquierda y que ha dado lugar a una insólita discrepancia entre la vicepresidenta segunda y la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la propia comperacencia ante la prensa.

Además, los socios del PSOE en el Gobierno de coalición consideran una "torpeza política y comunicativa" anunciarlo justo en ese momentom opacando el anuncio de la subida del SMI. De hecho, no estaba previsto anunciarlo hoy, pero Montero ha decidido precipitarlo. La batalla política soibre este asunto entre los socios de coalición seguirá en el Congreso.

La vicepresidenta fue pregunta sobre si la decisión del Ministerio que encabeza María Jesús Montero se le ha comunicado previamente a Yolanda Díaz, si ese asunto se había discutido en el Consejo de Ministros y, de ser así, si se había sometido a deliberación. También se preguntaba si, en caso de que algún partido presente una iniciativa para que el SMI quede exento de tributar por IRPF, Sumar votaría a favor o si ya lo daban por perdido.

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberacion ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación".

También ha dejado claro que "si llega al Congreso" una iniciativa parlamentaria para que los perceptores del SMI estén exentos de tributar, su grupo votaría a favor. De hecho, minutos después de finalizar la rueda de prensa Sumar ha anunciado que presentará una proposición de ley en este sentido.

La vicepresidenta y Sumar están muy molestos por loa decisión y por la forma de anunciarla.

Tanto que la formación ha anunciado que presentarán una proposición de Ley para garantizar que las personas que perciben el Salario Minimo Interprofesional estén exentas de tributar en el IRPF.

“Es un anuncio que se hace de forma unilateral y sin consenso con el socio de Gobierno. Desde Sumar siempre hemos mantenido la misma postura, que es que el SMI no debe tributar al IRPF y que debemos ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo y el Ministerio de Hacienda tenía y tiene los mecanismos para evitar esta medida. Debería cambiar de opinión, para garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal”, asegura Sumar.

Añaden que ejercerán su “autonomía parlamentaria para presentar en este ejercicio de sesiones un Proyecto de Ley que garantice que el SMI esté exento de tributación al IRPF”.

Coinciden con Sumar en el rechazo a que el SMI tribute el IRPF los sindicatos, los socios de la izquierda del Gobierno y hasta el PP.

"Este debate es apasionante, porque hoy es un dia importante, pero es verdad que yo creo que los españoles se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Nosotras, desde Sumar, somos claras, y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y las rentas salariales de 16.000 euros al año sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro pais", ha explicado Díaz.

Aunque la pregunta no iba dirigida a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ha decidido intervenir tras la respuesta de Díaz para "remarcar la satisfacción por volver a aprobar una nueva subida del Salario Mínimo". Alegría ha utilizado el mismo adjetivo que Díaz al decir que "lo que es una posición clara de este Gobierno" es "manifestar la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida del SMI".

"A veces, por la propia velocidad informativa, saltamos pantallas demasiado rápido", ha lamentado. La vicepresidenta segunda sonría de forma visible a su lado, mientras escuchaba esas frases de Alegría.

Se ha producido un hecho insólito: la vicepresidenta segunda y la portavoz discrepando públicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alegría se ha visto en la obligación de justificar la decisión de Monbtero y matizar la crítica de Yolanda Díaz.

Díaz ha asegurado que “si quieren hacer pedagogía fiscal que empiecen primero con los de arriba” y Alegría ha explicado que “el dinero de los impuestos no es para Hacienda, es para servicios públicos”.