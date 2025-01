Junts votará 'no' al 'decreto ómnibus' del Gobierno: "Lo que hoy tumbamos es su mentira, su chantaje y su piratería"

Junts finalmente ha deshojado la margarita y ha anunciado que votará en contra de los tres decretos que se debaten este miércoles en el Congreso, incluyendo el decreto ómnibus. Con el voto en contra también del PP, adelantado por este diario, el Gobierno vivirá este miércoles una sonada derrota parlamentaria. De nuevo.

"Lo que hoy tumbamos es su mentira, su chantaje y su piratería", ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. Ha acusado al Gobierno de llevar a cabo ejercicios de "trilerismo", "manipulación" y de no cumplir los pactos a los que llegaron para la investidura de Pedro Sánchez, hace un año.

Con el no de Junts y del PP caerá un decreto de suma importancia para el Gobierno por las diversas medidas que incluye. En él está la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público, otras ayudas del bono social, subvenciones por la dana que azotó a la Comunidad Valenciana, medidas tributarias y un largo etcétera.

También se incluye en él la cesión al PNV de un edificio ubicado en París y que pertenecía al Instituto Cervantes de la capital francesa. Los nacionalistas vascos llevan años reclamando su titularidad y, aunque hay diversas sentencias en contra de esa pretensión (incluyendo una del Tribunal Supremo), el Gobierno las desactivó en la Ley de Memoria Democrática.

Tanto la oposición como los socios del Gobierno han criticado al Ejecutivo que haya incluido tantas medidas en un solo decreto, provocando un rechazo generalizado cuando podrían estar a favor de medidas concretas. Es el caso de las pensiones, que podría haber pasado el trámite de no haberse incluido en el decreto.

A pesar de la importancia de este decreto, el Ejecutivo llegó al Congreso de los Diputados sin los deberes hechos y sin tener garantizado el voto a favor de Junts ni la abstención del PP. Cualquiera de los dos escenarios era suficiente para sacarlo adelante y, de nuevo, se ha celebrado un pleno con negociaciones "con todos los partidos" hasta el último minuto para intentar salvarlo.

Desde el Gobierno defendían estos días que era difícil de creer que los partidos votaran en contra de un decreto que, alegan, sirve para "mejorar la vida de la gente", pero lo cierto es que los puentes con la oposición están prácticamente dinamitados y las relaciones con sus socios de investidura no pasan por el mejor momento.

El pasado viernes, Carles Puigdemont dio por rota la relación con el PSOE después de que los socialistas aplazaran la calificación de una proposición no de ley de Junts que exige a Pedro Sánchez que se someta a una moción de confianza. El independentista, sin embargo, dejó la puerta abierta para llegar a pactos concretos en asuntos que fueran de su interés.

El PSOE ha intentado aprovechar esa ínfima posibilidad manteniendo reuniones esta semana con Junts en Bruselas, donde se encuentra Puigdemont, y el ánimo en el Gobierno era que los posconvergentes acabarían votando a favor del decreto ómnibus.

PNV El PNV consigue quedarse con un edificio del Cervantes en París gracias a un cambio a la carta en la Ley de Memoria Democrática

Sin embargo, Míriam Nogueras ha sido tajante al anunciar que votaría en contra. Ha acusado al Gobierno de no cumplir sus pactos con Junts y ha dicho que la caída del decreto se debe "a la negligencia del PSOE". "Dijimos que no intentaran tentar a la suerte y los que hayan seguido nuestras intervenciones no se sorprenderán de lo que hacemos hoy", ha dicho.

"Estamos hasta las narices de que engañen a la gente", ha añadido Nogueras y ha criticado al Gobierno por intentar presionarles con que son medidas buenas para la sociedad. "Toda la presión que trasladan es una presión que deberían haberse planteado ustedes antes de entrar al Consejo de Ministros y aprobar este decreto sin haber negociado con Junts", ha comentado.

En cuanto al PP, el portavoz económico de la formación, Juan Bravo, intervino en el Pleno del Congreso para criticar que el Gobierno haya incluido en el decreto demasiadas medidas, creando una "amalgama jurídica" que hacía difícil aprobar el conjunto.

Tal y como adelantó este diario, los populares finalmente decidieron votar que no y registrar, por otro lado, una proposición de ley para revalorizar las pensiones y salvar esa parte del decreto ómnibus.

"Es imposible que defendamos algunas de las medidas que contiene, como la cesión gratis total del palacete en París, sede del Instituto Cervantes, al PNV; y más ilógico aún, que salvemos al Gobierno de Pedro Sánchez cuando está en una debilidad manifiesta, desgobernando España y vendiéndola a pedazos a los independentistas", explicaban fuentes del PP a este diario.

La situación vivida este miércoles en el Congreso recuerda a lo que ocurrió al inicio de esta legislatura, con el Gobierno intentando salvar también otros tres decretos. Entonces, Junts también se decantaba por el no, pero finalmente el Gobierno consiguió su apoyo a cambio de traspasar las competencias de migración a Cataluña y retocar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas.