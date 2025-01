Puigdemont anuncia que Junts "suspende" las negociaciones con el PSOE y exige una reunión "urgente" en Suiza

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que suspende todas las negociaciones políticas con el PSOE en "cuestiones sectoriales" hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla todos los compromisos asumidos en el acuerdo de Bruselas firmado el año pasado a cambio de la investidura.

La congelación del diálogo afectará a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2025 y también a la convalidación de cualquier decreto aprobado por el Gobierno, como el impuesto a las empresas energéticas.

"Para evitar que se juegue en el calendario, a partir de ahora suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE en cuestiones sectoriales", ha asegurado Puigdemont en rueda de prensa. "No nos sentarmos a negociar los Presupuestos. Si hay decretos que hay que convalidar, que no nos busquen", ha agregado.

En paralelo, el líder de Junts -fugado en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2017- ha exigido la convocatoria de una reunión "urgente y extraordinaria" en Suiza con el mediador internacional para que éste se pronuncie sobre el grado de incumplimiento del acuerdo de Bruselas.

En todo caso, Puigdemont ha evitado una ruptura total con Sánchez y ha destacado que el PSOE todavía está a tiempo de llevar a buen puerto los compromisos asumidos. En este sentido, ha celebrado que el PSOE no haya tumbado la petición de Junts de que Sánchez se someta a una moción de confianza, como había anunciado inicialmente, sino que únicamente haya aplazado su tramitación.

Puigdemont ha descartado además apoyar una moción de censura promovida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, porque requeriría el apoyo de Vox, una formación que según ha destacado sigue siendo acusación particular en los procedimientos judiciales contra los líderes independentistas y frena la aplicación de la Ley de Amnistía.

"No hay una negociación con el PP para presentar una moción de censura", ha asegurado el expresidente de la Generalitat. "Creemos que un Gobierno con Vox (...) es díficil de explicar", ha resaltado.

Puigdemont ha repetido que una reunión cara a cara con Sánchez en Bruselas o Suiza tendría un "valor simbólico" y podría ayudar a desbloquear la situación. No obstante, tambíen ha destacado que no se trata de una cuestión "personal". "Si nos reunimos con el presidente Sánchez pero seguimos con los incumplimientos, no serviría de nada la reunión", ha insistido.