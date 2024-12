Sánchez descarta la presencia de militares españoles en una misión de paz en Ucrania

C. G.

El presidente Pedro Sánchez ha descartado este jueves la posibilidad de que tropas españolas puedan desplegarse en Ucrania en una hipotética misión de paz internacional.

Sánchez ha rechazado esa hipótesis en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y que por vez primera ha presidido António Costa.

La situación de Ucrania y el mantenimiento del apoyo de la Unión Europea a este país ante el ataque de Rusia ha sido uno de los asuntos centrales de la cumbre, que ha contado con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sánchez ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Bruselas haya ratificado ese respaldo porque se trata de apoyar a Ucrania y, a la vez, defender los valores que representa el proyecto comunitario.

Ha vuelto a reivindicar la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania, pero al plantearle si podría haber militares españoles en caso de una misión de paz internacional, lo ha descartado.

Sánchez ha recordado que España y Ucrania han firmado un acuerdo bilateral de seguridad que tiene vocación de permanencia, ya que su horizonte es de diez años, pero no prevé ir más allá hasta el punto de que haya militares españoles en el país. "No vemos el despliegue de tropas españolas en suelo ucraniano. No lo vemos", ha repetido el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, esta cumbre ha ratificado la unidad de los socios tanto desde el punto de vista de las sanciones como de la repuesta humanitaria y la ayuda militar para que Ucrania siga teniendo la capacidad suficiente que le permita hacer frente a Rusia.

Respecto a la situación en Oriente Medio, otro de los puntos de la agenda de la última cumbre europea del año, ha insistido en la necesidad de que la UE tenga un papel de liderazgo y presione para avanzar en la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, en la conferencia internacional de paz prevista para el próximo año.

Sánchez se ha referido también a la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada el miércoles y en la que se trató la ampliación comunitaria para subrayar la "oportunidad histórica" que supone.

Por otro lado, ante las expectativas que tiene para la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, ha mostrado su respeto a la elección de los ciudadanos de ese país y ha expresado su deseo de que se mantengan los lazos transatlánticos con España y con la Unión Europea.

A la espera de la toma de posesión de Trump, ha manifestado su convencimiento de que es posible que haya puntos de encuentro.