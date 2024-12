Declaración Begoña Gómez, en directo | La mujer de Pedro Sánchez comparece este miércoles como investigada por tercera vez ante el juez Peinado

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, volverá a acceder a los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla por el garaje. Así lo ha autorizado, de nuevo, la decana de los mismos, María Jesús del Barco, tras recibir un informe del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno que aconsejaba esta medida para garantizar la "seguridad" de la mujer del líder del Ejecutivo.

En un acuerdo fechado el pasado viernes, Del Barco señala que, como alertó La Moncloa, existe "un ambiente hostil y de rechazo social evidente" en contra de Gómez, "lo que da lugar a que, en ocasiones, se produzcan interpelaciones e insultos a través de megafonía".

La esposa de Sánchez será interrogada como investigada este miércoles, ante el juez Juan Carlos Peinado. No es la primera vez que sucede, ya que fue citada el pasado mes de julio. No obstante, en aquella ocasión, se acogió a su derecho a no declarar.